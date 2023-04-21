Евро и доллар опять в зоне риска: что будет с курсом в обменниках

Первая неделя после Пасхи на валютном рынке Украины прошла достаточно спокойно, хотя общий тренд по проседанию наличного курса доллара явно закончился. Более того, в последние дни недели американская валюта начала постепенно отвоевывать свои позиции. Хотя и без всякого дополнительного ажиотажа на рынке.

Аграрии, которые для финансирования своих гривневых затрат в преддверии и во время весенней посевной еще не так давно добавляли предложения валюты как на межбанке, так и на наличном рынке, сейчас уже «выдохлись».

На межбанке — за счет сокращения объемов реализации своей продукции в силу проблем с «зерновым коридором» и закрытия экспорта для украинской сельхозпродукции частью европейских стран. А на наличном рынке — в силу достаточно ограниченных объемов своих валютных заначек, оставшихся у них еще с первого военного 2022 года.

Кроме этого, судя по всему, еще недавние котировки продажи американской валюты около 37,00−37,30 гривен все же простимулировали и рядовых желающих купить американскую валюту. В итоге, в силу объективных причин сокращения предложения на всех сегментах валютного рынка на фоне роста спроса, проседание наличного доллара вначале замедлилось, затем — полностью остановилось. А в настоящее время именно из-за этого мы и наблюдаем процесс разворота котировок в сторону постепенного роста.

Что может сработать против гривны

Сейчас пока такая ситуация на валютном рынке — явно не трагедия в краткосрочной перспективе. Рекордный для Украины размер ЗВР даже при потенциально возрастающем объеме дефицита предложения валюты на межбанке из-за проблем с экспортом сельхозпродукции легко будет перекрываться интервенциями Нацбанка при условии своевременного поступления международной помощи. Нацбанк переживал за 2022 год и первый квартал 2023 года, и гораздо более «тяжелые» для курса гривны времена. И справился с этим достойно.

Валютные интервенции НБУ

Но в среднесрочной и долгосрочной перспективе это сократит резервы и сработает явно против гривны. Как при наполнении бюджета налогами и сборами от аграриев, так и непосредственно от роста давления на курс на межбанке. Так что чиновникам всех госструктур, ответственных за аграрное направление, нужно в течение одного, максимум двух месяцев эту ситуацию срочно исправлять.

В остальном на поведение валютного рынка в эти дни влияли уже ставшие привычными ралли по паре евро/доллар, которые немедленно отражались на курсе евровалюты относительно гривны, да еще и непосредственно настроения самого населения.

Граждане посостоятельнее подкупали ситуативно и кратковременно подешевевшую до этого валюту, но основная часть населения прошла «мимо» этого процесса. И это неудивительно, так как проблему войны, потери многими близких, имущества и безработицы никто не отменял. Поэтому большинству населения сейчас не до игр с валютой, и платежеспособный спрос на валюту не так уж и велик. Это хорошо видно на графике того же Нацбанка:

Операции физлиц по покупке/продаже иностранной валюты за 30 дней

В итоге, без особых сложностей для Нацбанка безналичный доллар на этой неделе остался в пределах коридора 36,5686 -36,9343 гривны, а курс евро относительно гривны — на колебаниях пары евро/доллар на внешних рынках — отражал все перипетии изменений этого соотношения.

А они на внешних рынках были опять достаточно ощутимыми, если учесть, что колебания в 1 американский цент по паре евро/доллар — это порядка 37−38 копеек на нашем рынке:

График поведения пары евро/доллар на этой неделе:

И если начиналась неделя на межбанке по евро с уровня 40,1925/40,5834 гривен, то к фактическому завершению пятничных торгов 21-го апреля на 15:00 по Киеву котировки евровалюты остановились на отметке 40,1192/40,5203. То есть за период с 17-го по 21-е апреля евро при продаже на межбанке подешевел на 6 копеек.

А на наличном рынке к вечеру этой пятницы обменники финкомпаний продавали доллар выше психологического уровня в 38 гривен — в пределах 38,13−38,30 гривен, а евро — по 41,67- 41,85 гривен.

Прогноз курса доллара и евро на 22−23 апреля

На этих выходных ситуация на наличном валютном рынке будет относительно спокойной, но с продолжением тенденции постепенного роста котировок продажи валюты.

Большинство обменников будет работать в формате «с оборота» с достаточно терпимым для украинского валютного рынка спредом в 20−25 копеек по доллару и от 25−30 копеек до 1 гривны — по евро.

Курсы наличного доллара в большинстве обменников финкомпаний 22−23 апреля будут в пределах коридора: прием 37,50 — 38,12 гривен и продажа от 38,15 до 38,50 гривен.

А курс наличного евро в эти субботу и воскресенье в основной части пунктов обмена валюты будет находиться: прием в пределах от 40,90 до 41,65 гривен и продажа от 41,70 до 42,00 гривен.

Игра на разницах курсов приема и продажи наличного евро в разных сетях обменников будет одним из главных источников дохода для спекулянтов на этих выходных. А определенная «игра на повышение» котировок как доллара, так и евровалюты продолжится.