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1 декабря 2023, 11:20 Читати українською

Доллар закрыл ноябрь падением: 5 хедж-фондов оценили его перспективы

Доллар демонстрирует худшие месячные показатели за год: в ноябре он упал на 3,5% по отношению к корзине других основных валют. Причина — растущие ожидания инвесторов, что в следующем году ФРС начнет снижать ключевую ставку. Эти ожидания снижают доходность казначейских облигаций с многолетних максимумов. Пять хедж-фондов поделились с Thomson Reuters своими взглядами на судьбу доллара.

После того, как летняя распродажа облигаций подняла курс доллара США до 10-месячных максимумов, хедж-фонды теперь размышляют о том, что ждет доллар впереди.

Это не рекомендации или торговые позиции, которые некоторые хедж-фонды не могут раскрывать по нормативным соображениям.

1. AQR CAPITAL MANAGEMENT

  • Системный управляющий активами.
  • Размер: активы под управлением (AUM) на сумму 95 миллиардов долларов.
  • Основана в 1998 году.
  • Основные направления торговли: длинный доллар, короткий швейцарский франк.

Управляющий директор Джонатан Фейдер считает, что прекращение повышения процентных ставок в США не обязательно означает ослабление доллара.

За последние 40 лет доллар, как правило, оставался в среднем стабильным или немного укреплялся в месяцы после последнего повышения [ставки], — говорит Фейдер, который «конструктивно» относится к валюте.

«В частности, тенденции экономического роста в США выглядят заметно более сильными, чем в большинстве других крупных экономик мира», — сказал он.

Фейдер считает, что лучшим способом извлечь выгоду из продолжающегося укрепления доллара было бы покупать доллар против валют, подверженных негативным ценовым тенденциям, ослаблению фундаментальных экономических показателей и мягкой денежно-кредитной политике, таких как швейцарский франк.

Швейцарский франк вырос примерно на 5% по отношению к доллару в этом году.

2. FLORIN COURT CAPITAL

  • Диверсифицированный системный управляющий активами.
  • Размер: 1,8 миллиарда долларов.
  • Основана в 2016 году.
  • Ключевые сделки: длинные позиции по валютам развивающихся рынков Латинской Америки/короткие по доллару.

Дуг Гриниг, главный инвестиционный и исполнительный директор Florin Court, считает, что доллар будет медленно снижаться по мере того, как геополитическая напряженность будет спадать в разных частях мира.

Он ожидает, что экономика США резко замедлится, что, наряду со снижением инфляции, вероятно, нанесет ущерб доллару по отношению к валютам некоторых развивающихся рынков.

«Сокращение денежной массы в США в годовом исчислении огромно. Оно еще больше, если учесть денежную массу с поправкой на инфляцию», — сказал Гриниг, добавив, что это «очень затруднит» поддержание экономического роста. «Это пунш, который выливается из чаши для пунша».

Гриниг отметил, что, поскольку многие страны с формирующимся рынком повысили ставки раньше и более агрессивно, чем страны с развитой экономикой, доходность облигаций в таких странах, как Бразилия, Колумбия, Венгрия и Польша, выглядит привлекательной.

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3. WI MANAGEMENT LP

  • Глобальный макрохедж-фонд.
  • Размер: 2,2 миллиарда долларов.
  • Основан в 1999 году.
  • Ключевая сделка: короткие позиции в офшорном китайском юане по отношению к корзине валют CFETS (China Foreign Exchange Trade System), взвешенной с учетом торговли.

Тара Харихаран, управляющий директор по глобальным макроэкономическим исследованиям NWI, сказала, что хедж-фонд структурирует свои валютные ставки, чтобы ограничить влияние колебаний курса доллара, поскольку устойчивость экономики США затрудняет определение пика для доллара.

Одна из сделок, которую она рекомендует, связана с Китаем. Харихарана сказала, что риски обесценивания юаня возрастают по мере усиления оттока капитала из Китая, поскольку транснациональные корпорации репатриируют больше доходов, а экономика продолжает замедляться.

«Юань может сезонно поддерживаться спросом, связанным с китайским Новым годом, до конца января, но затем может снизиться», — добавила она.

NWI также не исключает вынужденного ослабления юаня для повышения конкурентоспособности экспорта Китая.

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4. GARDE ASSET

  • Бразильский хедж-фонд с глобальной макростратегией.
  • Размер: 300 миллионов долларов.
  • Основан в 2013 году.
  • Ключевая сделка: длинное мексиканское песо.

Генеральный директор Garde Карлос Калабрези отдает предпочтение валюте Мексики, поскольку процентные ставки с марта находятся на историческом максимуме в 11,25%, а платежный баланс страны в хорошем состоянии.

Он также считает, что страна получит огромные иностранные инвестиции от так называемого ниаршоринга (Nearshoring — аутсорсинг бизнес-процессов в компании, расположенных в соседних странах по отношению к заказчику — прим. ProFinance.ru), поскольку производственные мощности будут перенесены ближе к рынку США, например, из Азии.

Эти тенденции, вероятно, приведут к укреплению мексиканского песо, которое в этом году выросло примерно на 13% по отношению к доллару.

5. CIBC ASSET MANAGEMENT

  • Канадский управляющий активами с активной валютной стратегией.
  • Размер: 145 миллиардов долларов.
  • Основан более 50 лет назад.
  • Ключевая торговля: лонг по бразильскому реалу.

Майкл Сагер, глава отдела управления несколькими активами и валютой CIBC Asset Management, считает, что бразильский реал, вероятно, укрепится в краткосрочной перспективе, учитывая двузначную базовую процентную ставку, которая в настоящее время составляет 12,25%, что привлекает иностранный капитал.

Бразильский реал, торгующийся на уровне 4,8908 за доллар, в этом году вырос примерно на 8% по отношению к доллару.

Инфляция, которая составляет около 5%, также находится под контролем, поскольку центральный банк Бразилии был одним из первых органов денежно-кредитной политики, начавших повышать ставки, — сказал Сагер.

Кроме того, крупнейшая экономика Латинской Америки имеет сильный экспорт и низкий уровень долга, по сравнению с другими крупными экономиками.

«Если сложить все эти элементы воедино, для нас это то, как должны выглядеть сильная фундаментальная страна и валюта», — сказал он.

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