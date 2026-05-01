Гривна укрепляется: удачное ли сейчас время, чтобы купить доллар

На этой неделе сработали практически все из возможных триггеров для мировых рынков. Но несмотря на это гривне не только не продолжила падение, но и существенно укрепилась. Что будет с курсом на выходных и насколько это удачный момент для покупки валюты, рассказывает «Минфин».

Кючевой фактор для мировых рынков продолжение войны и взаимных угроз США и Ирана на Ближнем Востоке. Периодические «непонятные» переговоры сторон продолжают пугать мировых инвесторов своей непредсказуемостью и находятся в патовой ситуации. В итоге, Ормузский пролив остается по факту практически непроходимым для большинства судов, что приводит к скачкам цены на нефть и грозит миру глобальной экономической рецессией. А войска США продолжают концентрироваться в непосредственной близости от Ирана. И это делает угрозу наземного вторжения американских войск на иранскую территорию все более реальной, а цены на нефть — полностью зависимыми от геополитики.

Заседания ФРС США и ЕЦБ по процентным ставкам. В условиях угрозы мировой рецессии и усиления инфляционных процессов из-за дорогих энергоносителей — ФРС США 29 апреля и ЕЦБ 30 апреля предпочли сохранить свои процентные ставки на том же уровне. Федрезерв — в пределах 3,5%-3,75% годовых, а ЕЦБ — в пределах ставки по главным операциям рефинансирования 2,15% годовых, ставки по депозитам 2% годовых и ставки по маржинальным кредитам 2,4% годовых.

Микс итак стрессового для рынков периода решений по процентным ставкам ФРС и ЕЦБ, скорая замена главы Федрезерва Джерома Пауэлла на более послушного Дональду Трампу Кевина Уорша, сохранение высоких цен на энергоносители и все более сложная ситуация в геополитике — напрямую отразились на поведении пары евро/доллар и цене золота.

Впрочем, если посмотреть на масштабы «раздражителей» и реальные колебания пары евро/доллар в пределах лишь до 1 цента на евро, то можно сказать, что финансовый мир пока отделался легким испугом.

А вот мировой производственный сектор полностью стал заложником ситуации в геополитике. И это очень опасная тенденция, так как всегда импульсивная и малопрогнозируемая геополитика может разрушить любые даже самые правильные экономические расчеты.

Что происходит в Украине

В этот период глобальной неопределенности 30-го апреля Нацбанк также принимал решение по учетной ставке и денежно-кредитной политике. С учетом роста инфляционных процессов (особенно, в части промышленной инфляции) и продолжения войны рф против Украины — НБУ все же сохранил учетную ставку на уровне в 15% годовых, хотя это и спорное решение. Но Нацбанк снова намекнул, что при продолжении подобной ситуации он готов поднимать учетную ставку уже в ближайшее время.

Валютный рынок пока на это отреагировал достаточно вяло и без особых потрясений. Но нужно понимать, что инфляционная пружина (особенно в производственном секторе) в сочетании с растущими военными расходами и проблемами на рынке труда не может постоянно только сжиматься. И с учетом продолжения войны это может стать дополнительным фактором для девальвации гривны.

Правда, позитивная новость о выделении Украине Евросоюзом кредита в общей сумме 90 млрд евро — подстрахует правительство, Минфин, Нацбанк и в итоге нацвалюту от значительной девальвации. Но в фарватере среднегодового курса доллара, заложенного в бюджет 2026 года на уровне 45,7 грн/$ — скорее всего сценарий поведения валютного рынка до конца этого года так и будет работать.

На фоне этих мировых и внутриукраинских событий за период с 27 апреля по 1 мая безналичный доллар на межбанке подешевел почти на 15 копеек с уровня 44,01/44,06 гривен до отметки в 43,885/43,915 гривен. А евро на торгах просел почти на 4 копейки — с утренних котировок понедельника 27 апреля 51,6281 / 51,6779 гривен до 51,6219 / 51,6396 к концу пятничной сессии 1 мая.

Наличный рынок реагировал на происходящее на межбанке, но без особых потрясений.

Вечером 1 мая обменники финкомпаний продавали наличный доллар в пределах 43,75−44,20 гривен, а евро в пределах 51,70−52 гривен.

К несомненному позитиву для нашего валютного рынка стоит отнести и поведение граждан. Украинцы уже успокоились в части массированной скупки валюты после недавних скачков курса доллара и евро, что стало меньше «давить» на все сегменты валютного рынка.

В такой ситуации для владельцев обменников на этих выходных курсовые риски достаточно минимальны, что позволит финансистам проработать в формате «с оборота» и даже с некоторым сужением спреда как по доллару, так и по евро. Спред по доллару в большинстве обменок будет в пределах 15−25 копеек, а по евро в пределах 20−30 копеек. Только самые «жадные» сети обменников, работающие в точках, где потребность в гривне у граждан максимальна (ТРЦ, крупные супермаркеты, вокзалы и т. п. ) продолжат практику выставления спреда до 1 гривны как по американской, так и по европейской валюте.

Прогноз курса наличного доллара и евро на 2−3 мая

Курс наличного доллара в большинстве обменников финкомпаний, а также касс банков, работающих в эти выходные, будет находиться в пределах коридора: прием от 43,50 до 43,70 гривен и продажа от 43,75 до 44,20 гривен.

А курс наличного евро в эти субботу и воскресенье будет в пределах коридора: прием от 51,20 до 51,50 гривен и продажа от 51,65 до 52 гривен.