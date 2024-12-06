Как Трамп будет влиять на доллар в ближайшем и далеком будущем

В ближайшее время доллар продолжит укрепляться, под влиянием беспрецедентного сочетания внутренних и внешних сил. Валютные трейдеры сосредоточены на тарифах, которые Дональд Трамп обещал ввести, вернувшись в Белый дом. Однако, как пишет профессор экономики в Университете Калифорнии в Беркли Бари Эйхенгрин в статье для The Financial Times долгосрочные перспективы американской валюты противоречат ближайшим трендам. «Минфин» публикует перевод статьи.

В ожидании роста

В ближайшее время доллар продолжит укрепляться, под влиянием беспрецедентного сочетания внутренних и внешних сил. Валютные трейдеры сосредоточены на тарифах, которые Дональд Трамп обещал ввести, вернувшись в Белый дом. Его последнее заявление в социальной сети Truth Social предполагает планы по введению 25-процентных пошлин на импорт из Канады и Мексики и еще 10% для Китая.

Новые пошлины переориентируют расходы американских потребителей с подорожавших иностранных товаров. Учитывая рекордно низкую безработицу и ограниченные возможности американского производства для расширения, что-то должно измениться. А именно, доллар должен будет укрепиться, чтобы часть этих расходов вернулась к импорту, где предложение более эластично.

Более того, продление налоговых льгот, введенных Трампом во время его первого президентского срока, и появление новых налоговых послаблений на чаевые, выплаты социального обеспечения и кто знает, что еще, только увеличит расходы США. Учитывая, что американские домохозяйства непропорционально много потребляют товаров отечественного производства, это усугубит начинающийся избыточный спрос на американские продукты.

Доллару придется укрепиться еще сильнее, чтобы переориентировать часть этих расходов на иностранные товары.

Назначенный Трампом министр финансов Скотт Бессент может быть сторонником сбалансированного бюджета, а у его отличной команды по сокращению расходов — Илона Маска и Вивека Рамасвами — большие амбиции. Но опыт последних десятилетий показывает, что сократить налоги легче, чем сократить расходы. Динамика доллара ясно говорит о том, что инвесторы готовятся к росту дефицита бюджета.

Планы Центробанков

Центральные банки, конечно, не будут сдерживать рост доллара — наоборот. Тарифы, повышающие цены на импорт в США, будут инфляционными, даже если единовременное повышение тарифных ставок приведет только к единичному росту цен. Федрезерв хорошо усвоил, что домохозяйства не любят единовременное повышение цен так же сильно, как и длительную инфляцию.

Получив этот отрезвляющий урок, центральный банк будет реагировать на следующий скачок инфляции более решительно, чем в 2021−22 годах. Несомненно, будет напряженность с новой администрацией, поскольку и Трамп, и Бессент любят критиковать ФРС. Но Джей Пауэлл и его коллеги вряд ли отступят.

Тем временем Европейский центральный банк и Народный банк Китая будут вполне довольны падением своих валют. Европейская экономика находится в тяжелом положении, а Европе не хватает политической воли для фискальной поддержки. ЕЦБ уже не в первый раз остается одиноким воином в поле. Евро на паритете с долларом теперь явно возможен.

Между тем репутация правительства Си Цзиньпина в Китае зависит от его способности достичь целевых показателей роста или хотя бы приблизиться к ним. Поскольку Трамп ужесточает не только торговлю между США и Китаем, но и контроль над китайскими товарами, собираемыми и поставляемыми через такие страны, как Малайзия и Вьетнам, удар по китайскому росту будет значительным.

Безусловно, резкое снижение курса юаня не понравится китайским потребителям и спровоцирует агрессивные действия со стороны рассерженного американского президента. Но юань, который падает на ограниченную величину, скажем, на 10% по отношению к доллару, тем самым увеличивая китайский экспорт на другие рынки, может быть именно тем, чего хочет Си.

Что произойдет в долгосрочной перспективе

Однако в среднесрочной перспективе доллар, вероятно, растеряет эти краткосрочные преимущества. Не считая тарифов и налоговой политики, сила доллара основывалась на силе экономики США, которая стабильно превосходила Европу и другие части мира. Тарифы на импортируемые компоненты, которые нанесут негативный шок предложению в производственном секторе США, несовместимы с этой силой.

Более того, более высокие процентные ставки, установленные ФРС для сдерживания инфляции, не будут способствовать инвестициям. Как и отмена инвестиционных субсидий и налоговых кредитов, закона о чипах, закона о снижении инфляции и других инициатив эпохи Байдена. Ничто из этого не будет способствовать росту.

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Прежде всего, мы знаем, что неопределенность экономической политики оказывает сильное негативное влияние на инвестиции. А Трамп — это мощный генератор неопределенности. В какой-то момент валютные трейдеры осознают этот факт. Очевидно, что кратко- и долгосрочные перспективы доллара противоречат друг другу. Ключом к успешному инвестированию и прогнозированию является определение поворотного момента. Однако это как раз то, что крайне трудно предсказать.