Евро снова дорожает быстрее доллара: какие ценники увидим в обменниках в эти выходные

Поведение мирового и украинского валютного рынков на этой неделе зависело от геополитических и военных новостей вокруг войны США против Ирана на Ближнем Востоке. Украинский межбанк жил еще и с поправкой на местную специфику.

Международный валютный, фондовый и ресурсный рынки сделали ставку на скорое завершение ближневосточной войны и разблокировку Ормузского пролива. Это привело к существенному проседанию цен на нефть ниже психологического уровня в $100 за баррель.

График стоимости нефти BRENT

На фондовом рынке наблюдался осторожный интерес спекулянтов и инвесторов к акциям отдельных европейских компаний. Более интересно стало и на рынке драгметаллов, где при формировании цены на золото аналитики и основные игроки стали закладывать «мирный» сценарий восстановления мировой логистики и экономики.

Цена золота

Понемногу стал укрепляться и евро относительно доллара, что также говорило о том, что все ждут проседания мировых цен на энергоносители. Логика тут простая: снижение цен на энергоносители позволит странам Евросоюза улучшить свои показатели ВВП, индекс деловой активности и сократить безработицу. А значит, и евровалюта на фоне этого позитива начнет себя чувствовать более уверенно.

График пары евро/доллар

В итоге к концу недели на момент написания статьи нефть BRENT стоила порядка $92 за баррель, унция золота по фьючерсным контрактам продавалась в пределах $4 527, а пара евро/доллар находилась в пределах коридора 1,162−1,164 доллара за евро. Хотя еще не так давно евро проседал относительно доллара и ниже уровня в 1,159.

На украинском же валютном рынке благодаря частым интервенциям Нацбанка по продаже доллара и достаточно высокой активности как покупателей, так и продавцов валюты перед концом месяца доллар и евро, хотя и укрепились относительно гривны, но не очень уж и критично.

За 25−29 мая доллар на торгах в Украине вырос при продаже на 15 копеек — с уровня 44,10/44,15 гривен утром понедельника 25 мая до 44,27/44,30 гривен к закрытию пятничной сессии 29-го числа.

Безналичный евро за этот же период подорожал почти на 22 копейки — со стартовых котировок понедельника 51,3412/51,3861 до 51,5834/51,6006 гривен к завершению торговой сессии 29 мая.

Более сильное подорожание евро, по сравнению с темпами роста котировок доллара на украинском межбанке, были ответной реакцией нашего рынка на поведение пары евро/доллар на мировых площадках.

График курса доллара (межбанк)

График курса евро (межбанк)

На наличном рынке Украины тоже царила достаточно спокойная атмосфера, несмотря на недавние сильные обстрелы россией Киева, Киевской области и других регионов нашей страны.

График наличного доллара

График наличного евро

В итоге вечером пятницы 29 мая в обменниках финкомпаний и кассах банков наличный доллар продавался в пределах 44,15−44,45 гривен, а евро — в пределах 51,65−51,95 гривен.

В такой ситуации большинство обменников финкомпаний в эти выходные проработают в формате «с оборота» со спредом по доллару в пределах 20−25 копеек и чуть более широким спредом по евро в пределах 20−40 копеек.

Прогноз курса наличного доллара и евро на 30−31 мая

Курс наличного доллара в эти субботу и воскресенье в большинстве обменников будет находиться в пределах коридора: прием от 43,90 до 44,10 гривен и продажа от 44,20 до 44,45 гривен.

Курс наличного евро в эти выходные будет в пределах коридора: прием от 51,30 до 51,60 гривен и продажа от 51,70 до 52 гривен.

Как обычно, часть обменников, в силу уже своих индивидуальных задач и с учетом уровня конкуренции в данном регионе Украины, могут рассчитанные мною коридоры покупки/продажи валюты еще скорректировать на плюс-минус 3−5 копеек по доллару и на плюс-минус 5−10 копеек на евро.