Евро снова дорожает быстрее доллара: какие ценники увидим в обменниках в эти выходные

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Пресейлы
Аирдропы
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

29 мая 2026, 20:02 Читати українською

Евро снова дорожает быстрее доллара: какие ценники увидим в обменниках в эти выходные

Поведение мирового и украинского валютного рынков на этой неделе зависело от геополитических и военных новостей вокруг войны США против Ирана на Ближнем Востоке. Украинский межбанк жил еще и с поправкой на местную специфику.

Поведение мирового и украинского валютного рынков на этой неделе зависело от геополитических и военных новостей вокруг войны США против Ирана на Ближнем Востоке.

Международный валютный, фондовый и ресурсный рынки сделали ставку на скорое завершение ближневосточной войны и разблокировку Ормузского пролива. Это привело к существенному проседанию цен на нефть ниже психологического уровня в $100 за баррель.

График стоимости нефти BRENT

На фондовом рынке наблюдался осторожный интерес спекулянтов и инвесторов к акциям отдельных европейских компаний. Более интересно стало и на рынке драгметаллов, где при формировании цены на золото аналитики и основные игроки стали закладывать «мирный» сценарий восстановления мировой логистики и экономики.

Читайте также: Курс доллара, евро и цена золота в июне: как сохранить свои сбережения, когда мир трясет

Цена золота

Понемногу стал укрепляться и евро относительно доллара, что также говорило о том, что все ждут проседания мировых цен на энергоносители. Логика тут простая: снижение цен на энергоносители позволит странам Евросоюза улучшить свои показатели ВВП, индекс деловой активности и сократить безработицу. А значит, и евровалюта на фоне этого позитива начнет себя чувствовать более уверенно.

График пары евро/доллар

В итоге к концу недели на момент написания статьи нефть BRENT стоила порядка $92 за баррель, унция золота по фьючерсным контрактам продавалась в пределах $4 527, а пара евро/доллар находилась в пределах коридора 1,162−1,164 доллара за евро. Хотя еще не так давно евро проседал относительно доллара и ниже уровня в 1,159.

На украинском же валютном рынке благодаря частым интервенциям Нацбанка по продаже доллара и достаточно высокой активности как покупателей, так и продавцов валюты перед концом месяца доллар и евро, хотя и укрепились относительно гривны, но не очень уж и критично.

За 25−29 мая доллар на торгах в Украине вырос при продаже на 15 копеек — с уровня 44,10/44,15 гривен утром понедельника 25 мая до 44,27/44,30 гривен к закрытию пятничной сессии 29-го числа.

Безналичный евро за этот же период подорожал почти на 22 копейки — со стартовых котировок понедельника 51,3412/51,3861 до 51,5834/51,6006 гривен к завершению торговой сессии 29 мая.

Более сильное подорожание евро, по сравнению с темпами роста котировок доллара на украинском межбанке, были ответной реакцией нашего рынка на поведение пары евро/доллар на мировых площадках.

График курса доллара (межбанк)

График курса евро (межбанк)

На наличном рынке Украины тоже царила достаточно спокойная атмосфера, несмотря на недавние сильные обстрелы россией Киева, Киевской области и других регионов нашей страны.

График наличного доллара

График наличного евро

В итоге вечером пятницы 29 мая в обменниках финкомпаний и кассах банков наличный доллар продавался в пределах 44,15−44,45 гривен, а евро — в пределах 51,65−51,95 гривен.

В такой ситуации большинство обменников финкомпаний в эти выходные проработают в формате «с оборота» со спредом по доллару в пределах 20−25 копеек и чуть более широким спредом по евро в пределах 20−40 копеек.

Прогноз курса наличного доллара и евро на 30−31 мая

Курс наличного доллара в эти субботу и воскресенье в большинстве обменников будет находиться в пределах коридора: прием от 43,90 до 44,10 гривен и продажа от 44,20 до 44,45 гривен.

Курс наличного евро в эти выходные будет в пределах коридора: прием от 51,30 до 51,60 гривен и продажа от 51,70 до 52 гривен.

Как обычно, часть обменников, в силу уже своих индивидуальных задач и с учетом уровня конкуренции в данном регионе Украины, могут рассчитанные мною коридоры покупки/продажи валюты еще скорректировать на плюс-минус 3−5 копеек по доллару и на плюс-минус 5−10 копеек на евро.

Автор:
Алексей Козырев
Аналитик Алексей Козырев
Пишет на темы: Валюта, ценные бумаги, инвестиционные проекты, кредитование, международные валютный и фондовый рынки, финансовые стартапы
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами