Евро вырос, доллар пока «топчется» на месте: ждать ли девальвации гривны и когда

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

20 октября 2025, 7:10 Читати українською

Евро вырос, доллар пока «топчется» на месте: ждать ли девальвации гривны и когда

Эта неделя на мировом и украинском валютном рынке точно будет нескучной. Но большинство факторов, которые будут влиять на поведение участников нашего валютного рынка в ближайшие дни, работают против гривны.

Эта неделя на мировом и украинском валютном рынке точно будет нескучной.

На внешних рынках основными раздражителями для всех их участников будут следующие факторы:

Продолжение шатдауна в США, что уже откровенно пугает инвесторов и вызывает социальную напряженность в самих Штатах.

Приближающиеся заседания ФРС США и ЕЦБ по процентным ставкам (состоятся 29 и 30 октября соответственно). Эти события, а особенно комментарии американского и европейского регуляторов по текущему состоянию мировой и местных экономик всегда провоцируют повышенную нервозность у инвесторов и спекулятивную раскачку пары евро/доллар и других рынков.

Судя по поведению золота, как одного из главных индикаторов настроений инвесторов, все плохо. Золото на прошлой неделе побило очередные рекорды, «пробив» уровень в $4 300 за унцию, и бодро устремилось к новой цели в $4 400.

И только позитивные сигналы о снижении напряженности и завершении войны на Ближнем Востоке, а также слабые намеки на скорое окончание шатдауна в США остановили этот рост: к концу недели золото снизилось до уровней $4 256 за унцию на момент написания статьи.

Читайте также: Почему инвесторы скупают золото и не могут остановиться

Все это говорит о том, что сейчас большинство игроков на финансовых площадках близки к панике, а это всегда провоцирует спекулятивную раскачку рынков. Некоторое проседание котировок золота в минувшую пятницу я связываю просто с фиксацией прибыли отдельными крупными мировыми игроками.

График цены на золото

Торговая война США и Китая, которая уже зацепила практически всех основных мировых экономических игроков. Кто-то из них будет «влетать» на подорожании логистики, кто-то — на снижении притока инвестиций, а кому-то это будет грозить и социальными проблемами в виде роста безработицы и снижения ВВП.

МВФ опубликовал сразу несколько экономических новостей, которые показывают уровень сложность текущей экономической ситуации в мире. В том числе Фонд предупредил о риске нового скачка цен на продовольствие из-за засух или наводнений в ключевых регионах производства, а также связанных с этим возможных экспортных ограничениях. Напомню, что с марта по август 2025 года индекс цен МВФ на продукты питания и напитки снизился на 4,8% за счет падения цен на кофе, зерновые и сахар.

Для Украины перспектива разворота мирового тренда в сторону роста цен на сахар, кукурузу и другие зерновые хорошая новость. Но вот для стран, традиционно зависимых от ситуации на этих рынках (в основном Африка и Азия), это может грозить серьезными неприятностями, вплоть до социальных потрясений и голода. Мир становится все более взаимосвязанным, так что проблемы в других странах опосредованно отражаются и на ситуации в отечественных экономиках.

Фонд также напугал мировых инвесторов новостью о том, что уже к концу этого десятилетия глобальный государственный долг, скорее всего, превысит 100% мирового ВВП, что станет самым высоким показателем после Второй мировой войны.

По данным МВФ, существует риск, что уже к 2029 году глобальный долг может составить 123% мирового ВВП. При этом в части нашей страны МВФ ожидает, что госдолг Украины достигнет своего пикового значения в 2026 году, превысив отметку в 110% ВВП.

Из позитивного для Украины в докладе МВФ: несмотря на продолжение войны рф против нашей страны и активные обстрелы гражданской и критической инфраструктуры прогноз роста нашего ВВП в 2025 году сохранен на уровне 2%.

Хотя нужно понимать, что при сохранении высокого уровня инфляции и сложности статистического учета в условиях войны такой прогнозный рост украинского ВВП находится в пределах статистических отклонений, то есть по факту и этот рост может оказаться больше «на бумаге», нежели экономической реальностью.

Читайте также: Шатдаун и торговая война между Штатами и Китаем: что покупать в заначку — доллар или евро

Из внутренних факторов, которые повлияют на поведение украинского валютного рынка в ближайшее время, стоит отметить:

Завершение периода бюджетных платежей у клиентов, нюансы отопительного сезона 2025 года и завершение сбора урожая у аграриев. В понедельник-вторник компании еще продолжат активно рассчитываться с государством по налогам и сборам. Соответственно, экспортеры будут более активно продавать свою валютную выручку. Одновременно необходимость таких расчетов ограничит возможности импортеров по покупке валюты.

Основной этап сбора урожая у аграриев уже почти завершен, и их активность по продаже валюты начнет достаточно быстро снижаться. А вот потребность в валюте для закупки газа под текущий отопительный сезон, наоборот, будет расти.

В итоге до конца года Нацбанку придется все более активно тратить резервы на межбанке для поддержания курса нацвалюты на торгах. То есть девальвационное давление на гривну в ближайшее время серьезно возрастет.

Сохранение напряженности на фронтах и продолжение обстрелов рф инфраструктуры Украины. Это работает против гривны, так как снижает деловую активность в Украине и приносит существенные убытки как государству, так и бизнесу. В том числе увеличивает потребность в критическом импорте от энергоносителей до оборудования. А это увеличивает спрос на валюту на межбанке.

Прогноз курса доллара и евро на 20−24 октября

Межбанк

Настрой на плавную девальвацию гривны среди участников рынка сохранится. И это будет отражаться на поведении всех участников торгов.

По моим прогнозам, ежедневный объем сделок на межбанке по системе Блумберг в период с 20 по 24 октября будет в пределах от $165 млн до $270 млн. Основными покупателями валюты будут госкомпании, обеспечивающие потребности обороны и энергетики, импортеры газа, дизтоплива и бензина.

Возможно, что на фоне экстренных отключений света в срочном порядке государству придется импортировать электроэнергию у наших ближайших западных соседей, что тоже увеличит покупки валюты на межбанке под эти цели госкомпаний.

Большинство факторов, которые будут влиять на поведение участников валютного рынка в ближайшие дни, работают против гривны. Поэтому, Нацбанк продолжит практику практически ежедневного присутствия на торгах с интервенциями по продаже доллара для минимизации валютных колебаний курса доллара относительно гривны и закрытия дефицита валюты.

В этой ситуации, опосредованно «через доллар», НБУ будет стараться сглаживать и скачки курса евро на нашем межбанке. По моим расчетам, на поддержку курса гривны регулятору за 20−24 октября придется потратить от $490 млн до $790 млн.

По моему прогнозу, коридор по паре евро/доллар на международном рынке в этот период будет в пределах от 1,157 до 1,178 доллара за евро.

Тогда, при прогнозном коридоре по котировкам безналичного доллара на торгах в этот период в пределах от 41,55 до 41,95 гривен, курс евро на межбанке теоретически может находиться в пределах коридора от минимум 48,07 гривен до максимум 49,42 гривен.

Но, с учетом опосредованного влияния на курс евро нацбанковской политики «гибкого курсообразования», прогнозный коридор по безналичному евро в эти дни, по моему прогнозу, будет в более узких пределах — от 48,40 до 49,25 гривен.

Наличный рынок

Спред по доллару на этой неделе будет находиться в пределах 20−25 копеек. А по евро, с учетом повышенных валютных рисков, владельцы обменников и банковские кассы расширят спред до 20−40 копеек. Оптовые же обменные пункты проработают в эти дни со своим обычным рабочим спредом в пределах 15−20 копеек, но будут все время оглядываться на поведение евро на межбанке и часто корректировать свои котировки в течение дня, в зависимости от поведения безналичного евро на торгах.

Курс покупки и продажи наличного доллара в банках будет в пределах коридора от 41,30 до 42,20 гривен, а в обменниках финкомпаний — в пределах от 41,40 до 42,15 гривен.

Курс наличного евро в банках будет находиться в пределах коридора покупок и продаж от 48,20 до 49,40 гривен, а в обменниках финкомпаний в пределах от 48,50 до 49,35 гривен.

Автор:
Алексей Козырев
Аналитик Алексей Козырев
Пишет на темы: Валюта, ценные бумаги, инвестиционные проекты, кредитование, международные валютный и фондовый рынки, финансовые стартапы
Комментировать

Комментарии - 1

+
+15
Skeptik777
Skeptik777
20 октября 2025, 8:47
#
Нічого не змінилося… коливання 50 коп на тиждень. Максимум. І
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами