Сколько Нацбанку стоила стабильность курса и какие резервы остаются

На фоне экономического роста и снижения объемов закупки доллара Нацбанк снизил валютные интервенции. Сколько всего регулятор продал запасов и какие резервы у него остаются, рассказал заведующий кафедрой в Киевском национальном экономическом университете имени Вадима Гетьмана Богдан Данилишин .

Экономическая ситуация

По предварительным оценкам Минэкономики, рост ВВП в октябре 2023 года, по сравнению с октябрем прошлого года, составил около 10,5% [±2%]. За январь-октябрь 2023 года рост экономики оценивается на уровне 5,5%, по сравнению с соответствующим периодом прошлого года. Среди основных факторов роста — высокая урожайность в сельском хозяйстве в сочетании с высокими темпами уборки урожая, и активизация сферы услуг, в частности, в сегменте государственного управления и обороны, финансирование которой является приоритетным во время войны.

Также положительный вклад в рост ВВП имела производственная сфера, которая, хотя и понесла существенные убытки и разрушение во время войны, но демонстрирует устойчивое восстановление. В частности, в промышленности идет постепенное восстановление темпов производства в условиях увеличения сырьевой базы со стороны сельхозпроизводства, необходимости пополнения запасов угля и газа для прохождения зимнего периода, стабильной ситуации в энергетике и инвестиционного спроса со стороны бюджетной сферы.

По данным Минагрополитики, по состоянию на третью неделю ноября сбор зерновых и масличных культур в текущем маркетинговом году оценивается в 75,7 млн тонн. Так, сбор зерновых и зернобобовых культур проведен на площади 10,2 млн га, из которых собрано 55,1 тонн зерна при урожайности 53,8 ц/га, в том числе пшеницы — 22,5 млн тонн (урожайность — 47,9 ц/га), кукурузы — 24,9 млн тонн (урожайность — 74,8 ц/га). Сбор масличных культур проведен на площади 8,2 млн га, собрано 20,7 млн тонн. Поддержанию устоявшихся темпов валютных поступлений от экспорта сельскохозяйственной продукции в условиях снижения мировых цен будет способствовать обеспечение дальнейшего функционирования морских путей экспорта зерна и разблокировка автотранспортных коридоров на западе страны.

Валютный рынок

Сокращение объемов покупки иностранной валюты клиентами банков на прошлой неделе на фоне установившегося объема ее предложения обусловило уменьшение потребности в интервенциях Нацбанка с целью сбалансирования рынка. Так, объем чистой продажи иностранной валюты Национальным банком на прошлой неделе сократился до $521 млн, по сравнению с $721 млн неделей ранее. Межбанковский курс гривны по отношению к доллару США девальвировал за неделю на 0,3%. С начала года продажи иностранной валюты Нацбанком увеличились до $24,8 млрд.

В то же время, объем международных резервов Украины остается достаточным как для поддержания стабильности курса гривны, так и для выполнения международных обязательств Украины. По состоянию на 1 ноября 2023 года международные резервы Украины, по предварительным данным, составляли $39 млрд (-1,9% в месяц).

Финансовый сектор

Объем ликвидности банковского сектора (в форме остатков на корсчетах и депозитных сертификатах НБУ) оставался на уровне около 690 млрд грн, в том числе 480 млрд грн — в депозитных сертификатах НБУ. Основным фактором поддержания высокого уровня банковской ликвидности продолжали выступать расходы по Единому казначейскому счету Правительства, тогда как интервенции Нацбанка по продаже иностранной валюты уменьшали объем свободной ликвидности в банковской системе. Избыток ликвидности обуславливает низкий спрос банков на кредиты рефинансирования и удержания рыночных ставок на уровне нижнего предела ставок по операциям НБУ (16%).

При этом финансовые результаты банков продолжают расти. Так, в январе-октябре 2023 года чистая прибыль банковской системы увеличилась до 122,7 млрд гривен (+12,8 млрд грн в октябре), что более чем в два раза больше, чем за соответствующий период 2021 года (до полномасштабного вторжения). Чистые процентные доходы банков за 10 месяцев 2023 года составили 164,2 млрд гривен (+36,5% YOY), чистые комиссионные доходы — 41,4 млрд гривен (+3,8% YOY), и наряду с положительным результатом переоценки стоимости ценных бумаг выступали факторами улучшения финансовых результатов банков. Объем отчислений в резервы по активным операциям, который в 2022 году выступал главным фактором ухудшения финансовых результатов банков (более 120 млрд грн), с начала 2023 года остается умеренным (менее 5 млрд грн).

На условиях программы «Доступные кредиты 5−7−9%» на прошлой неделе банками было выдано 500 льготных кредитов на общую сумму 2,5 млрд грн, в том числе около половины — государственными банками. Общее количество выданных кредитов с начала широкомасштабных военных действий на территории Украины по программе достигло 41,6 тысячи на общую сумму почти 164 млрд гривен. Учитывая приоритетность целей военного времени, львиная доля кредитов была выдана банками для поддержки с/х производства и на оборонные цели.

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Кроме того, по программе доступной ипотеки от государства «єОселя» на прошлой неделе банками было выдано 202 кредита на приобретение жилья на сумму 312,6 млн грн. В целом, с начала действия программы было предоставлено 5,2 тыс. льготных ипотечных кредитов на сумму 7,7 млрд грн. Около 2/3 получателей кредитов являются военнослужащими или работниками силовых ведомств (по льготной ставке 3%); вместе с тем, постепенно растет доля других категорий граждан, у которых нет собственного жилья (по льготной ставке 7%). Кредиты по программе преимущественно используются для покупки жилья на вторичном рынке, больше всего — в Киеве и Киевской области.