Инвесторы определились, какие акции подорожают в случае победы Трампа

Неделя была короткой по случаю Дня независимости США, но это не помешало S&P 500 и Nasdaq установить новые исторические рекорды. Как отмечает основатель First Kyiv Investment Club Иван Компан, несмотря на то, что все возможные индикаторы так и просят коррекции, рынки продолжают расти — человеческая жадность действительно не знает границ.

Политика затмила статистику

Уже почти год, а может и больше, как основная дискуссия о том, что происходит на рынках и чего ждать дальше, разворачивается вокруг инфляции и процентных ставок, которые ФРС США собирается, но никак не соберется, снизить.

На этой неделе еще несколько важных экономических индикаторов показали, что рынок труда охлаждается, экономическая машина замедляется и даже сам Пауэлл признал, что экономика движется «путем снижения инфляции», при этом традиционно подчеркнув, что нужно больше доказательств, чтобы начать процесс снижения ставок.

Но ставки ставками, а на прошлой неделе на рынках появилась еще одна очень важная тема для обсуждения. И связана она с выборами Президента США, а именно возможным прекращением Байденом участия в избирательной гонке.

Оценка вероятности такого события букмекерами составляет более 50%, что побуждает инвесторов пересматривать свои портфели и адаптировать их к факторам, которые связывают с возможной победой Трампа: уменьшением налогов и повышением уровня протекционизма. Учитывая это, увеличивается объем ставок на укрепление доллара, повышение доходности облигаций и рост акций банков, энергетических и фармацевтических компаний. Именно такие инвестиции, по мнению трейдеров, позволят заработать в случае победы Трампа, которая становится все более вероятной.

Отчеты заряжают оптимизмом

Сезон квартальных финансовых результатов еще не начался, но некоторая статистика, позволяющая моделировать будущие достижения, уже обнародуется.

На этой неделе инвесторы получили данные по поставкам автомобилей Tesla в прошлом квартале. Результаты оказались хуже, чем в прошлом году, — старый и недешевый модельный ряд гораздо труднее продавать, чем более дешевые китайские модели, — но все же лучше, чем ожидали аналитики.

Как выяснилось, этого было достаточно, чтобы отогреть сердца инвесторов, по мнению которых худшие времена для Tesla уже позади, а дальше будет только лучше. В результате с момента объявления, за три дня, стоимость акций Tesla выросла более чем на 20%, еще раз подтвердив, что рынок всегда готов покупать надежды и ожидания.

В завершение недели инвесторы получили данные о состоянии рынка труда и, собственно, это планировалось, как главное событие недели, если бы не Байден, с его возможным снятием с выборов. Количество созданных рабочих мест превысило ожидания, но все же было меньше, чем месяцем ранее, а уровень безработицы продолжил повышаться.

В целом еще один знак того, что рынок труда охлаждается и появляется хороший шанс все же дождаться, что ФРС начнет снижать ставку. Может даже в сентябре, как указывает рынок фьючерсов на ставку ФРС.

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Что в итоге? Рынки растут, жадность побеждает, коррекция становится все более логичным предвидением… Хотя, как мы знаем, логика не всегда срабатывает, когда за дело берутся эмоции.