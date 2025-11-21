Евро подешевел: почему владельцы обменников не спешат пересматривать свои курсы

Прошедшая неделя на отечественном валютном рынке прошла в банальной текучке с единственными поправками на завершение периода бюджетных платежей у клиентов. Именно необходимость окочательного расчета с бюджетом по итогам 3 квартала 2025 года, а также закрытие текущих расчетов бизнеса с государством за октябрь частично подстраховывали курс нацвалюты на межбанке в первой половине недели.

Дополнительная потребность в гривне у экспортеров вынуждала их периодически увеличивать свои продажи валютной выручки, что и привело к увеличению ежедневной статистики торгов по системе Блумберг за этот период в основном свыше $200 млн.

На международном валютном рынке в эти же дни пара евро/доллар вела себя разнонаправленно, но в пределах достаточно узкого коридора, от 1,15 до 1,163 доллара за евро. То есть вся недельная волатильность составила до 1,3 центов на евро или в реалиях Украины — до 55 копеек на евро. Это немало, но и не так много по сравнению с периодами, когда в течение недели курс евровалюты «гулял» в пределах до 1−1,3 гривен на евро.

График пары евро/доллар

Динаміка офіційного курсу гривні до долара США та євро

Курс евро (межбанк)

Курс наличного евро

Не особо будоражил на этой неделе мировой рынок новыми заявлениями о смене торговых правил и президент США Дональд Трамп. Его комментарии по возможному введению 500% пошлин на товары из стран, которые продолжают покупать российскую нефть, и активная работа в этом направлении американских законодателей, несомненно, возымели действие, но уже были заложены нефтяным рынком в понижение котировок нефти Urals и те значительные дисконты (до 20%-25%), которые сейчас выцыганивают у рф оставшиеся покупатели ее энергоресурсов.

Стоимость нефти марки Brent за неделю также просела до $61,41 за баррель, что для Украины позитивный фактор, так как падение цен на энергоносители для нас означает снижение валютных затрат на их закупку на внешних рынках.

Стоимость нефти марки Brent на этой неделе

Достаточно активно менялась мировая цена на золото (до $120 на унции в течении нескольких дней) на геополитических и военных новостях, что сейчас говорит о сохраняющейся неопределенности на всех сегментах мирового рынка — от финансового до фондового и сырьевых.

График золота

То есть в целом ситуация на мировых площадках несколько разрядилась, но вот долгосрочная ли это тенденция, или просто очередное «затишье перед бурей», покажет уже ближайшее время.

Для Украины же и ее валютного рынка в условиях постоянной военной агрессии рф и обстрелов гражданской и критической инфраструктуры на этой неделе ничего особо не изменилось: спрос на валюту оставался стабильно высоким как со стороны бизнеса на межбанке, так и на наличном рынке.

Более того, начавшиеся переговоры с МВФ о новой программе финансирования совпали с политическим кризисом из-за коррупционного скандала в высших эшелонах власти, а также с активизацией Штатов по завершению войны в Украине. Пока стороны консультируются по поводу предложенного Трампом плана. И вся информационная шумиха, сопровождающая эти консультации, также влияет на настроения участников украинского валютного рынка.

В итоге, за период с 17 по 21 ноября, курс продажи доллара США на межбанке вырос почти на 23,5 копейки — с уровня 42,005/42,035 до 42,24/ 42,27 гривен за доллар. Вечером пятницы, 21 ноября, в обменниках наличный доллар продавался по 42,40 — 42,60 гривен.

Курс продажи евро на торгах за этот же период просел почти на 15 копеек — с уровня 48,793/48,811 до 48,6435/48,6654 гривен. Это ситуативная реакция нашего рынка на небольшое проседание евро к доллару на мировых площадках в пятницу вечером. При этом, наличный евро вечером 21 ноября обменники продавали по 49,20 — 49,50 гривен. Это говорит о том, что несмотря на ситуативное проседание межбанка, финансисты не хотят брать на себя дополнительные риски по евровалюте и потому особо не снижают на него ценники в обменниках.

В подобных условиях владельцы крупных сетей обменников на этих выходных своей тактики работы «с оборота» менять не станут. Хотя для увеличения объемов валютообменных операций и несколько сузят спред по доллару и евро в пределах до 15−20 копеек.

Кроме того, владельцы обменок сейчас хотят подзаработать, делая ставку на пик сезона распродаж. В этой ситуации в особо бойких торговых центрах и крупных магазинах финансисты занизят курс приема валюты у граждан, рассчитывая, что людям, которые пришли на распродажу, будет не до серьезного мониторинга ценников.

Прогноз курса наличного доллара и евро на 22−23 ноября

Курс наличного доллара в эти выходные в большинстве обменников будет находиться в пределах коридора: прием от 41,95 до 42,25 гривен и продажа от 42,35 до 42,60 гривен.

Курс наличного евро будет находиться в пределах коридора: прием от 48,60 до 49,00 гривен и продажа от 49,20 до 49,50 гривен.