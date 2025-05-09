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9 мая 2025, 18:47 Читати українською

Гривна отвоевывает позиции у евро и доллара: какой курс увидим на выходных

Геополитическая ситуация в мире остается напряженной. И это отражается на поведении всех рынков, в том числе и валютного. Военное противостояние двух ядерных стран — Индии и Пакистана, усиление дроновых и ракетных атак рф против Украины, обострение ситуации вокруг сектора Газы между Израилем и Хамасом — каждое из этих событий по отдельности способны «взорвать» стоимость любых активов, не говоря уже о миксе таких проблем.

Геополитическая ситуация в мире остается напряженной.

А если добавить к этому еще и очередное заседание Федрезерва США по процентным ставкам, с традиционными комментариями его руководства по состоянию и перспективам американской и мировой экономики, то мы получаем «идеальный шторм» для пары евро/доллар и цены золота в мире. Он неминуемо спровоцировал скачки курса евровалюты в Украине относительно гривны, а также позволил золоту установить новые ценовые рекорды.

График пары евро/доллар

График стоимости золота за неделю

Украина с ее малообъемным рынком и войной в этой глобальной валютной игре остается заложником ситуации. Нацбанку пришлось максимально сглаживать колебания по курсу доллара, и опосредованно — по евро, относительно гривны. И делал он это достаточно эффективно, хотя ситуация с миксом вышеописанных проблем была достаточно сложной.

В итоге за период с 5 по 9 мая курс продажи доллара на украинском межбанке просел на 9 копеек — с 41,60/41,65 до 41,53/ 41,56 гривен, наличный доллар в пятницу вечером, 9 мая, обменники финкомпаний продавали без всяких проблем по 41,50 — 41,70 гривен.

Евро за этот же период на украинском межбанке подешевел вслед за событиями на мировых рынках на 38 копеек — со стартовых уровней понедельника, 5 мая, 47,1244/47,1686 до 46,7669/46,7840 гривен к завершению пятничной сессии 9 мая. Курс продажи наличного евро в обменниках финкомпаний вечером этого же дня находился в пределах 47,20 — 47,40 гривен.

Поэтому можно считать, что наш валютный рынок достаточно достойно прошел все испытания и вызовы этой недели, что не может не радовать как украинских граждан, так и бизнес.

Из позитивного для гривны стоит отметить увеличение ЗВР Украины на 1 мая 2025 года до $46,7 млрд. Это обеспечивает около 5,6 месячных объемов критического импорта при минимальном международном стандарте по данному критерию в 3 месяца.

Правда, рост золотовалютных резервов произошел за счет получения международной помощи (в основном европейской). То есть это заслуга наших международных партнеров, а не эффективности работы украинской экономики.

Курс безналичного доллара на межбанке

Курс наличного доллара в банках и обменниках финкомпаний

Курс безналичного евро на межбанке

Курс наличного евро в банках и обменниках финкомпаний

Несмотря на такую весьма относительную, но все же устойчивость нашего валютного рынка в условиях геополитического мирового шторма, фактор неопределенности и война не дают возможности владельцам обменников в ближайшие дни сужать спред между покупкой и продажей доллара и евро.

Финансистам просто нет смысла это делать, так как основные «раздражители» для рынка никуда не исчезли. Поэтому владельцы обменников в эти выходные установят спред по доллару в пределах 20−25 копеек, а по евро — в пределах 20−40 копеек. Оптовые пункты обмена валют в субботу и воскресенье, 10 и 11 мая, проработают со спредом по доллару и евро в пределах 15−20 копеек.

Прогноз курса наличного доллара и евро на 10−11 мая

Курс наличного доллара в субботу и воскресенье в большинстве обменников финкомпаний и открытых в эти дни отделений банков будет в пределах коридора: прием от 41,10 до 41,45 гривен и продажа от 41,50 до 41,70 гривен.

Курс наличного евро в эти выходные будет находиться в пределах коридора: прием от 46,50 до 46,95 гривен и продажа от 47,10 до 47,60 гривен.

Часть обменников могут корректировать эти ценники покупок/продаж доллара и евро еще в пределах плюс/минус 3−5 копеек за счет уже своих сугубо индивидуальных задач и потребностей клиентуры в каждом конкретном регионе.

Автор:
Алексей Козырев
Аналитик Алексей Козырев
Пишет на темы: Валюта, ценные бумаги, инвестиционные проекты, кредитование, международные валютный и фондовый рынки, финансовые стартапы
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Комментарии - 1

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yago
yago
9 мая 2025, 20:06
#
Международные стандарты требуют 3 месяца резервов. Только это не касается США — они печатают этот резерв, а остальные принимают. Кто-то скажет у них золото в резервах… Но за импорт не платят золотом, а долларом Т.е у них нету бутылочного горлышка, как у нас недоразвитых
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