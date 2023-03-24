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24 марта 2023, 19:28 Читати українською

Евро снова в зоне риска: что будет с курсом в обменниках

Украинский валютный рынок на этой неделе снова нельзя было назвать спокойным. Главным возмутителем спокойствия опять был евро, курс которого относительно гривны постоянно существенно менялся. Это неудивительно — недавний банковский стресс в США и Европе не прошел даром.

Украинский валютный рынок на этой неделе снова нельзя было назвать спокойным.

Швейцарский регулятор оперативно вмешался в ситуацию с Credit Suisse, а Федрезерв США — в поддержку долларовой ликвидности с центробанками многих стран. Кроме того, ФРС закрыл проблемы возврата клиентских средств обанкротившимися американскими банками. Так что, банковский стресс, в конечном итоге, частично затухает. Но в самом начале событий он все же существенно напугал непосредственно клиентов этих банков-неудачников, и в целом всех граждан Америки и Европы.

Кроме этого, ФРС держал определенную интригу вокруг поднятия процентных ставок 22 марта, что периодически тоже добавляло нервотрепки как валютным спекулянтам, так и всему финансовому рынку.

Реакцией рынков на эти стрессы стали лихорадка пары евро/доллар на международных рынках, и периодический взлет котировок золота свыше психологической отметки в $2000 за унцию.

График пары евро/доллар за 20−24 марта

График цены на золото за 20−24 марта

Но европейский, швейцарский и американский регуляторы вовремя вмешались в банковский кризис, а Федрезерв «не подвел» ожиданий аналитиков и рынка, подняв процентную ставку на ожидаемые всеми 0,25% годовых — до 5%.

Поэтому к концу недели финансовые страсти в мире несколько улеглись, что уменьшило скачки евро и на украинском рынке.

Как мировые события отразились на украинском рынке

В итоге, евро на нашем межбанке за неделю вырос на 32 копейки: с утренних котировок понедельника 20-го марта 38,9857/39,3756 до уровня 39,3075/39,6969 гривен к физическому закрытию пятничных украинских торгов по евровалюте 24-го марта на 15:00 по Киеву. Хотя еще в тот же четверг 23 марта евровалюта на торгах котировалась и существенно выше уровня в 40,20 гривен за евро.

В целом же, обстановка по паре евро/доллар на внешних рынках хотя и несколько стабилизировалась, но не дает никаких гарантий в сохранении существующего на вечер пятницы «статуса кво» хотя бы на следующую неделю. И это вызывает опасения как у рисковиков банков, так и у аналитиков финкомпаний. Поэтому по евро расслабиться никому не получится.

А вот безналичный доллар, благодаря Нацбанку, продолжал и будет продолжать находиться в пределах уже привычного коридора 36,5686−36,9343 гривен. И поэтому тут особых угроз ни клиенты, ни сами банки сейчас не видят.

На наличном рынке доллар особых сюрпризов не преподносил, оставаясь в обменниках финкомпаний в пределах коридора ценников покупок и продаж от 38,00 до 38,75 гривен.

А вот евро на наличном рынке старательно повторял все траектории скачков евровалюты как по паре евро/доллар, так и по реакции на эти события украинского межбанка. В итоге, к концу пятницы 24 марта, евровалюту в обменниках финкомпаний и кассах банков продавали по 41,20−41,80 гривен.

При этом, никакого ажиотажа со стороны населения вокруг скачков курса евро не было. В условиях войны людям явно не до этого.

Как «закроется» неделя

Понимают это и владельцы обменников, которые, после определенного снижения накала страстей вокруг курса евровалюты на внешних рынках, перейдут в эти выходные к работе в формате «с оборота» как по доллару, так и по евро.

Правда, с сохранением достаточно широкого спреда при покупке/продаже наличного евро в пределах от 25−30 копеек до 1 гривны.

Ничего не поделаешь, евровалюта остается даже в краткосрочной перспективе достаточно непредсказуемой. И именно для минимизации своих рисков финансисты сохранят спред по евро в таких, достаточно больших даже по украинским меркам, пределах.

Кроме этого, новость о значительном увеличении расходной части бюджета для покрытия потребностей армии, в первую очередь, по выплатам военным, вселяет надежду во владельцев обменников в постепенный рост котировок за счет увеличения платежеспособного спроса на валюту со стороны как раз этой категории украинских граждан.

Курсы наличных валют на 25−26 марта

Учитывая относительно небольшие курсовые риски по доллару, основная часть обменников финкомпаний выставит спред по нему в эти субботу и воскресенье в пределах от 20−25 копеек до 40−50 копеек. А вот по евро, в силу вышеописанных причин, финансисты сохранят спред в широких пределах от 25−30 копеек до 1 гривны.

💵Курсы наличного доллара в большинстве обменников финкомпаний 25−26 марта будут в пределах коридора: прием 38,00 — 38,35 гривен и продажа от 38,40 до 39,00 гривен.

💶А по евро в эти дни основная часть пунктов обмена валюты выставит следующие котировки при покупке/продаже евровалюты: прием в пределах от 40,35 до 41,25 гривен и продажа от 41,35 до 41,65 гривен.

Евро останется в зоне риска, с точки зрения владельцев обменников, что заставит их оперативно менять свои ценники по этой валюте в течение выходных по нескольку раз на день.

Автор:
Алексей Козырев
Аналитик Алексей Козырев
Пишет на темы: Валюта, ценные бумаги, инвестиционные проекты, кредитование, международные валютный и фондовый рынки, финансовые стартапы
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Комментарии - 1

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bonv
bonv
24 марта 2023, 20:11
#
Якраз євро і цікаве.
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