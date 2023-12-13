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13 декабря 2023, 12:23 Читати українською

Известный экономист предупредил о десятилетиях нестабильности и хаоса

Американский экономист Нуриэль Рубини — один из тех, кто предсказал глобальный финансовый кризис 2008—2011 годов, — предсказывает мировой экономике «несколько десятилетий нестабильности и хаоса». Аргументы эксперта проанализировал сооснователь Украинского института будущего Анатолий Амелин.

Американский экономист Нуриэль Рубини — один из тех, кто предсказал глобальный финансовый кризис 2008-2011 годов, - предсказывает мировой экономике «несколько десятилетий нестабильности и хаоса».

«Заражение» долгами

Главный алармист среди топ-экономистов Нуриэль Рубини предсказывает в Project-Syndicate возникновение новых трудностей в 2024 году. И они не закончатся в следующем году — нам еще долго придется жить в хаосе.

Рубини главной проблемой считает окончание эры дешевых денег (с почти нулевыми ставками центробанков).

Мир разучился жить с нормальной стоимостью денег — когда они были немного дороже ставки инфляции.

Вторая проблема — долги, которые при дорогих деньгах увеличивают их обслуживание, что для государства, что для бизнеса, и рядовых потребителей.

«Заражение» долгами достигло уже не только развитые, но и страны с развивающимися экономиками — Рубини приводит, как пример, Китай с общим долгом более 300% ВВП.

«Эта «кровавая баня», пожалуй, продолжится. При средней инфляции в 5%, а не в 2% по-прежнему доходность долгосрочных облигаций должна быть ближе к 7,5% (5% инфляции и 2,5% для реальной доходности). Но если прибыльность облигаций вырастет с нынешних 4,5% до 7,5%, это приведет к падению цен как облигаций (на 30%), так и акций (с серьезным медвежьим рынком).

Во всем мире потери как владельцев облигаций, так и инвесторов в акции могут вырасти до десятков триллионов долларов в течение следующего десятилетия", — предупреждает Рубини.

По оценкам Международного валютного фонда и Всемирного банка, около 60% бедных стран и 25% развивающихся рынков уже сейчас не могут обслуживать свои долги.

Другие проблемы — деглобализация с обособлением экономических союзов, старение населения в развитых странах (что снижает потребление), военные конфликты во всем мире, переход на «зеленые технологии» (что требует дополнительных триллионных инвестиций).

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Кто заплатит за реформы

Также у Рубини встретил новый экономический термин — «глоботика» (globotics). Это «сочетание глобализации и автоматизации, которое чревато растущим количеством профессий „синих и белых воротничков“, включая творческие и управленческие должности. Правительства испытывают рост давления с целью помочь оставшимся позади, будь то с помощью схем базового дохода, увеличения финансовых трансфертов или расширения государственных услуг. Эти расходы останутся высокими», — объясняет он.

Денег на реформы в мире нужно очень много. И единственный способ достать их, причем относительно быстро, — залезть в карман к сверхбогатым через рост их налогообложения.

Сверхбогатые должны понимать, что они платят не «просто так», а чтобы не пришли к власти паразитирующие на проблемах популистские силы, и которые, в конечном счете, свергнут мир в хаос, при котором никому не будет хорошо.

Что принесет мировой экономике холодная война между США и Китаем

Главной политэкономической проблемой мира останутся отношения США и Китая. Рубини пишет:

«Даже без реальной горячей войны между США и Китаем более холодная война означает большую фрагментацию мировой экономики, большую балканизацию глобальных цепочек поставок, а также больше ограничений на трансграничные потоки товаров и услуг, капитала, людей, данных и знаний.

Неолиберальная свободная торговля исключена; промышленная политика, «отечественная экономика», субсидии и безопасная торговля будут расти, поскольку мир все больше делится на две экономические зоны (прозападную и прокитайскую): монетарную, финансовую, валютную, торговую, инвестиционную и технологическую отрасли.

«Нашим главным приоритетом будет — пережить следующие несколько десятилетий нестабильности и хаоса», — резюмирует Рубини.

Автор:
Амелин Анатолий
Сооснователь и директор экономических программ Амелин Анатолий
Ukrainian Institute for the Future
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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gorobezus
gorobezus
13 декабря 2023, 13:38
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А чему удивляться? Текущая модель развития, основанная на дешевых энергоносителях и выносе производства в страны с дешевой рабочей силой, себя исчерпала.
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