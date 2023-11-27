Японская иена укрепляется: почему за ее курсом следят те, кто планирует вкладываться в трежерис

Прошедшая неделя на фондовом рынке США была короткой, но продуктивной: индексы S&P 500 и NASDAQ-100 прибавили по 0,9%, акции Value-компаний крупной капитализации — 1,5%, облигации показали более скромные результаты, но тоже вышли в плюс (0,3%). О событиях, стоящих за этими цифрами, «Минфину» рассказал Николай Григорьев, главный аналитик HUG'S .

По факту, активным днем ​​был только понедельник: именно он определил положительную тональность всей недели (в четверг рынки отдыхали, а пятница закрылась на 3 часа раньше).

Агрессивная коммерциализация ИИ победила осторожное развитие

В фокусе инвесторов в акции была эпопея с OpenAI. Компания сталкивается с внутренними потрясениями после увольнения генерального директора Сэма Альтмана и назначения временного СЕО Эммета Шира. Сотрудники угрожают уволиться, если Альтмана не восстановят в должности: более 700 из 770 сотрудников подписали письмо с требованием отставки правления. Этот внутренний конфликт обратил внимание индустрии технологий и несет последствия для будущего развития искусственного интеллекта.

Суть конфликта между менеджментом и правлением заключается в разных взглядах на обращение с ИИ — агрессивно коммерциализировать искусственный интеллект или развивать его осторожно из-за потенциальных рисков. Также есть версия, что Альтман использовал имидж компании для привлечения средств под свой стартап по производству ИИ-чипов. Главный инвестор OpenAI, компания Microsoft, объявила о найме Альтмана. Это сработало, и уже к концу недели правление OpenAI было отправлено в отставку, а Альтман вернулся в компанию.

Крупные инвесторы затариваются трежерис

Позитива в понедельник добавил и сильный аукцион размещения 20-летних облигаций, который подтвердил высокий спрос на фиксацию долговременной высокой доходности. Было размещено $16 млрд под 4,78% (рыночная доходность — 4,79%). Размещение по более низкой доходности, чем текущая рыночная, свидетельствует о высоком спросе.

Соответственно, на фоне спада доходности цены на облигации долговременной дюрации выросли. В настоящее время US30y составляет 4,56% годовых, US20y — 4,74%. Продолжается формирование позиций в облигациях крупными игроками.

Почему укрепляется иена

Растет и курс японской иены (USDJPY). Япония является крупнейшим зарубежным держателем американского долга, поэтому внутренняя денежно-кредитная политика страны оказывает влияние на рынок американских облигаций.

Еще в конце 2022 года Банк Японии дал сигнал об отходе от ультрамягкой политики на фоне роста инфляции. За год регулятор так и не решился перейти от слов к делу, но не из-за нехватки смелости, а из-за планов американского Казначейства.

Дело в том, что усиление кредитной политики (и укрепление иены) приведет к росту доходности гособлигаций: Япония будет репатриировать свой капитал, соответственно, сокращать объем бондов США. В этом не были заинтересованы в Казначействе, которое усиливало эмиссию долга для финансирования государственного дефицита.

Соответственно, если бы Япония добавилась к продавцам, доходности прыгнули бы еще выше, особенно долгосрочных заимствований. Поэтому Банк Японии терпеливо ждал, когда ФРС завершит цикл повышения ставок, ведь, по факту, Банк Японии может позволить себе усиливать курс валюты только тогда, когда на гособлигации США будет достаточно спроса, чтобы нивелировать влияние репатриации.

И именно это происходит сейчас: рост стоимости облигаций происходит на фоне укрепления иены. Это свидетельствует о нескольких вещах:

Рынки убеждены, что ставки в USD достигли пика;

Снижение ставки может начаться раньше текущих ожиданий (май 2024-го), ведь иена уже укрепляется.

Иена может сломать 12-летний тренд девальвации. Последствия выхода Японии из перманентного QE пока не может предусмотреть никто. Это скрытый риск 2024 года, о котором стоит помнить — и следить.

Взлеты и падения недели

Среди лидеров и аутсайдеров индекса S&P 500 на прошлой неделе были следующие компании:

Компания Тикер Результат за неделю Paramount PARA + 11,99% Agilent A + 10,75% Enphase ENPH + 10,55% Jacobs Engineering J -6,84% Autodesk ADSK -5,35% Nvidia NVDA -3,44%

Акции Paramount Global выросли из-за совокупности факторов. На прошлой неделе аналитики повысили рейтинг акций, допустив, что Paramount может найти покупателя. В результате, бумаги компании выросли в понедельник на 9,8%. Кроме того, Paramount Global объявила тендерные предложения на сумму до $1 млрд по совокупной цене покупки определенных непогашенных долговых ценных бумаг, которые можно интерпретировать, как шаг к укреплению баланса компании.

Также руководители компании заключили новое соглашение об изменении контроля. Эта новость спровоцировала слухи на Уолл-стрит о возможной продаже PARA, что еще больше повысило привлекательность акций для инвесторов.

Акции Agilent Technologies выросли после публикации хороших результатов за четвертый квартал. Компания сферы поставки медицинского оборудования для диагностики показала прибыль в размере $1,38 на акцию, что превзошло консенсус-прогноз на 2,99%. Чистая прибыль снизилась на 10%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Выручка в размере $1,69 млрд превзошла консенсус-оценку в $1,67 млрд. Однако, выручка снизилась на 8,7% по отчетным данным и на 9,7% — по базовым показателям, по сравнению с соответствующими уровнями прошлого года. Инвесторы были готовы к слабым результатам, но ждут, что в дальнейшем компания будет чувствовать себя лучше.

Цена акций Enphase Energy выросла из-за расширения дистрибьюторского партнерства компании в Европе. Они объединились с компанией 4blue, чтобы продавать свои микроинверторы IQ и батареи IQ в Нидерландах, Германии, Бельгии и Люксембурге. Это расширение считается положительным событием для инвесторов, поскольку позволяет Enphase Energy выйти на более широкий рынок и увеличить продажи.

Акции производственной компании Jacobs Engineering Group возглавили список аутсайдеров. Компания отчиталась о росте прибыли до $4,29 млрд (на 10,5%, по сравнению с прошлым годом), что превзошло консенсус-прогноз. Но бумаги отреагировали падением на 4%. Это могло быть связано с прогнозом компании на 2024 год, согласно которому скорректированная EBITDA составила от $1,53 до $1,60 млрд, а скорректированная прибыль на акцию — от $7,70 до $8,20, что было ниже оценки в $8,4.

Цена акций разработчика профессионального программного обеспечения Autodesk упала из-за не очень оптимистического прогноза на текущий квартал, который затмил результаты третьего квартала, лучше ожиданий. Компания заявила о прогнозе выручки в четвертом квартале от $1,42 млрд до $1,44 млрд, в то время как аналитики называли цифру в $1,43 млрд.

Скорректированная прибыль прогнозируется в диапазоне от $1,91 до $1,97, что ниже оценки аналитиков в $2,01. Компания повысила прогноз на 2024-й финансовый год, который заканчивается 31 января, относительно выручки, скорректированной прибыли и свободного денежного потока. Руководство заявило, что ожидает увеличения выручки в 2025 финансовом году на около 9% или больше. Это примерно соответствует уровню предыдущего года и ниже консенсуса.

Акции Nvidia, несмотря на очередной сильный отчет, упали из-за задержки запуска чипа, ориентированного на искусственный интеллект для китайского рынка. Данный чип специально разрабатывается во избежание экспортных ограничений США, которые запрещают американским компаниям поставлять высокие технологии ИИ в Китай.

Эта задержка может открыть рынок для таких конкурентов, как Huawei, хотя было отмечено, что разработка и сертификация новых чипов является проблемой для любой компании, а не только для Nvidia. Доля Китая в структуре доходов Nvidia значительная: в последнем квартале — 4 млрд из 22 млрд общей выручки, то есть 22%. Потеря доли рынка, фактически, второго в мире в быстрорастущей сфере ИИ, — это существенный риск.