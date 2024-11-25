Инфляция, тарифы и дерегулирование: чем грозит второй срок Трампа

Избрание Дональда Трампа на второй срок вызвало много вопросов у инвесторов. Экономика и фондовый рынок находятся в сложной ситуации. Крупные компании, включая технологических гигантов, продолжают увеличивать доходы, тогда как малый бизнес страдает от дорогих кредитов, вызванными высокими процентными ставками. Какова при этих условиях политика нового президента США и как она будет влиять на экономику, рассказал руководитель аналитического направления Blackshield Capital Илья Кислицкий.

Противостояние с Китаем

Важно понять, как новый президент справится с этими вызовами, а также, какую стратегию он выберет в отношении Китая — основного конкурента США за глобальное лидерство. Интересно, что китайский фондовый рынок находится на многолетних минимумах, тогда как американский — на исторических максимумах.

Худший сценарий, которого следует избегать, — это отток капитала с «дорогого» американского рынка на «дешевый» китайский. Это может произойти, если экономика США начнет замедляться, тогда как Китай, наоборот, ускорит свой рост. Одним из способов предотвратить этот риск, хотя и с затратами, является применение тарифной политики.

Первый президентский термин Дональда Трампа в 2016 году ознаменовал начало новой эры торговой политики США. Она базировалась на угрозах, введении тарифов, санкций и других мер по сокращению торгового дефицита. Предполагалось, что эти действия будут способствовать возврату производства в США и остановят промышленный спад, хотя исторически тарифы редко оказывались эффективным инструментом для этого.

Пришедшая на смену Трампу администрация Байдена вернула США к политике сотрудничества с союзниками. Однако она сохранила жесткий подход к Китаю. Тарифы, введенные в 2018—2019 годах, остались в силе. В 2024 году Байден повысил тарифы на некоторые китайские полупроводники и электромобили, ввел экспортный контроль и более внимательно следил за инвестиционными потоками.

При поддержке Конгресса, администрация Байдена также активизировала национальную промышленную политику. Законы, такие как «Закон о снижении инфляции» и «Закон о CHIPS и науке», направлены на защиту американских интересов в производстве, технологиях и безопасности.

Если Трамп вернется к власти, это, вероятно, приведет к более жесткому, изоляционистскому и прагматичному подходу в торговой политике. Основное давление будет направлено на Китай, а также на страны с большим торговым дефицитом из США, которые обвиняют в недобросовестной торговле или манипуляциях с происхождением товаров. Новая администрация, вероятно, будет сосредоточена на стратегически важных отраслях, таких как добыча редкоземельных металлов, необходимых для производства батарей и микрочипов.

Какими будут тарифы на импорт

Рассматривается несколько возможных сценариев введения тарифов. Президент Трамп предлагал агрессивный подход, предусматривающий тарифы на все импортируемые товары. В ходе кампании он упоминал 60% тарифы на китайские товары и 10−20% на товары из других стран. Хотя Конституция США передает контроль за торговой политикой Конгресса, на практике эти полномочия находятся в руках исполнительной власти. Однако такой сценарий маловероятен, как и ситуация, когда новый президент будет полностью избегать тарифов и продвигать переговоры с торговыми партнерами.

Вероятно, будут введены выборочные тарифы. Они коснутся отдельных товаров или секторов с акцентом на торговлю между США и Китаем. Ожидается, что новая администрация может пересмотреть условия торгового соглашения с Китаем 2020 года и пригрозить повышением тарифов. Что касается Европы, США, вероятно, обратят внимание на цифровые налоги ЕС и могут ввести тарифы на импорт автомобилей.

Санкции и другие меры от Министерства торговли и финансов, скорее всего, будут чаще использоваться для продвижения национальных интересов безопасности и более сбалансированной торговли.

В мире выборочных тарифов существует три фактора, которые могут смягчить их влияние на экономику Азии, зависимую от торговли. Во-первых, Китай располагает ресурсами и готов использовать фискальную и денежно-кредитную политику для компенсации последствий торговых конфликтов с США. Во-вторых, внутрирегиональная торговля в Азии укрепилась благодаря соглашениям, инициированным Китаем, и диверсификации импорта США. В-третьих, доля США в торговле с азиатскими странами (кроме Китая) выросла, и есть потенциал для дальнейшего роста.

Воздействие выборочных тарифов на инфляцию в США и экономику целевой страны зависит от того, насколько эффективно США противодействуют обходу тарифов через третьи страны. Хотя двусторонняя торговля США с партнерами может сократиться из-за тарифов, это вряд ли приведет к значительному возобновлению торгового баланса или возврату производства в США.

Как тарифы влияют на цену товаров

Универсальные тарифы, наоборот, могут нанести больший ущерб экономике США. Они повлекут за собой краткосрочный скачок инфляции, поскольку импортеры переложат рост расходов на потребителей. Однако такие тарифы могут стимулировать перенос стратегических производств в США.

Для остального мира тарифы США могут снизить экономическую активность из-за падения спроса и вызвать дефляцию, поскольку излишки товаров останутся невостребованными. В США влияние тарифов на инфляцию остается неопределенным, поскольку конечная цена товаров для потребителей зависит от многих факторов.

Следует отметить, что тариф в 20% не приводит к повышению конечной цены продукта на 20%. Например, пара джинсов, которая стоила 100 долларов, после введения 20% тарифа вряд ли будет стоить 120 долларов. Скорее всего, цена вырастет на 7−8%. Это объясняется тем, что тарифы взимаются на этапе импорта («в порту») и не влияют на дальнейшие расходы, такие как складские, розничные, транспортные или рекламные, существенно влияющие на конечную цену.

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Тарифы в размере 10−20% на импортируемые товары могут стать весомым аргументом для потребителей, который оправдывает повышение цен. Инфляционное давление, связанное с ростом доходов, может быть больше, чем в 2018 году, когда компании не могли компенсировать снижение маржи. Это связано с тем, что тарифы сейчас более заметными, а американские компании считают, что у них больше возможностей для повышения цен. В результате универсальные тарифы, вероятно, окажут существенное влияние на потребительские цены.

Меньше налогов, больше нефти

Трамп активно выступал за снижение ставок ФРС и уже достигал этого раньше. Если он вновь добьется успеха, это может перегреть экономику и повысить инфляционные ожидания. Некоторые аналитики предполагают, что ФРС может занять более жесткую позицию в ответ на давление Трампа и его инфляционную политику. Его планы по снижению налогов для корпораций поддержат малый бизнес и фондовый рынок, что повысит стоимость акций и усугубит «эффект богатства».

Напомним, что налоговые льготы 2017 года, снизившие корпоративный налог с 35% до 21%, истекают в декабре 2025 года, и Трамп планирует еще больше снизить ставку — до 15%.

Фискальные расходы, запланированные Трампом, вызывают опасения, что они могут выйти из-под контроля. Примечательно, что в 2016 году он стал первым президентом, активно стимулировавшим экономику в условиях ее роста, когда уровень безработицы был ниже 5%, а экономика находилась в нормальном состоянии. Ранее фискальное стимулирование использовалось в кризисных ситуациях для поддержки экономики во время рецессий или спадов.

Цитата Трампа «Drill, Baby, Drill» отражает его планы отменить субсидии на зеленые технологии из закона IRA (Inflation Reduction Act), снять ограничения на разработку месторождений нефти и газа, упростить строительство электростанций, расширить экспорт газа и отменить ограничения на выбросы парниковых газов. Он также планирует активное дерегулирование, включая криптовалюты, что уже привело к росту биткоина к отметке 100 000 долларов.

Среди бенефициаров данной политики можно выделить банковский сектор (Bank of America, JP Morgan, Synchrony Financial), энергетические компании (Kinder Morgan, Cheniere, Peabody Energy), компании, связанные с иммиграционным контролем (Geo Group, Axon Enterprise, CoreCivic, Motorola Solutions), а также образовательные учреждения (Adtalem Global Education, Perdoceo Education).

Пока рано делать долгосрочные прогнозы, но очевидно, что временно исчезнувшая тема инфляции с повестки дня может вновь стать актуальной в новом контексте. Многие факторы указывают на потенциальную инфляционную политику республиканцев, требующую осторожного подхода в условиях зрелой экономики.

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Кризис 1980-х годов — показательный пример того, к чему может привести сочетание ошибочных решений ФРС, инфляционных всплесков и глобальной напряженности: десятилетия рецессий и дефолтов. Надеемся, что такого сценария удастся избежать.