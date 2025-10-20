Евро вырос, доллар пока «топчется» на месте: ждать ли девальвации гривны и когда

Эта неделя на мировом и украинском валютном рынке точно будет нескучной. Но большинство факторов, которые будут влиять на поведение участников нашего валютного рынка в ближайшие дни, работают против гривны.

На внешних рынках основными раздражителями для всех их участников будут следующие факторы:

Продолжение шатдауна в США, что уже откровенно пугает инвесторов и вызывает социальную напряженность в самих Штатах.

Приближающиеся заседания ФРС США и ЕЦБ по процентным ставкам (состоятся 29 и 30 октября соответственно). Эти события, а особенно комментарии американского и европейского регуляторов по текущему состоянию мировой и местных экономик всегда провоцируют повышенную нервозность у инвесторов и спекулятивную раскачку пары евро/доллар и других рынков.

Судя по поведению золота, как одного из главных индикаторов настроений инвесторов, все плохо. Золото на прошлой неделе побило очередные рекорды, «пробив» уровень в $4 300 за унцию, и бодро устремилось к новой цели в $4 400.

И только позитивные сигналы о снижении напряженности и завершении войны на Ближнем Востоке, а также слабые намеки на скорое окончание шатдауна в США остановили этот рост: к концу недели золото снизилось до уровней $4 256 за унцию на момент написания статьи.

Все это говорит о том, что сейчас большинство игроков на финансовых площадках близки к панике, а это всегда провоцирует спекулятивную раскачку рынков. Некоторое проседание котировок золота в минувшую пятницу я связываю просто с фиксацией прибыли отдельными крупными мировыми игроками.

График цены на золото

Торговая война США и Китая, которая уже зацепила практически всех основных мировых экономических игроков. Кто-то из них будет «влетать» на подорожании логистики, кто-то — на снижении притока инвестиций, а кому-то это будет грозить и социальными проблемами в виде роста безработицы и снижения ВВП.

МВФ опубликовал сразу несколько экономических новостей, которые показывают уровень сложность текущей экономической ситуации в мире. В том числе Фонд предупредил о риске нового скачка цен на продовольствие из-за засух или наводнений в ключевых регионах производства, а также связанных с этим возможных экспортных ограничениях. Напомню, что с марта по август 2025 года индекс цен МВФ на продукты питания и напитки снизился на 4,8% за счет падения цен на кофе, зерновые и сахар.

Для Украины перспектива разворота мирового тренда в сторону роста цен на сахар, кукурузу и другие зерновые — хорошая новость. Но вот для стран, традиционно зависимых от ситуации на этих рынках (в основном Африка и Азия), это может грозить серьезными неприятностями, вплоть до социальных потрясений и голода. Мир становится все более взаимосвязанным, так что проблемы в других странах опосредованно отражаются и на ситуации в отечественных экономиках.

Фонд также напугал мировых инвесторов новостью о том, что уже к концу этого десятилетия глобальный государственный долг, скорее всего, превысит 100% мирового ВВП, что станет самым высоким показателем после Второй мировой войны.

По данным МВФ, существует риск, что уже к 2029 году глобальный долг может составить 123% мирового ВВП. При этом в части нашей страны МВФ ожидает, что госдолг Украины достигнет своего пикового значения в 2026 году, превысив отметку в 110% ВВП.

Из позитивного для Украины в докладе МВФ: несмотря на продолжение войны рф против нашей страны и активные обстрелы гражданской и критической инфраструктуры прогноз роста нашего ВВП в 2025 году сохранен на уровне 2%.

Хотя нужно понимать, что при сохранении высокого уровня инфляции и сложности статистического учета в условиях войны такой прогнозный рост украинского ВВП находится в пределах статистических отклонений, то есть по факту и этот рост может оказаться больше «на бумаге», нежели экономической реальностью.

Из внутренних факторов, которые повлияют на поведение украинского валютного рынка в ближайшее время, стоит отметить:

Завершение периода бюджетных платежей у клиентов, нюансы отопительного сезона 2025 года и завершение сбора урожая у аграриев. В понедельник-вторник компании еще продолжат активно рассчитываться с государством по налогам и сборам. Соответственно, экспортеры будут более активно продавать свою валютную выручку. Одновременно необходимость таких расчетов ограничит возможности импортеров по покупке валюты.

Основной этап сбора урожая у аграриев уже почти завершен, и их активность по продаже валюты начнет достаточно быстро снижаться. А вот потребность в валюте для закупки газа под текущий отопительный сезон, наоборот, будет расти.

В итоге до конца года Нацбанку придется все более активно тратить резервы на межбанке для поддержания курса нацвалюты на торгах. То есть девальвационное давление на гривну в ближайшее время серьезно возрастет.

Сохранение напряженности на фронтах и продолжение обстрелов рф инфраструктуры Украины. Это работает против гривны, так как снижает деловую активность в Украине и приносит существенные убытки как государству, так и бизнесу. В том числе увеличивает потребность в критическом импорте —от энергоносителей до оборудования. А это увеличивает спрос на валюту на межбанке.

Прогноз курса доллара и евро на 20−24 октября

Межбанк

Настрой на плавную девальвацию гривны среди участников рынка сохранится. И это будет отражаться на поведении всех участников торгов.

По моим прогнозам, ежедневный объем сделок на межбанке по системе Блумберг в период с 20 по 24 октября будет в пределах от $165 млн до $270 млн. Основными покупателями валюты будут госкомпании, обеспечивающие потребности обороны и энергетики, импортеры газа, дизтоплива и бензина.

Возможно, что на фоне экстренных отключений света в срочном порядке государству придется импортировать электроэнергию у наших ближайших западных соседей, что тоже увеличит покупки валюты на межбанке под эти цели госкомпаний.

Большинство факторов, которые будут влиять на поведение участников валютного рынка в ближайшие дни, работают против гривны. Поэтому, Нацбанк продолжит практику практически ежедневного присутствия на торгах с интервенциями по продаже доллара для минимизации валютных колебаний курса доллара относительно гривны и закрытия дефицита валюты.

В этой ситуации, опосредованно «через доллар», НБУ будет стараться сглаживать и скачки курса евро на нашем межбанке. По моим расчетам, на поддержку курса гривны регулятору за 20−24 октября придется потратить от $490 млн до $790 млн.

По моему прогнозу, коридор по паре евро/доллар на международном рынке в этот период будет в пределах от 1,157 до 1,178 доллара за евро.

Тогда, при прогнозном коридоре по котировкам безналичного доллара на торгах в этот период в пределах от 41,55 до 41,95 гривен, курс евро на межбанке теоретически может находиться в пределах коридора от минимум 48,07 гривен до максимум 49,42 гривен.

Но, с учетом опосредованного влияния на курс евро нацбанковской политики «гибкого курсообразования», прогнозный коридор по безналичному евро в эти дни, по моему прогнозу, будет в более узких пределах — от 48,40 до 49,25 гривен.

Наличный рынок

Спред по доллару на этой неделе будет находиться в пределах 20−25 копеек. А по евро, с учетом повышенных валютных рисков, владельцы обменников и банковские кассы расширят спред до 20−40 копеек. Оптовые же обменные пункты проработают в эти дни со своим обычным рабочим спредом в пределах 15−20 копеек, но будут все время оглядываться на поведение евро на межбанке и часто корректировать свои котировки в течение дня, в зависимости от поведения безналичного евро на торгах.

Курс покупки и продажи наличного доллара в банках будет в пределах коридора от 41,30 до 42,20 гривен, а в обменниках финкомпаний — в пределах от 41,40 до 42,15 гривен.

Курс наличного евро в банках будет находиться в пределах коридора покупок и продаж от 48,20 до 49,40 гривен, а в обменниках финкомпаний — в пределах от 48,50 до 49,35 гривен.