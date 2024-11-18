Как победа Трампа обвалила цену золота

По данным Deutsche Bank, за два дня после победы кандидата от республиканцев драгоценный металл показал худшие результаты как минимум за 13 выборов президента США. Со дня выборов цены на золото упали почти на 7%, тогда как несколько других классов активов наслаждались послевыборным ростом. В чем причина тенденции, пишет Bloomberg. «Минфин» публикует перевод статьи.

«Люди действительно интересуются золотом, когда ничего другое не работает», — сказал Роб Хаворт, старший директор по инвестиционной стратегии в US Bank. «Акции работают хорошо; можно даже получить солидную доходность по низкокачественному корпоративному кредиту. Поэтому вряд ли кто-то захочет искать альтернативные инструменты для роста портфеля».

Падение золота — это заметный разворот для актива, который вырос более чем на 30% в год, предшествующий выборам в США, и несколько раз обновил рекордные максимумы. Геополитические и экономические риски делали золото привлекательным для инвесторов. Долгосрочная неопределенность сохраняется, поскольку Трамп известен своими иногда непредсказуемыми позициями, однако большая привлекательность золота, как безопасного актива, по большей мере исчезла после того, как самый бычий сценарий для золота — оспариваемые выборы — не материализовался.

Растущий доллар в дни после переизбрания Трампа также негативно сказывается на золоте, поскольку оно оценивается в американской валюте. При этом экономика США чувствует себя неплохо: инфляция замедляется, а Федеральная резервная система не спешит со снижением процентной ставки.

С учетом того, что американская экономика выглядит сильной, «золото было бы контринтуитивным выбором», — считает Мэтт Мискин, со-главный инвестиционный стратег в John Hancock Investment Management. «Настроение сейчас таково, что риск — как фундаментальный, так и геополитический — минимален. В таких условиях нелегко идти против течения».

Некоторые инвесторы могут не соглашаться с платформой избранного президента, но просто знание того, чего ожидать от Трампа 2.0, помогло убрать некоторую неопределенность, которая подняла цены на драгоценный металл до новых высот. Подтверждение чистой победы республиканцев также означает, что будет больше свободы для реализации политики, о которой он говорил в ходе кампании. Повестка Трампа — от снижения налогов до дерегулирования финансов и тарифов — побудила хедж-фонды вкладываться в сектора, которые могут выиграть от этих мер, включая крупные банки и внутреннюю промышленность.

«У нас просто есть более убедительные места для вложения капитала», — сказал Джей Хэтфилд, генеральный директор Infrastructure Capital Advisors, ссылаясь на возможности в финансовом секторе и других более рискованных активах. «Кто хочет пропустить 10%-ное ралли в Goldman Sachs».

Криптовалюты также резко выросли с дня выборов на фоне ожиданий, что политика Трампа поддержит цифровые активы. Общие активы iShares Bitcoin Trust ETF, спотового биткоин-ETF BlackRock Inc., впервые превысили 40 млрд долларов на прошлой неделе. Этот рост совпал с резким оттоком из SPDR Gold Shares, крупнейшего в мире физически поддерживаемого золотого ETF.

«Победа Трампа, вероятно, приведет к ослаблению регулирования криптовалют. Это должно оттянуть хотя бы часть капитала от золота; этот спекулятивный спрос теперь вполне может перейти к криптовалютам», — считает Кристина Хупер, главный стратег по глобальным рынкам в Invesco Advisers.

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Тем не менее у золота может оставаться потенциал для роста в долгосрочной перспективе. Жесткие обещания Трампа по налогам и тарифам, вероятно, в конечном счете приведут к увеличению дефицита и инфляции, что может вернуть инвесторов к золоту для целей инфляционного хеджирования. Если второй срок Трампа нарушит глобальную торговлю и геополитику, центральные банки в других странах продолжат покупать золото, чтобы диверсифицировать резервы и снизить долю доллара.