Гривна укрепляется: удачное ли сейчас время, чтобы купить доллар

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Пресейлы
Аирдропы
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

1 мая 2026, 20:15 Читати українською

Гривна укрепляется: удачное ли сейчас время, чтобы купить доллар

На этой неделе сработали практически все из возможных триггеров для мировых рынков. Но несмотря на это гривне не только не продолжила падение, но и существенно укрепилась. Что будет с курсом на выходных и насколько это удачный момент для покупки валюты, рассказывает «Минфин».

На этой неделе сработали практически все из возможных триггеров для мировых рынков.

Кючевой фактор для мировых рынков продолжение войны и взаимных угроз США и Ирана на Ближнем Востоке. Периодические «непонятные» переговоры сторон продолжают пугать мировых инвесторов своей непредсказуемостью и находятся в патовой ситуации. В итоге, Ормузский пролив остается по факту практически непроходимым для большинства судов, что приводит к скачкам цены на нефть и грозит миру глобальной экономической рецессией. А войска США продолжают концентрироваться в непосредственной близости от Ирана. И это делает угрозу наземного вторжения американских войск на иранскую территорию все более реальной, а цены на нефть — полностью зависимыми от геополитики.

График стоимости нефти BRENT

Заседания ФРС США и ЕЦБ по процентным ставкам. В условиях угрозы мировой рецессии и усиления инфляционных процессов из-за дорогих энергоносителей — ФРС США 29 апреля и ЕЦБ 30 апреля предпочли сохранить свои процентные ставки на том же уровне. Федрезерв — в пределах 3,5%-3,75% годовых, а ЕЦБ — в пределах ставки по главным операциям рефинансирования 2,15% годовых, ставки по депозитам 2% годовых и ставки по маржинальным кредитам 2,4% годовых.

Микс итак стрессового для рынков периода решений по процентным ставкам ФРС и ЕЦБ, скорая замена главы Федрезерва Джерома Пауэлла на более послушного Дональду Трампу Кевина Уорша, сохранение высоких цен на энергоносители и все более сложная ситуация в геополитике — напрямую отразились на поведении пары евро/доллар и цене золота.

График пары евро/доллар

График золота

Впрочем, если посмотреть на масштабы «раздражителей» и реальные колебания пары евро/доллар в пределах лишь до 1 цента на евро, то можно сказать, что финансовый мир пока отделался легким испугом.

А вот мировой производственный сектор полностью стал заложником ситуации в геополитике. И это очень опасная тенденция, так как всегда импульсивная и малопрогнозируемая геополитика может разрушить любые даже самые правильные экономические расчеты.

Что происходит в Украине

В этот период глобальной неопределенности 30-го апреля Нацбанк также принимал решение по учетной ставке и денежно-кредитной политике. С учетом роста инфляционных процессов (особенно, в части промышленной инфляции) и продолжения войны рф против Украины — НБУ все же сохранил учетную ставку на уровне в 15% годовых, хотя это и спорное решение. Но Нацбанк снова намекнул, что при продолжении подобной ситуации он готов поднимать учетную ставку уже в ближайшее время.

Валютный рынок пока на это отреагировал достаточно вяло и без особых потрясений. Но нужно понимать, что инфляционная пружина (особенно в производственном секторе) в сочетании с растущими военными расходами и проблемами на рынке труда не может постоянно только сжиматься. И с учетом продолжения войны это может стать дополнительным фактором для девальвации гривны.

Правда, позитивная новость о выделении Украине Евросоюзом кредита в общей сумме 90 млрд евро — подстрахует правительство, Минфин, Нацбанк и в итоге нацвалюту от значительной девальвации. Но в фарватере среднегодового курса доллара, заложенного в бюджет 2026 года на уровне 45,7 грн/$ — скорее всего сценарий поведения валютного рынка до конца этого года так и будет работать.

На фоне этих мировых и внутриукраинских событий за период с 27 апреля по 1 мая безналичный доллар на межбанке подешевел почти на 15 копеек с уровня 44,01/44,06 гривен до отметки в 43,885/43,915 гривен. А евро на торгах просел почти на 4 копейки — с утренних котировок понедельника 27 апреля 51,6281 / 51,6779 гривен до 51,6219 / 51,6396 к концу пятничной сессии 1 мая.

Наличный рынок реагировал на происходящее на межбанке, но без особых потрясений.

График наличного курса доллара

График наличного курса евро

Вечером 1 мая обменники финкомпаний продавали наличный доллар в пределах 43,75−44,20 гривен, а евро в пределах 51,70−52 гривен.

К несомненному позитиву для нашего валютного рынка стоит отнести и поведение граждан. Украинцы уже успокоились в части массированной скупки валюты после недавних скачков курса доллара и евро, что стало меньше «давить» на все сегменты валютного рынка.

Операции физических лиц по покупке/продаже иностранной валюты

В такой ситуации для владельцев обменников на этих выходных курсовые риски достаточно минимальны, что позволит финансистам проработать в формате «с оборота» и даже с некоторым сужением спреда как по доллару, так и по евро. Спред по доллару в большинстве обменок будет в пределах 15−25 копеек, а по евро в пределах 20−30 копеек. Только самые «жадные» сети обменников, работающие в точках, где потребность в гривне у граждан максимальна (ТРЦ, крупные супермаркеты, вокзалы и т. п.) продолжат практику выставления спреда до 1 гривны как по американской, так и по европейской валюте.

Читайте также: Цена на золото, курс доллара и евро в мае: что делать, чтобы не влететь с курсом

Прогноз курса наличного доллара и евро на 2−3 мая

Курс наличного доллара в большинстве обменников финкомпаний, а также касс банков, работающих в эти выходные, будет находиться в пределах коридора: прием от 43,50 до 43,70 гривен и продажа от 43,75 до 44,20 гривен.

А курс наличного евро в эти субботу и воскресенье будет в пределах коридора: прием от 51,20 до 51,50 гривен и продажа от 51,65 до 52 гривен.

Автор:
Алексей Козырев
Аналитик Алексей Козырев
Пишет на темы: Валюта, ценные бумаги, инвестиционные проекты, кредитование, международные валютный и фондовый рынки, финансовые стартапы
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами