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21 апреля 2023, 19:30 Читати українською

Евро и доллар опять в зоне риска: что будет с курсом в обменниках

Первая неделя после Пасхи на валютном рынке Украины прошла достаточно спокойно, хотя общий тренд по проседанию наличного курса доллара явно закончился. Более того, в последние дни недели американская валюта начала постепенно отвоевывать свои позиции. Хотя и без всякого дополнительного ажиотажа на рынке.

Первая неделя после Пасхи на валютном рынке Украины прошла достаточно спокойно, хотя общий тренд по проседанию наличного курса доллара явно закончился.

Аграрии, которые для финансирования своих гривневых затрат в преддверии и во время весенней посевной еще не так давно добавляли предложения валюты как на межбанке, так и на наличном рынке, сейчас уже «выдохлись».

На межбанке — за счет сокращения объемов реализации своей продукции в силу проблем с «зерновым коридором» и закрытия экспорта для украинской сельхозпродукции частью европейских стран. А на наличном рынке — в силу достаточно ограниченных объемов своих валютных заначек, оставшихся у них еще с первого военного 2022 года.

Кроме этого, судя по всему, еще недавние котировки продажи американской валюты около 37,00−37,30 гривен все же простимулировали и рядовых желающих купить американскую валюту. В итоге, в силу объективных причин сокращения предложения на всех сегментах валютного рынка на фоне роста спроса, проседание наличного доллара вначале замедлилось, затем — полностью остановилось. А в настоящее время именно из-за этого мы и наблюдаем процесс разворота котировок в сторону постепенного роста.

Что может сработать против гривны

Сейчас пока такая ситуация на валютном рынке — явно не трагедия в краткосрочной перспективе. Рекордный для Украины размер ЗВР даже при потенциально возрастающем объеме дефицита предложения валюты на межбанке из-за проблем с экспортом сельхозпродукции легко будет перекрываться интервенциями Нацбанка при условии своевременного поступления международной помощи. Нацбанк переживал за 2022 год и первый квартал 2023 года, и гораздо более «тяжелые» для курса гривны времена. И справился с этим достойно.

Валютные интервенции НБУ

Но в среднесрочной и долгосрочной перспективе это сократит резервы и сработает явно против гривны. Как при наполнении бюджета налогами и сборами от аграриев, так и непосредственно от роста давления на курс на межбанке. Так что чиновникам всех госструктур, ответственных за аграрное направление, нужно в течение одного, максимум двух месяцев эту ситуацию срочно исправлять.

В остальном на поведение валютного рынка в эти дни влияли уже ставшие привычными ралли по паре евро/доллар, которые немедленно отражались на курсе евровалюты относительно гривны, да еще и непосредственно настроения самого населения.

Граждане посостоятельнее подкупали ситуативно и кратковременно подешевевшую до этого валюту, но основная часть населения прошла «мимо» этого процесса. И это неудивительно, так как проблему войны, потери многими близких, имущества и безработицы никто не отменял. Поэтому большинству населения сейчас не до игр с валютой, и платежеспособный спрос на валюту не так уж и велик. Это хорошо видно на графике того же Нацбанка:

Операции физлиц по покупке/продаже иностранной валюты за 30 дней

В итоге, без особых сложностей для Нацбанка безналичный доллар на этой неделе остался в пределах коридора 36,5686 -36,9343 гривны, а курс евро относительно гривны — на колебаниях пары евро/доллар на внешних рынках — отражал все перипетии изменений этого соотношения.

А они на внешних рынках были опять достаточно ощутимыми, если учесть, что колебания в 1 американский цент по паре евро/доллар — это порядка 37−38 копеек на нашем рынке:

График поведения пары евро/доллар на этой неделе:

И если начиналась неделя на межбанке по евро с уровня 40,1925/40,5834 гривен, то к фактическому завершению пятничных торгов 21-го апреля на 15:00 по Киеву котировки евровалюты остановились на отметке 40,1192/40,5203. То есть за период с 17-го по 21-е апреля евро при продаже на межбанке подешевел на 6 копеек.

А на наличном рынке к вечеру этой пятницы обменники финкомпаний продавали доллар выше психологического уровня в 38 гривен — в пределах 38,13−38,30 гривен, а евро — по 41,67- 41,85 гривен.

Прогноз курса доллара и евро на 22−23 апреля

На этих выходных ситуация на наличном валютном рынке будет относительно спокойной, но с продолжением тенденции постепенного роста котировок продажи валюты.

Большинство обменников будет работать в формате «с оборота» с достаточно терпимым для украинского валютного рынка спредом в 20−25 копеек по доллару и от 25−30 копеек до 1 гривны — по евро.

Курсы наличного доллара в большинстве обменников финкомпаний 22−23 апреля будут в пределах коридора: прием 37,50 — 38,12 гривен и продажа от 38,15 до 38,50 гривен.

А курс наличного евро в эти субботу и воскресенье в основной части пунктов обмена валюты будет находиться: прием в пределах от 40,90 до 41,65 гривен и продажа от 41,70 до 42,00 гривен.

Игра на разницах курсов приема и продажи наличного евро в разных сетях обменников будет одним из главных источников дохода для спекулянтов на этих выходных. А определенная «игра на повышение» котировок как доллара, так и евровалюты продолжится.

Автор:
Алексей Козырев
Аналитик Алексей Козырев
Пишет на темы: Валюта, ценные бумаги, инвестиционные проекты, кредитование, международные валютный и фондовый рынки, финансовые стартапы
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