Гендиректор Payoneer в Украине: Клиенты хотят контролировать каждый шаг финансового процесса

Системы международных переводов быстро трансформируются. С одной стороны, все большее влияние на них оказывают ИИ, развитие приложений, интеграция с другими сервисами. С другой стороны, существенно повышаются требования клиентов, желающих больше контролировать процесс. О том, как компании адаптируются к стремительным изменениям и какие новации готовят, в интервью «Минфину» рассказала генеральный директор Payoneer в Украине Любовь Данилина.

Среди небанковских платформ Payoneer стабильно входит в топ-5 международных систем для бизнес-платежей, уступая только Wise, PayPal и Stripe, но опережая Revolut в сегменте B2B.

Одним из самых активных рынков Payoneer в Восточной Европе остается Украина: сервис используется тысячами ФОПов, фрилансеров и ІT-экспортерами для получения валютных доходов.

Украина входит в топ-10 стран мира по объемам доходов фрилансеров, полученных через Payoneer.

По данным отчетов Payoneer прошлых лет, украинские специалисты генерируют около 15% мирового объема фриланс-выплат, наиболее активные направления — IT, дизайн, копирайтинг и маркетинг.

О трендах

Любовь, какие ключевые тренды вы видите сегодня в мировом финтехе?

Мировой финтех переживает этап глубочайшей трансформации. Один из главных трендов, который мы наблюдаем в Payoneer, — это стремительная глобализация малого и среднего бизнеса.

Если раньше международная торговля была преимущественно доменом крупных корпораций, то сегодня цифровые технологии открывают глобальный рынок для предпринимателей практически из любой точки мира, в том числе из развивающихся стран. Такие компании становятся полноценными участниками мировой экономики.

Однако этот выход на новый уровень сопровождается новыми вызовами, особенно в сфере платежей. Международный бизнес нуждается в стабильных, быстрых и прозрачных финансовых решениях, позволяющих работать с различными валютами, регуляторными требованиями и платежной инфраструктурой.

Поэтому финтех перестает быть просто инструментом, он становится критической основой глобальной коммерции. Еще одно набирающее обороты направление — это использование новых финансовых технологий, таких как токенизация активов и стейблкоины. Мы считаем, что стэйблкоины могут стать очень мощным инструментом для B2B-платежей, особенно в тех регионах, где существуют валютные ограничения или нестабильная банковская система.

Хотя эта инфраструктура еще развивается, ее потенциал в трансграничной торговле очень велик. В Payoneer мы активно исследуем эти возможности вместе с нашими клиентами на растущих рынках.

О поведении клиентов

Как меняется поведение клиентов в области цифровых платежей и международных переводов?

Клиенты все чаще хотят не просто «получить платеж», а контролировать каждый шаг финансового процесса. Это новая норма, которую мы видим на глобальном уровне.

Предприниматель или фрилансер больше не готовы ждать три дня, чтобы увидеть свои деньги. Он хочет иметь доступ к ним в реальном времени, с четким пониманием, где деньги сейчас, когда они поступят и сколько именно составляет комиссия. Это изменение мышления (от пассивного до активного управления деньгами) описывает новую действительность в цифровых платежах. Клиенты ожидают прозрачности, предсказуемости и удобства на каждом этапе.

Растет спрос на мобильные приложения с интуитивным интерфейсом, автоматические сообщения о статусе трансакций, гибкое управление валютными счетами.

Влияние ИИ на финтех-индустрию

Влияет ли развитие искусственного интеллекта на финтех-индустрию, и если да каким образом?

Искусственный интеллект уже не просто влияет на финтех, а фактически его трансформирует. Мы видим, что ИИ становится движущей силой во многих процессах: от повышения эффективности до усиления безопасности.

Во-первых, это прогнозирование и аналитика. Благодаря обработке огромных массивов данных в реальном времени, ИИ способен обнаруживать закономерности и прогнозировать изменения на рынке. Это помогает компаниям строить стратегию, адаптироваться к изменяющейся среде и заранее выявлять потенциальные риски или новые возможности.

Во-вторых, это персонализация и оптимизация опыта клиентов. В Payoneer мы активно используем ИИ для улучшения работы нашей платформы, например в сфере клиентского обслуживания. Применение генеративного ИИ для автоматизации ответа на однотипные запросы позволило нам значительно сократить время ожидания для клиентов.

О роли Open Banking

Украинские финансовые учреждения должны внедрить до конца 2025 года новые стандарты Open Banking. Насколько в целом в глобальной финансовой экосистеме растет роль Open Banking и API-решений?

Роль Open Banking и API-решений в глобальном финтехе растет экспоненциально, поскольку эта технология становится мостом между традиционными банками и инновационными финтех-компаниями. Исторически банки были консервативными, в то время как финтех быстро развивался, создавая новые решения.

Open Banking решает эту проблему, позволяя финтех-сервисам получать доступ к финансовым данным клиентов (с их согласия). А это открывает путь к совершенно новым возможностям. На практике это означает, что пользователи получают больше контроля за своими финансами, возможность быстро сравнивать услуги разных банков и осуществлять платежи легче и быстрее.

К примеру, мы в Payoneer интегрировали Open Banking, сотрудничая с компанией TrueLayer, чтобы предоставить пользователям в Великобритании новый способ оплаты — Online Bank Transfer. Это позволяет нашим клиентам оплачивать запросы на платежи со своего банковского счета через интерфейс Payoneer. Это не только ускорило процесс до одного рабочего дня, но повысило прозрачность и безопасность, поскольку все транзакции отслеживаются в режиме реального времени. Наша цель — расширить эту технологию на другие страны.

Развитие финтех-рынка Украины

Как вы оцениваете развитие финтех-рынка Украины по сравнению с другими странами Восточной Европы?

В Украине высокий уровень диджитализации и готовность предпринимателей к инновациям. Украинские бизнесы и фрилансеры, работающие в таких сферах, как IT, маркетинг или экспорт товаров, показывают значительный потенциал.

На фоне Польши, Чехии, Румынии и других стран региона Украина отличается высоким темпом цифровой трансформации финансовой сферы, даже несмотря на трудности военного времени. Этот прогресс подтверждается и нашими исследованиями: согласно Барометру амбиций МСБ-2024, 26% респондентов в мире стремятся расширить свою клиентскую базу в Европе в течение следующих пяти лет.

Украинские предприниматели, демонстрирующие высокую адаптивность, активно пользуются этими возможностями. Учитывая нашу деятельность в Украине, мы видим, что местный финтех-рынок не только отвечает глобальным тенденциям, но быстро адаптируется к новым реалиям, создавая прочную основу для дальнейшего роста.

Какие ниши украинского рынка сегодня наиболее перспективны для финтеха?

Наиболее перспективными нишами для финтеха в Украине являются ориентированные на международное сотрудничество. Это подтверждают и данные нашего исследования, согласно которому 61% клиентов украинских малых и средних предприятий — международные. Этот показатель значительно выше среднего глобального, что составляет 47,3%, и подчеркивает высокую экспортную направленность и способность украинского бизнеса адаптироваться к вызовам глобального рынка.

Наиболее благоприятными для финтех-интеграции являются следующие ниши:

IT и компьютерные сервисы: 20% респондентов.

Бизнес и профессиональные услуги (реклама, маркетинг, PR и т. п. ): 17%.

): 17%. Финансовые услуги (консалтинг, страхование): 9%.

Розничная торговля (e-commerce): 8%.

Производство: 8%.

Оптовая торговля: 6%.

Архитектура и инжиниринг: 6%.

Видите ли вы рост спроса на международные платежные решения среди украинских бизнесов и фрилансеров?

Да. Это уже не просто тренд, а необходимость, вызванная текущими реалиями. Украинские бизнесы и фрилансеры вынуждены искать новые рынки сбыта за рубежом, критически зависят от эффективных и надежных платежных решений.

Финтех-платформы, предоставляющие быстрые и прозрачные инструменты получения платежей, становятся ключевым фактором их выживания и развития. Этот спрос обусловлен не только войной, но общей диджитализацией и интеграцией украинского бизнеса в мировую экономику.

Украинские предприятия демонстрируют высокий уровень внедрения инновационных платежных инструментов, превосходя мировые и европейские средние показатели в ряде направлений.

К примеру, 58% украинских МСБ предлагают гибкие платежные решения для своих партнеров, тогда как глобальный показатель составляет 54%. Также 45% украинских предприятий используют инструменты для мгновенной конвертации валют, что выше глобального (41%) и европейского (37%) показателей, что помогает снижать расходы. В секторе e-commerce 42% украинских МСБ уже используют решения для онлайн-расчетов, что также превышает мировые средние значения.

Единственной сферой для совершенствования остаются мультивалютные карты, которые используют 30% украинских МСБ, несколько уступающих глобальным показателям. Расширение доступа к таким инструментам может увеличить конкурентоспособность украинского бизнеса на глобальной арене.

Помимо роста спроса на платежные решения, мы также видим больший спрос на найм работников, подрядчиков и фрилансеров из-за границы.

Благодаря решению для управления рабочей силой (Skuad), который Payoneer купил в прошлом году, мы запустили решение Payoneer Workforce Management*, которое помогает украинским и глобальным малым и средним предприятиям не только оплачивать работу международных подрядчиков, но и нанимать штатных специалистов в более чем 160 странах, обеспечивая полную поддержку в сфере соблюдения.

Влияние войны

Как повлияла война на динамику использования финтех-услуг в стране?

Война, к сожалению, кардинально изменила бизнес-ландшафт в Украине, но в то же время ускорила цифровую трансформацию. Одним из главных последствий стало то, что украинский бизнес вынужден был искать новые рынки сбыта за пределами страны. Когда внутренний спрос упал, а логистические цепочки нарушились, предприниматели начали активно осваивать международные рынки.

Украинские МСБ имеют широкий географический охват, сотрудничая в среднем с поставщиками, в среднем из 11,9 стран и обслуживая клиентов из 15,4 страны. Для сравнения: глобальные показатели составляют 9,2 и 11,5 соответственно.

Для многих украинских МСБ международные платежи являются основой их деятельности, и 61% их клиентов являются международными, что существенно превышает средний глобальный показатель в 47,3%. В то же время, именно это направление сопровождается многочисленными проблемами: высокими комиссиями за переводы, трудностями с соблюдением регуляторных требований и задержками транзакций. Традиционные банковские переводы часто отнимают несколько дней, тогда как комиссии могут составлять значительную часть дохода.

Для решения этих проблем украинские предприниматели все чаще обращаются к финтех-платформам, предоставляющим простые и быстрые механизмы для получения платежей из-за границы, позволяя компаниям избегать бюрократии, отслеживать платежи в реальном времени и повышать прозрачность финансовых операций.

Таким образом, война стала катализатором для роста спроса на финтех-услуги, поскольку они предложили реальное решение для выживания и развития бизнеса в постоянно меняющихся условиях.

Какие главные вызовы стоят перед Payoneer в Украине сегодня?

Наша главная задача в Украине, как и в любой другой стране, это поддержка и расширение возможностей малого и среднего бизнеса. История Payoneer началась с идеи устранить препятствия тем, кто хочет работать на международных рынках.

Представьте себе украинского фрилансера или владельца небольшой компании, желающего продавать свои услуги или товары в США или Европе. Первое, с чем он столкнется, это не только поиск клиентов, но и огромные сложности с получением оплаты. Традиционные банковские системы часто не ориентированы на столь малых игроков. Они требуют много документов, предлагают высокие курсы обмена валют, а сам процесс может оказаться медленным и сложным.

Наша миссия — восполнить этот пробел. Мы предоставляем украинским предпринимателям те финансовые инструменты, которые раньше были доступны только крупным корпорациям. Это включает в себя удобные решения для сбора платежей, оплаты поставщикам и вообще управления всей финансовой экосистемой.

О новых продуктах и сервисах

Планирует ли компания запуск новых продуктов или сервисов для украинских пользователей в 2025—2026 годах?

Безусловно. Мы постоянно развиваем нашу экосистему и интегрируем новые возможности, и эти обновления будут доступны всем нашим клиентам, включая украинских пользователей. В качестве примера мы приобрели компанию Skuad, которая позволила нам запустить новый продукт. Это решение помогает МСБ нанимать, платить и управлять глобальными командами в более чем 160 странах, обеспечивая соблюдение местного законодательства и простоту управления.

Кроме того, мы объявили о стратегическом партнерстве со Stripe для улучшения нашего сервиса Payoneer Checkout. Это сотрудничество позволит нашим клиентам принимать более широкий спектр методов оплаты, включая опции Buy Now Pay Later (BNPL) и цифровые кошельки, что увеличит их продажи на международных рынках. Хотя первоначально этот сервис запускается в Азиатско-Тихоокеанском регионе, в наших планах расширение на другие рынки, включая Европу и Украину.

Мы также активно исследуем новейшие технологии, такие как искусственный интеллект, который может поддерживать наши внутренние операции и услуги, которые мы предлагаем клиентам, помогая автоматизировать процессы, улучшать безопасность и обеспечивать более персонализированный опыт.

Сотрудничество с украинскими банками

Как Payoneer сотрудничает с украинскими банками и регуляторами по интеграции своих решений?

С некоторыми банками у Payoneer есть интеграция в приложениях и веб-версиях (Монобанк, ПриватБанк и ПУМБ). Это означает, что наши клиенты могут видеть баланс своего счета Payoneer непосредственно в мобильных приложениях этих банков или веб-версиях. Важно отметить, что даже если у банка нет прямой интеграции, пользователи все равно могут выводить средства на свой счет в Украине.

Такое сотрудничество позволяет нам не только предоставлять удобные инструменты, но и действовать в полном соответствии с местным законодательством.

О безопасности и киберугрозах

Как компания обеспечивает безопасность транзакций и данных в контексте растущих киберугроз?

Безопасность является фундаментальным приоритетом для Payoneer, особенно учитывая рост киберугроз и геополитическую нестабильность. Мы разработали комплексную программу по борьбе с отмыванием денег (AML/CTF) и финансированием терроризма, отвечающую законам всех юрисдикций, где мы работаем. Наши клиенты проходят тщательные проверочные процедуры (KYC), сочетающие автоматизированные инструменты с работой специализированных команд.

Для защиты данных мы используем передовую инфраструктуру управления рисками, основанную на машинном обучении. Эта система постоянно анализирует миллионы транзакций более чем в 7000 торговых коридорах, чтобы выявлять любые аномалии и предотвращать мошенничество.

Кроме того, Payoneer регулируется как небанковское финансовое учреждение на ключевых рынках по всему миру, что обязывает нас соответствовать высоким стандартам защиты средств клиентов и соблюдению нормативных требований.

Роль традиционных банков

Останется ли роль традиционных банков ключевой или финтех заменит их в определенных сегментах?

Мы не считаем, что финтех полностью заменит традиционные банки. Напротив, будущее финансовой экосистемы — за синергией и сотрудничеством. Банки обладают глубоким доверием клиентов и мощной инфраструктурой, но часто им не хватает гибкости и скорости финтеха. Именно финтех-компании помогают банкам модернизировать свои услуги.

Яркий пример — это Open Banking, позволяющий нам объединять усилия с банками для предоставления клиентам новых, более удобных сервисов. Мы видим, что в определенных сегментах, например в трансграничных платежах для малого бизнеса, финтех может быть более эффективным, но в целом будущее за сотрудничеством, которое обеспечит наилучший опыт для клиента.

*Услуги управления рабочей силой (EoR, AoR и управления подрядчиками) предоставляются компанией Skuad Pte Limited (компанией Payoneer) и ее аффилированными лицами и дочерними компаниями.