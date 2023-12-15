Як голова ФРС став новим Сантою та чому він навчив інвесторів цього тижня

Ринки радісно зустріли новину про послаблення монетарної політики. Зростало все — акції, облігації, криптовалюти, дорогоцінні метали, навіть ціна на нафту поповзла вгору. Але чим приспана оптимізмом та райдужними перспективами пильність інвесторів може для них обернутися, розповів засновник First Kyiv Investment Club Іван Компан.

Головний Санта Клаус фінансових ринків

Хто найбільший друг фінансових ринків і чарівник Санта Клаус, який приносить подарунки «під ялинку»? Вірно — це голова ФРС Джером Пауелл! Вже вдруге за свою кар'єру він робить розкішні подарунки інвесторам під кінець року. Перший раз це було напередодні 2019-го, коли ФРС досить неочікувано оголосила, що підвищень ставки більше не буде, й індекси почали рухатися вгору так швидко, що потім їх було не зупинити.

Другий подарунок було зроблено цього тижня, коли Голова ФРС твердо заявив, що «боротьба (з інфляцією) ще не закінчена», але офіційний прогноз керівників центрального банку щодо ставки продемонстрував три можливі зниження по 25 б.п. протягом наступного року. І якщо колись про те, що «не варто воювати з ФРС», знали не тільки інвестори, а навіть їх діти та внуки, то тепер виходить, що думка ринку може переважити погляди всесильного центрального банку.

Адже, згадаємо, цілий рік Пауелл намагався виглядати жорстким яструбом, а ринки йому все не вірили, прогнозуючи пом’якшення. Врешті-решт, так і вийшло — яструб виявився голубом. Тепер всі інвестори, а також «центральні» банкіри, їх діти та внуки знатимуть, що не потрібно завжди боятися ФРС і варто прислухатися до ринків.

Запланована ФРС «м'яка посадка» таки стає реальністю

Оголошенню результатів засідання ФРС передувало оприлюднення даних про інфляцію у листопаді. Все збіглося один в один із очікуваннями, і фактичні результати продемонстрували чергове зниження.

Що там не кажіть про Пауелла та його колег, але знизити інфляцію з 9,1% у червні минулого року до 3,1% минулого місяця, при цьому «нічого не зламавши в економіці», теж треба вміти. І не тільки не «зламавши», але й отримавши зростання реального ВВП на 2,6% при безробітті на рівні 3,8%.

Чудовий результат, яким можна пишатися! Схоже, що запланована ФРС «м'яка посадка», в яку багато хто не вірив, таки стає реальністю.

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Реакція ринків

Годі й казати, як радісно зустріли новину про послаблення монетарної політики інвестори. Раділи, як малі діти, коли вранці на Новий рік знаходять у своїх шкарпетках, черевиках чи під ялинкою, у кого як заведено, омріяні подарунки.

Зростало все — «Чудова 7» та менш розкручені середняки, вперед полетіли малі компанії з Russell 2000, облігації встановили локальні рекорди, криптовалюти разом із дорогоцінними металами відвоювали тактичні втрати початку тижня, навіть ціна на нафту — і та поволі поповзла вгору.

Куди оком не кинь — у всіх радість, веселощі та процвітання, звісно, крім табору «ведмедів», для яких цей рік точно не був ласкавим та привітним, попри всі прогнози, зроблені дванадцять місяців тому.

Що далі

Не схоже, щоб інвестори планували зупинятися на досягнутому після п’яти тижнів безперервного зростання. Гроші є, ентузіазму багато, перспективи райдужні, а жадібність змушує (вже змусила?) забути про будь-який страх.

Думаю, що в такий момент важко когось переконувати, що зростання не буває нескінченним, але хоча б нагадаю, що всі гарні новини вже в цінах. Весь рік інвестори жили очікуванням «розвороту», заганяючи ціни вгору, і, нарешті, цей омріяний день настав.

З огляду на те, що поточні ціни враховують найкращий з можливих майбутніх сценаріїв, будь-яка прикра несподіванка під час сезону оголошення квартальних результатів може дорого обійтися тим, хто завчасно не подумав про можливі наслідки.