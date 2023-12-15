Как глава ФРС стал новым Сантой и чему он научил инвесторов на этой неделе

Рынки радостно встретили новость об ослаблении монетарной политики. Росло все — акции, облигации, криптовалюты, драгоценные металлы, даже цена на нефть поползла вверх. Но чем усыпленная оптимизмом и радужными перспективами бдительность инвесторов может для них обернуться, рассказал основатель First Kyiv Investment Club Иван Компан.

Главный Санта Клаус финансовых рынков

Кто самый большой друг финансовых рынков и волшебник Санта Клаус, который приносит подарки «под елку»? Верно — это глава ФРС Джером Пауэлл! Уже во второй раз за свою карьеру он делает роскошные подарки инвесторам к концу года. Первый раз это было в канун 2019-го, когда ФРС довольно неожиданно объявила, что повышений ставки больше не будет, и индексы начали двигаться вверх так быстро, что потом их было не остановить.

Второй подарок был сделан на этой неделе, когда Глава ФРС твердо заявил, что «борьба (с инфляцией) еще не окончена», но официальный прогноз руководителей центрального банка по ставке продемонстрировал три возможных снижения по 25 б.п. В течение следующего года. И если когда-то о том, что «не стоит воевать с ФРС», знали не только инвесторы, но даже их дети и внуки, то теперь выходит, что мнение рынка может перевесить взгляды всесильного центрального банка.

Ведь, вспомним, целый год Пауэлл пытался выглядеть жестким ястребом, а рынки ему все не верили, прогнозируя смягчение. В конце концов, так и получилось — ястреб оказался голубем. Теперь все инвесторы, а также «центральные» банкиры, их дети и внуки будут знать, что не нужно всегда бояться ФРС и стоит прислушиваться к рынкам.

Запланированная ФРС «мягкая посадка» все-таки становится реальностью

Объявлению результатов заседания ФРС предшествовало обнародование данных об инфляции в ноябре. Все совпало один в один с ожиданиями, и фактические результаты продемонстрировали очередное снижение.

Что там не говорите о Пауэлле и его коллегах, но снизить инфляцию с 9,1% в июне прошлого года до 3,1% в прошлом месяце, при этом «ничего не сломав в экономике», тоже нужно уметь. И не только не «взломав», но и получив рост реального ВВП на 2,6% при безработице на уровне 3,8%.

Отличный результат, которым можно гордиться! Похоже, что запланированная ФРС «мягкая посадка», в которую многие не верили, становится реальностью.

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Реакция рынков

И говорить нечего о том, как радостно встретили новость об ослаблении монетарной политики инвесторы. Радовались, как маленькие дети, когда утром на Новый год находят в своих носках, ботинках или под елкой, у кого как водится, вожделенные подарки.

Росло все — «Великолепная 7» и менее раскрученные середнячки, вперед полетели малые компании из Russell 2000, облигации установили локальные рекорды, криптовалюты вместе с драгоценными металлами отвоевали тактические потери начала недели, даже цена на нефть — и та медленно поползла вверх.

Куда не кинься — у всех радость, веселье и процветание, конечно, кроме лагеря «медведей», для которых этот год точно не был ласковым и приветливым, несмотря на все прогнозы, сделанные двенадцать месяцев назад.

Что дальше

Не похоже, чтобы инвесторы планировали останавливаться на достигнутом после пяти недель непрерывного роста. Деньги есть, энтузиазма много, перспективы радужные, а алчность заставляет (уже заставила?) забыть о каком-либо страхе.

Думаю, что в такой момент трудно кого-то убеждать, что рост не бывает бесконечным, но хотя бы напомню, что все хорошие новости уже в ценах. Весь год инвесторы жили ожиданием «разворота», загоняя цены вверх, и, наконец, этот желанный день наступил.

В силу того, что текущие цены учитывают самый лучший из возможных будущих сценариев, любая досадная неожиданность во время сезона объявления квартальных результатов может дорого обойтись тем, кто заранее не подумал о возможных последствиях.