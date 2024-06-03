Гривна продолжает дешеветь: что будет с долларом и евро на этой неделе

Начало июня на валютном рынке пройдет очень сложно. Последние пару недель гривна резко девальвировала, чему способствовало снятие валютных ограничений. Теперь НБУ стоит перед выбором: активно поддерживать нацвалюту сжигая резервы, или дать ей рухнуть и перекрыть мощный источник финансирования казны через вложения физлиц в ОВГЗ.

3 июня сработает фактор первого рабочего дня нового отчетного периода, когда клиенты и банки подводят итоги работы за предыдущий месяц и определяются с задачами на следующий. Это обычно снижает активность на межбанке и работает на торможение роста курса, если такой тренд был ранее. То есть, в нашем случае.

Но уже с 4 июня клиенты и банки начнут работать в обычном ритме, что быстро создаст дополнительное давление на курс нацвалюты, так как спрос на рынке на валюту превышает ее предложение.

Причем, перед НБУ будет стоять сложный выбор: снова активно продавать доллар из резервов или все же закрывать не весь спрос на валюту на торгах, экономить ЗВР, но тем самым подыгрывать росту котировок межбанка и дальнейшей девальвации гривны.

Какое бы решение не принял сейчас Нацбанк, это будет очень осторожно воспринято рынком:

активная распродажа резервов ослабит позиции нацвалюты в среднесрочной перспективе. Поскольку именно большой ЗВР при дальнейшем своевременном и полном объеме поступлении западной помощи —единственные реальные подушки безопасности для гривны в условиях войны. Если резервы будут активно таять, это плохой сигнал рынку.

если же НБУ не станет особо вмешиваться и позволит гривне обесцениваться, это ударит по показателям инфляции, снизит количество желающих вкладываться в гривневые инструменты (вклады и ОВГЗ в нацвалюте) как среди бизнеса, так и среди населения.

А именно население сейчас —один из главных потенциальных источников ресурсов для размещения государством облигаций и безэмиссионного сценария финансирования растущих расходов бюджета на оборону. Ведь международная помощь в большинстве своем имеет целевое направление только на социалку. Объем собираемых налогов, которые могут идти на армию, тоже не безграничен. А вот более 1 трлн гривен на счетах граждан —весьма значительный ресурс, который Минфин может хотя бы частично привлечь на покрытие бюджетного дефицита через ОВГЗ.

В итоге, Нацбанк постарается усидеть сразу на двух стульях: перестать активно обесценивать гривну, чтобы не пугать население, и резервов тратить меньше. То есть интервенции регулятор будет проводить постоянно, но при этом не закрывать весь потенциальный спрос на валюту, подталкивая экспортеров к продаже максимальных объемов валюты со своих счетов ростом котировок межбанка. Параллельно регулятор будет держать в тонусе банки, периодически напоминая им о необходимости усиления контроля за поступлением валютной выручки в страну и ее реализацией на межбанке клиентами.

В этой ситуации рынку точно не стоит ждать от НБУ особых послаблений валютных ограничений. Ведь регулятору уже тяжело справляться с последствиями своих недавних майских поблажек бизнесу и инвесторам.

Читайте также: НБУ снял валютные ограничения на $4 млрд: как это отразится на курсе доллара

Кроме сугубо внутренних факторов на этой неделе на поведение нашего валютного рынка окажут существенное влияние и международные события.

В первую очередь, заседание ЕЦБ по процентным ставкам 6 июня и заседание ФРС по аналогичному вопросу на следующей неделе. Перед заседанием европейского регулятора, с 4 по 6 июня нас ждут валютные ралли по паре евро/доллар на внешних рынках, что немедленно будет отражаться на курсе евро в Украине.

По моему прогнозу, ЕЦБ не решится пока начать цикл снижения ставок, но информационный фон в эти дни и попытки спекулянтов разогреть рынок вполне могут раскачать пару евро/доллар в пределах 1 американского цента на евро, то есть для Украины это около 40 копеек на евро на межбанке и порядка до 45−50 копеек на евро на наличном рынке.

Читайте также: Евро уже почти по 45 гривен: что с ним делать на долгой и короткой дистанциях

Но не успеют игроки нашего рынка переварить решения ЕЦБ, как уже с конца недели начнет работать фактор приближения заседания Федрезерва США, которое состоится 12 июня. И тут волатильность пары евро/доллар существенно увеличится даже по сравнению с последствиями решений ЕЦБ.

По моим прогнозам, это может привести к колебаниям пары евро доллар в пределах 1−1,75 цента на евро, то есть это будет означать возможные скачки курса евро в Украине в пределах 40−70 копеек на евро на межбанке и до 50−80 копеек на наличном рынке. Рискну предположить, что в этот раз ФРС также решит процентные ставки не менять, но сам факт заседания американского регулятора изрядно попортит нервы всем участникам рынка.

К этому стоит добавить микс других важных событий, которые будут отражаться на поведении и настроениях всех участников нашего валютного рынка на этой неделе:

напряженная обстановка на фронте,

регулярные атаки рф по гражданской инфраструктуре,

заседание правления НБУ по учетной ставке 13 июня,

подготовка Саммита мира в Швейцарии,

напряженные переговоры Минфина с международными кредиторами по вопросу реструктуризации внешних долгов Украины.

Прогноз курса доллара и евро на 3 — 7 июня

Межбанк

НБУ вынужден будет практически ежедневно выходить на торги с интервенциями по продаже доллара, а курсовой тренд на межбанке будет полностью зависеть от ценников регулятора при их проведении.

По моим прогнозам, за 3−7 июня Нацбанк потратит на поддержание гривны на торгах не менее $520 млн — $700 млн. Объемы ежедневных операций по системе Блумберг не будут превышать $140−300 млн. Наименьшая активность будет наблюдаться 3 июня — в первый рабочий день месяца, о чем я писал выше, а уже со вторника межбанк войдет в свой обычный рабочий ритм.

Мой прогноз по паре евро/доллар на 3 — 7 июня 2024 года будет в пределах коридора от 1,074 до 1,09 доллара за евро.

Поэтому, если в этот период на межбанке котировки доллара будут в пределах коридора 40,25 — 40,95 гривен, то через пересчет пар евро/доллар и доллар/гривна, курс безналичного евро будет в пределах коридора от 43,22 до 44,64 грн.

Наличный рынок

Валютные риски значительно выросли, поэтому финансисты не захотят рисковать. Большинство обменников финкомпаний и банков будут выставлять достаточно широкий спред в пределах от 20 до 35 копеек по доллару, а по евро — в пределах от 20 до 40 копеек. Часть сетей обменников продолжит придерживаться тактики еще более широких спредов — до 1 гривны как по доллару, так и по евро.

Коридор ценников покупки и продажи по наличному доллару в банках будет в пределах от 40,25 до 41,65 гривен, а в обменниках финкомпаний — в пределах от 40,30 до 41,50 гривен.

Котировки по наличному евро в банках будут в пределах коридора покупок и продаж от 42,70 до 45,20 грн. А в пунктах обмена валюты финкомпаний этот коридор ценников будет в пределах от 43,45 до 45,10 грн.

Учитывая рост напряженности на валютном рынке, а также высокую волатильность пары евро/доллар на международном рынке, владельцы обменников будут часто менять свои котировки в течение дня в зависимости от поведения украинского межбанка и пары евро/доллар на внешних площадках.