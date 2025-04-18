Финансовый мир продолжает лихорадить: чего ждать от курса доллара и евро в Украине на Пасху

1) очередные действия Дональда Трампа по торговым войнам разной степени напряженности с уже практически всеми крупными экономическими игроками мира.

Пик противостояния в войне тарифов пришелся на середину недели, а затем некоторые действия команды президента США чуть разрядили обстановку, хотя бы с Евросоюзом.

Но зато геополитическое противостояние с Китаем, похоже, только продолжает набирать обороты.

2) заседание ЕЦБ по процентным ставкам. И хотя Европейский центральный банк 17 апреля ожидаемо снизил свои ставки на 0,25% годовых до уровней: ключевая ставка снижена с 2,65% до 2,4% годовых, а ставка по депозитам — с 2,5% до 2,25% годовых, — без коротких традиционных ралли по паре евро/доллар дело в этот период все же не обошлось. И это немедленно отражалось на курсе евро в Украине:

Пара евро/доллар за эту рабочую неделю

Курс евро на украинском межбанке

Курс евро на украинском наличном рынке

В итоге курс продажи безналичного евро за неделю просел почти на 24 копейки — с 47,1905/47,2311 до 46,9730/46,9947 гривен, а наличный евро под вечер пятницы 18 апреля обменники финкомпаний продавали по 46,95 — 47,20 гривен.

Знаковым моментом для всего мирового финансового рынка, что ситуация только обостряется, можно смело назвать рекорд 16 апреля, когда золото «пробило» уровень в $3 300 за унцию. Постоянный стресс на биржевых площадках всего мира из-за заявлений Дональда Трампа с глобальной неопределенностью и угрозой рецессии — это уже реальность, а не теория. И она приводит к очередному бегству инвесторов в защитные активы, такие как золото.

График золота

На этот раз причиной взлета котировок золота стало подписание президентом США указа о начале расследования, цель которого — выяснить, представляет ли импорт переработанных критически важных минералов и их производных продуктов угрозу для Штатов в области нацбезопасности.

Проверка затронет кобальт, никель, редкоземельные металлы, уран и другое стратегическое сырье. В итоге будет оценена необходимость введения пошлин на критически важные для США минералы. Это реальная угроза очередного «цунами» на сырьевом рынке, что неминуемо перекинется и на другие площадки торговли товарами, «завязанными» на этих ископаемых.

Какие внутренние факторы влияли на курс

Из внутренних факторов на этой неделе больше всего на наш валютный рынок повлияли решения Нацбанка по учетной ставке, озвученные руководством НБУ 17 апреля.

Регулятор пока сохранил учетную ставку на действующем уровне в 15,5% годовых, хотя многие участники рынка на фоне прогрессирующей инфляции закладывали в свои расчеты ее повышение до 16−16,5% годовых. Это было бы логично, так как повышение ставки в такой ситуации с одновременным ростом ставок по депсертификатам Нацбанка должно было бы привести к росту ставок в банках по гривневым вкладам и депозитам. И таким образом, снизить интерес населения к покупке валюты, то есть уменьшить давление на курс гривны на валютном рынке.

Но Нацбанк пока решил подождать, надеясь на улучшение ситуации в экономике. Правильность или неправильность этого решения покажут уже ближайшие месяц-полтора, но пока участники рынка вынуждены были скорректировать свои планы и стратегии на финансовом рынке из-за именно такого решения регулятора.

Частично подстраховал курс гривны на межбанке период расчетов клиентов с бюджетом. Это увеличило активность экспортеров по продаже валютной выручки на торгах и параллельно уменьшило возможности импортеров по покупке валюты. В итоге Нацбанк достаточно часто продавал на торгах доллар, чтобы покрыть его дефицит на рынке, но в некритичных для украинских ЗВР суммах.

Продажи валюты экспортерами и периодические интервенции Нацбанка привели к тому, что за период с 14 по 18 апреля доллар при продаже на межбанке подешевел на 5,5 копеек — со стартовых уровней понедельника 41,33/41,38 до 41,295/41,325 гривен к завершению пятничной сессии. А курс продажи наличного доллара в обменниках финкомпаний вечером пятницы 18-го числа находился в пределах 41,00 — 41,25 гривен.

Прогноз курса наличного доллара и евро на 19−20 апреля

Учитывая эффект пасхальных праздников, когда население будет традиционно нуждаться в большем объеме наличной гривны, и для этого станет чаще сдавать валюту, владельцы обменников в эти выходные установят спред между покупкой и продажей доллара в пределах до 20−25 копеек, а по евро — в пределах до 20−50 копеек.

Причем некоторые самые «прижимистые» обменники в бойких торговых местах постараются даже на этом дополнительно заработать, занижая курс приема валюты на 5−10 копеек от среднерыночных уровней для своего региона.

Кроме этого, из-за значительной волатильности евровалюты в мире, на этих выходных на наличном рынке будут продолжаться существенные разбросы котировок покупки и продажи евро. Евровалюта в эти субботу и воскресенье останется главным инструментом для спекуляций на наличном рынке.

Курс наличного доллара на выходных в большинстве обменников финкомпаний и открытых в эти дни отделений банков будет в пределах коридора: прием от 40,70 до 41,05 гривен и продажа от 41,10 до 41,65 гривен.

А курс наличного евро в эти дни будет находиться в пределах достаточно широкого коридора: прием от 46,50 до 46,85 гривен и продажа от 46,95 до 47,50 гривен.