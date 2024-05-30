Евро уже почти по 45 гривен: что с ним делать на долгой и короткой дистанциях

На фоне активного взлета котировок доллара многие упустили из виду стремительный скачок курса евро к уровням 43,92/43,93 гривен на межбанке и до 45 гривен — в обменниках . Так что, не только доллар, но и евро стал инструментом для получения сверхдохода от торговли валютой.

На межбанке доллар взлетал выше 40,45 гривен, а на наличном рынке его продавали дороже 41 гривен. Тут сработал фактор значительного превышения спроса над предложением на торгах (во многом из-за последних послаблений валютных ограничений для бизнеса, введенных регулятором в начале мая). При этом Нацбанк не торопился удовлетворять весь имеющийся спрос, что и привело к контролируемой регулятором девальвации гривны.

А вот по евровалюте к этому добавилось еще и постепенное укрепление позиций евро относительно доллара на внешних рынках: если на начало мая он стоил 1,065 доллара, то на момент написания статьи — 1,086 доллара. Причем периодически евро даже дорожал и до уровней в 1,089 доллара. Именно эффект одновременного роста двух пар — доллар/гривна (в Украине) и евро/доллар (на международном рынке) — и дал владельцам евро в нашей стране шанс неплохо заработать.

В итоге имеем:

Рост курса доллара с 1 мая до 29 мая в пределах 0,87 гривен на межбанке и 1,11 гривны на наличном рынке:

Курс доллара на межбанке

Курс доллара на наличном рынке

Рост курса евро с 1 мая по 29 мая в пределах 1,59 гривен на межбанке и минимум 1,75 гривны на наличном рынке:

Курс евро на межбанке

Курс евро на наличном рынке

Но стоит заметить, что все это интересно для владельцев евро только в том случае, если они психологически готовы к дальнейшему росту рисков колебаний курса евровалюты. А они начнутся уже в ближайшее время.

В противном случае, лучше уже не рисковать и фиксировать прибыль в гривневом эквиваленте от такого удачного для них майского наложения роста курса доллара в Украине на рост евро относительно доллара на внешних площадках.

Причин усиления турбулентности по евровалюте в Украине будет несколько.

Потенциал дальнейшего роста курса доллара на межбанке и наличном рынке скоро постепенно выдохнется. Стремительный рост курса доллара в мае уже начинает «бить» по ценам на импорт, что, в сочетании с предстоящим увеличением тарифов на электроэнергию и ростом других составляющих в себестоимости продукции, грозит быстрым раскручиванием инфляции в Украине.

Об этом уже косвенно говорит и НБУ в своих прогнозах увеличения инфляционных показателей на ближайшее время. А приоритетной задачей Нацбанка является, напомню, именно ценовая стабильность.

Читайте также: Цены не вписались в прогноз: почему НБУ ошибся на 2 года

Поэтому никто из чиновников НБУ не решится допустить дальнейшего активного раскручивания инфляции. Официальный курс и обстановка на межбанке сейчас полностью зависят от ценников и объемов интервенций регулятора. Так что НБУ будет вынужден более активно давить рост котировок доллара на межбанке, чтобы противостоять еще большей девальвации гривны. Это начнет играть на стабилизацию курсовых скачков на украинском валютном рынке.

Приближение заседания ФРС и ЕЦБ с неизбежными курсовыми ралли по паре евро/доллар на внешних рынках. Уже 6 июня состоится заседание Европейского центрального банка по вопросам денежно-кредитной политики (читай, процентным ставкам в еврозоне), а 12 июня по аналогичному вопросу будет заседать Федрезерв США.

У инвесторов и спекулянтов сейчас нет четкого понимания, что будут делать регуляторы и начнется ли в начале лета цикл снижения ставок. Борьба с инфляцией и в ЕС, и в США за счет поддержания высоких ставок пока так и не дала 100-процентного эффекта, а нынешние показатели динамики цен в Европе и Америке говорят о весьма шаткой стабилизации, но не более. Это же подтверждают заявления глав ФРС и ЕЦБ.

Поэтому поведение инвесторов и спекулянтов может быть очень непредсказуемым как перед 6 июня (заседание ЕЦБ), так и, главное, перед 12 июня (заседание Федрезерва).

Если добавить к этому опубликование стандартного набора экономических показателей по Евросоюзу и США по состоянию на конец мая (многие из них будут опубликованы уже до 12 июня), турбулентность в 1−1,75 американских центов на евро будет гарантирована.

И это при условии, если во время традиционных комментариев главы ЕЦБ и ФРС не скажут что-нибудь сенсационное, что может активизировать всех игроков на рынке и в первую очередь спекулянтов.

В любом случае, даже колебания в 1−1,75 цента на евро — это порядка 40−70 копеек на евро в Украине. Это может «украсть» приличную часть дохода у владельцев евро в нашей стране, который они получили сейчас из-за ситуативного стечения обстоятельств.

Поэтому тем, кто не играет «в долгую», я бы советовал сейчас зафиксировать прибыль, продав максимально дорогой евро, и затем уже снова зайти из гривны в евровалюту после очередных проседаний ее котировок на внешних рынках.

Психологический фактор влияния войны рф в Украине, предвестники торговой и валютной войны между США и Китаем, Европой и Китаем, а также периодически поднимаемая одним из кандидатов в президенты США тема о необходимости ослабления доллара.

Читайте также: Победа Украины — самый лучший сценарий для мировой экономики — REO breakfast

Близость военных действий у границ Евросоюза, угрозы россии в применении ядерного оружия, а также забюрократизированность утверждения странами Европы многих решений как экономического, так и военно-политического характера играют против укрепления позиций евро на мировом валютном рынке.

А нарастание торгового противостояния между Китаем, США и Евросоюзом уже выливается в повышение торговых пошлин, акцизов и сборов на часть китайской продукции как в Европе, так и в США.

К этому можно добавить еще и отток европейского и американского капиталов из Китая. Пекин грозит экономическими контрмерами, а также пытается заменить часть потерянных европейских и американских рынков расширением торговли в Африке и Азии. Делает это Пекин всеми доступными способами: за счет активного кредитования сотрудничающих с ним стран, расширения расчетов в юанях, а также за счет создания прокладок-посредников, позволяющих продвигать китайские товары «под разными другими флагами» в Европе и США.

Нарастание торгового, валютного и политического противостояния уже серьезно бьет по доллару, и по евро (хотя и в меньшей мере).

Если добавить к этому отдельные заявления американских политиков о необходимости ослабления доллара для снижения стоимости обслуживания огромного госдолга и защиты своих экспортеров, сторонников евровалюты среди инвесторов может быстро прибавиться.

Особенно, если Федрезерв начнет снижать процентные ставки, а ЕЦБ продолжит их сохранять на том же уровне. Сокращение разрыва между ставками ФРС (сейчас 5,25−5,5% годовых) и ключевыми ставками ЕЦБ (4−4,5% годовых), с одной стороны, активизирует развитие американской экономики, что сработает в пользу доллара.

Но, с другой стороны, инвесторов привлечет своей доходностью европейский финансовый рынок. Как результат, волатильность пары евро/доллар еще больше вырастет. И произойдет это, по моим прогнозам, уже к концу 2024 — в первом квартале 2025 года. Что будет немедленно отражаться и на курсе евровалюты в Украине.

Стоит добавить к этому еще:

Рост удельного веса займов Украины в евро: по состоянию на 31 марта 2024 в евровалюте номинировано уже 33,2% госдолга.

При этом в структуре ЗВР на 1 мая доля евро составляет менее 10% (4,081 млрд в долларовом эквиваленте при размере резервов $42,404 млрд).

Структура международных резервов в разрезе валют

Активный рост товарооборота Украины в евро, что неудивительно в условиях войны и изменений в логистических цепочках. Эти изменения начались еще со времен пандемии и усилились в период полномасштабного вторжения рф. Если посмотреть на долю евровалюты в операциях текущего счета платежного баланса Украины, то уже в 2023 году она выросла с 15% до 31% в поступлениях, и с 23% до 46% — в выплатах. Хотя пока доллар в поступлениях и выплатах все же преобладает — 67% и 51% соответственно.

Итак, мы видим нарастание диспропорций между реальными объемами операций с евровалютой, сальдо торговли со странами еврозоны, состоянием украинских резервов и госдолга (читай, необходимость расчетов с кредиторами) в разрезе валют.

При сохранении и росте подобных диспропорций Нацбанку придется принимать меры по изменению своей структуры ЗВР, чтобы она отражала экономические реалии, и в то же время минимизировала курсовые риски для Украины при обслуживании своих валютных долгов в евро в ближайшие годы.

А это значит, что на определенном этапе НБУ, возможно, придется менять свою стратегию привязки гривны и нашего валютного рынка только к доллару, расширив этот перечень еще и на евро. То есть придется проводить свои интервенции не только в долларе, но и в евро, а также начать увеличивать свои резервы в евровалюте, выкупая возможные излишки его предложения на межбанке у экспортеров.

Принимая во внимание, что Украина и наши европейские партнеры заявляют о скором начале активного движения нашей страны к членству в Евросоюзе, удельный вес расчетов в евро начнет быстро отвоевывать позиции у объемов расчетов в долларе. И это тоже будет влиять на курс гривны относительно евро в Украине.

В конечном счете, я бы на месте украинских инвесторов сейчас постепенно наращивал свои валютные вложения в евро хотя бы на первом этапе до пропорции 30/70 к суммам в долларе с последующим доведением ее до уровня 50/50, если подобные тенденции в украинской и мировой экономике сохранятся.