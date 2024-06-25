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25 июня 2024, 16:57 Читати українською

Каким будет курс доллара в конце 2024 года — прогноз аналитиков

Средний курс доллара в 2024 году составит 40,5 грн. В конце года доллар подорожает до 42 гривен. Об этом сказала заместитель директора Центра экономической стратегии Мария Репко во время презентации «Макропрогноз 2024−25» от шести украинских и зарубежных аналитических центров, пишет РБК.

Средний курс доллара в 2024 году составит 40,5 грн.
Фото:depositphotos

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Прогноз аналитиков

По ее словам, наблюдается единодушие в прогнозах — «около 40 гривен за доллар ожидается в среднем за год и чуть выше 40 грн за доллар в конце года».

«То есть ослабление будет столь умеренное. Это ослабление будет происходить на фоне существенного ухудшения прогнозов относительно текущего счета», — добавила Репко.

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Она отметила, что рост неопределенности за последние полгода связан в основном с внешней торговлей и с текущим счетом, при этом прогнозы по резервам также сильно изменились.

«Аналитики думают, что Национальный банк не будет вынужден продавать слишком много долларов из резервов и международных поступлений. А при этом хватит на то, чтобы удерживать их на достаточно высоком и столь безопасном уровне», — сообщила Репко.

Источник: Минфин
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