Гривна под давлением: какую валютную реальность принесет Украине встреча на Аляске

Интрига вокруг возможной встречи Трампа и путина 15 августа, перспектива новых санкций против россии и ожидания инвесторов способны как укрепить гривну, так и добавить работы Нацбанку по сдерживанию курса. Рассмотрим более подробно, какой будет картина на наличном и безналичном валютном рынке Украины.

Среди основных факторов, которые серьезно повлияют на поведение котировок доллара и евро на украинском валютном рынке на этой неделе, выделю следующие:

Мировая геополитическая ситуация. Дедлайн американского президента Дональда Трампа рф для достижения мирного соглашения в войне против Украины закончился 8 августа. Глава Белого дома еще в июле обозначил простую, но жесткую формулу: мир в Украине до 8 августа или новый пакет санкций против россии, включая пошлины в 100% в отношении стран, покупающих её нефть. Срок его ультиматума истек, но официальных решений не последовало.

Вместо этого в конце прошлой недели в соцсети Truth Social Трамп написал, что рассчитывает встретиться с путиным 15 августа на Аляске. По словам американского президента, переговоры будут «очень продуктивными», без предварительных условий и с акцентом на урегулирование украинского конфликта. Одновременно в СМИ начали появляться «сливы» о якобы предусмотренном на повестке дня вопросе «о взаимовыгодном обмене территориями».

Это будет первая личная встреча Трампа и путина после возвращения американского президента в Белый дом и начала российского полномасштабного вторжения в Украину. Последний раз они общались на полях саммита G20 в июне 2019 года в японской Осаке, а после переизбрания Трампа на второй президентский срок несколько раз разговаривали по телефону.

Поначалу президент США крайне положительно отзывался об этих разговорах, но позднее стал проявлять признаки разочарования тем, что они никак не влияют на ход войны россии против Украины, и даже назвал их «бессмысленными». Да и сейчас эксперты не ждут от встречи многого. А министр финансов США Скотт Бессент заявляет, что вероятность введения санкций в отношении россии все еще сохраняется.

Если санкции США реально подтолкнут рф к завершению войны, позиции гривны на всех сегментах валютного рынка резко укрепятся. Причем как за счет психологического, так и экономического факторов. Ведь перспектива поучаствовать в восстановлении Украины подтолкнет иностранных инвесторов к более серьезным инвестициям в экономику нашей страны.

И заводить эти капиталы иностранцы будут в валюте, что дает шанс для гривны не только стать более стабильной, но и даже открывают возможность к ее ситуативному укреплению. Конечно, объемы подобных инвестиций будут зависеть от реальных способностей наших властей создать привлекательные условия для потенциальных инвесторов.

Если же переговоры США-рф не принесут ощутимых результатов, и Штаты снова найдут предлог для того, чтобы не вводить новых санкций против агрессора, это только укрепит веру путина в безнаказанность его действий, а значит, усилит агрессию. Не говоря уже об очередной встряске нашего валютного рынка из-за «несбывшихся ожиданий».

Но, учитывая узость и зарегулированность нашего валютного рынка, а также практически монопольное положение Нацбанка, как крупнейшего продавца валюты на межбанке, эффект «несбывшихся ожиданий» не обвалит курс гривны, но работы нашему регулятору на валютных торгах точно добавит.

Геополитика и фактический объем денежной помощи наших западных партнеров (сейчас в основном европейских) останутся главными факторами стабильности гривны в средне- и долгосрочной перспективе.

На коротких отрезках времени Нацбанк будет вынужден тушить возникающие валютные «пожары» и перекосы нашего валютного рынка.

Текущие хозяйственные задачи украинских клиентов и предстоящие расчеты с бюджетом. В настоящее время поддержание относительно стабильного курса гривны к доллару при ежедневных объемах межбанковских торгов в пределах $150 млн — 240 млн не представляет для Нацбанка особой проблемы. Регулятор вполне справится с этой задачей даже при сократившихся до $43 млрд золотовалютных резервах.

Частичная распродажа валюты экспортерами для предстоящих расчетов с бюджетом облегчает Нацбанку задачу и дает возможность меньше тратить валюту из резервов для поддержки гривны.

В то же время любой выход на такой малообъемный рынок крупного ($15−25 млн и более) покупателя валюты способен вздергивать курс до того момента, пока в ситуацию не вмешается Нацбанк со своими интервенциями.

Сейчас такими крупными покупателями валюты являются в основном госкомпании, которые обеспечивают потребности оборонки или социалки (закупки газа перед отопительным сезоном и т. п. ). Поэтому для стабильности ситуации на валютном рынке от Нацбанка, Минфина и крупных госкорпораций требуется только одно — грамотное взаимодействие.

Эта неделя не станет глобальным вызовом для курса доллара на украинских торгах даже в том случае, если история с принуждением со стороны США рф к окончанию войны против Украины снова закончится только очередными переносами санкционных дедлайнов в отношении путина.

А вот по курсу евро относительно гривны ситуация снова будет зависеть от общего тренда пары евро/доллар на внешних площадках (на что наш Нацбанк никак повлиять не может) и от поведения курса доллара относительно гривны, который как раз практически полностью подконтролен Нацбанку.

По моему прогнозу, с учетом обострения всех геополитических вызовов на этой неделе, пара евро/доллар способна ежедневно колебаться в пределах до 0,7−1,3 американского цента на евро, что отразится в Украине колебаниями курса евровалюты относительно гривны в пределах ежедневных колебаний в 28,7−53,3 копеек, по сравнению со стартовыми значениями на начало дня.

Поведение наличного рынка. Ранее непрогнозируемость и неподконтрольность наличного рынка валютообмена были серьезной проблемой для Нацбанка в части обеспечения стабильности гривны. При любых политических или других стрессах граждане ранее бросались скупать наличную валюту в обменники, чем «взрывали» курс.

Но в последнее время наличный рынок, даже в условиях относительных колебаний по доллару на межбанке и скачков евро на мировых площадках, не представляет особой угрозы для общего состояния нашего валютного рынка. Граждане покупают валюту почти в тех же объемах, что и сдают ее в обменники.

Операции физических лиц по покупке/продаже иностранной валюты (12 месяцев)

И даже в последние дни, когда военная, геополитическая и экономическая обстановка в мире вокруг Украины и в внутри страны снова серьезно обострилась, наличный рынок не демонстрирует ни панических настроений, ни глобального роста объемов операций.

Операции физических лиц по покупке/продаже иностранной валюты (30 дней)

По моему прогнозу, и на этой неделе, вне зависимости от того, чем закончится история с ультиматумом Трампа россии, наличный рынок останется достаточно спокойным. В условиях войны и быстрого роста цен ни населению, ни малому бизнесу, который часто активно покупал наличную валюту для обслуживания своих «теневых» расчетов, сейчас не до скупки валюты. У них просто нет на это больших объемов свободных гривневых ресурсов.

НБУ и на этой неделе продолжит сглаживать курсовые колебания на межбанке по доллару и, по возможности, опосредованно стараться минимизировать и колебания курса евро к гривне.

По моим прогнозам, с 11 по 15 августа объем операций на межбанке по системе Блумберг будет в пределах от $160 млн до $235 млн. Достаточно высокая (но не критичная) активность на межбанке со стороны клиентов и самих банков будет наблюдаться все дни этой недели с пиковыми объемами со вторника, 12 августа, по четверг, 14 августа. 15 августа объемы операций на торгах уменьшаться за счет срабатывания эффекта конца рабочей недели.

Нацбанк продолжит практически ежедневно проводить интервенции по продаже доллара на торгах для поддержки гривны. По моим расчетам, для этого с 11 по 15 августа НБУ потратит из резервов порядка $480 млн-820 млн. Основными покупателями валюты на торгах в эти дни будут госкомпании, обеспечивающие потребности обороны, импортеры энергоносителей и крупные торговые сети.

Прогноз курса доллара и евро на 11−15 августа

Межбанк

Коридор по паре евро/доллар на международном рынке на этот период, по моему прогнозу, будет в пределах 1,155−1,174 доллара за евро. При котировках безналичного доллара на торгах в этот период в пределах коридора от 41,30 до 41,70 гривен, курс безналичного евро будет находиться в пределах коридора от 47,70 до 48,96 гривен.

Наличный рынок

Большинство обменников финкомпаний и банков проработают в эти дни со спредом в пределах от 20 до 25 копеек по доллару, а по евро — в пределах от 20 до 30 копеек. Оптовые обменники продолжат работать все дни недели со спредом в пределах 15−20 копеек как по доллару, так и по евро.

Курс покупки и продажи наличного доллара в банках будет в пределах коридора от 41,10 до 41,85 гривен, а в обменниках финкомпаний — в пределах от 41,20 до 41,75 гривен.

Курс наличного евро в банках будет находиться в пределах коридора покупок и продаж от 47,60 до 49,10 гривен, а в обменниках финкомпаний этот коридор ценников будет в пределах от 47,65 до 49,00 гривен.

Постоянное изменение ситуации на мировых рынках и пиковая геополитическая напряженность будет провоцировать рост колебаний пары евро/доллар на мировых рынках на заявлениях Дональда Трампа по россии и продолжении обострения торговых войн.

Это вынудит наших владельцев обменников на этой неделе оперативно по нескольку раз за день менять свои ценники по евровалюте и доллару, в зависимости от происходящего на внешних рынках и на украинском межбанке.