Евро дорожает, а доллар идет вниз: какой курс увидим на выходных

Эта неделю на нашем валютном рынке можно назвать достаточно позитивной для курса гривны относительно доллара США и весьма непростой по отношению к евро. Что происходило, и какой курс выставят обменники и банки на этих выходных — читайте в свежем прогнозе «Минфина».

За 20−24 января 2025 года доллар при продаже на межбанке просел на 26,5 копеек — со стартовых уровней понедельника 42,11/42,14 до 41,84/41,875 гривен к завершению пятничных торгов. А вот котировки продажи безналичного евро за этот же отрезок времени выросли сразу почти на 46 копеек — с 43,4490/43,4631 до 43,9027/43,9226 гривен.

Курс доллара на украинском межбанке за неделю

Курс евро на украинском межбанке за неделю

Не отставал от межбанка и наличный рынок, который очень оперативно отражал все изменения по тренду безналичных котировок американской и европейской валюты относительно гривны.

Курс наличного доллара

Курс наличного евро

И вечером в пятницу 24 января 2025 года обменники продавали доллар по 42,12 — 42,25 гривен, а евро — по 44,20 — 44,40 гривен.

Повышенная экономическая, геополитическая и военная турбулентность как в самой Украине, так и во всем мире, ощущалась на нашем валютном рынке практически ежедневно.

Что повлияло на котировки

Из внутренних и внешних факторов на поведение украинских валютных котировок больше всего повлияли следующие события:

1. Завершение периода бюджетных платежей у клиентов. В понедельник большинство клиентов банков закрывали свои оставшиеся на эту дату долги перед бюджетом по налогам и сборам. Это привело к некоторому росту предложения валюты на межбанке, чем и подстраховывало затем курс нацвалюты на торгах на этой неделе.

2. Повышение Нацбанком учетной ставки с 13,5% до 14,5% годовых. В четверг НБУ огласил свое решение по повышению учетной ставки на 1% годовых — до 14,5%, признав продолжение активизации инфляционных процессов в Украине и намекая при этом на дальнейшее повышение учетной ставки в том случае, если рост цен продолжится. Это несколько укрепило позиции гривны на рынке, так как посулило вкладчикам банков и инвесторам в гривневые инструменты (в первую очередь в гривневые ОВГЗ) потенциально скорое повышение доходности для их новых вложений в нацвалюте.

Вместе с учетной ставкой на 1% годовых Нацбанк повысил ставки по депозитным сертификатам «овернайт», трехмесячным депозитным сертификатам и кредитам рефинансирования — до 14,5%, 17,0% и 17,5% соответственно. Это приведет сейчас к коррекции поведения всех банков на ресурсном межбанковском рынке, кредитном рынке и рынке депозитов и вкладов в национальной валюте.

По моим прогнозам, такого повышения учетной ставки со стороны Нацбанка будет недостаточно для сдерживания цен в стране и потребительского спроса, что приведет к дальнейшему повышению учетной ставки к уровням в 15−15,5% годовых уже на следующем Правлении Нацбанка по данному вопросу, которое состоится 6 марта этого года.

3. Первая полноценная неделя работы Дональда Трампа, в качестве нового президента США, после его инаугурации 20 января. Дональд Трамп верен себе. Многочисленные указы, кадровые решения и заявления нового главы Белого дома как в части внешней, так и внутренней политики США привели к повышенной турбулентности всех мировых рынков, в том числе и валютного. Особенно хорошо это было видно по поведению пары евро/доллар, которую снова лихорадило.

График поведения пары евро/доллар на внешних рынках в период с 20 по 24 января 2025 года

И это немедленно отражалось на курсе евро относительно гривны на нашем рынке. Именно укрепление евро относительно доллара на внешних площадках и привело к росту ценников безналичного и наличного евро в Украине на этой неделе.

4. Финансовая помощь наших международных партнеров в 2025 году, даже с учетом изменения политической расстановки сил в США. Практически все наши европейские партнеры подтвердили свою решимость закрывать свои обязательства перед нашей страной в части финансирования «дыр» украинского бюджета в условиях войны с рф.

По словам главы Нацбанка Андрея Пышного, «в 2024 году Украина получила $42 млрд от международных партнеров в виде кредитов и грантов, что позволило правительству профинансировать значительный дефицит бюджета (около 24% ВВП), а НБУ — поддерживать устойчивость валютного рынка и нарастить международные резервы до нового исторического максимума в $43,8 млрд на 1 января 2025 года.

Ожидается, что в 2025 году Украина получит $38,4 млрд внешнего финансирования. Учитывая меры правительства по наращиванию собственных поступлений и привлечению на внутреннем долговом рынке, этих средств должно хватить для полного покрытия запланированного дефицита бюджета на следующий год (около 19% ВВП без учета грантов в доходах) без обращения к эмиссионным источникам.

Со своей стороны, НБУ сможет компенсировать структурный дефицит валюты в частном секторе и сглаживать чрезмерные курсовые колебания. Это позволит поддерживать устойчивость валютного рынка в условиях режима управляемой курсовой гибкости".

Это четкий сигнал Нацбанка валютному рынку о том, что никто не планирует «взрывать курс гривны» и запускать «печатный станок». И это очень важно в условиях повышенной напряженности на фронте и многочисленных противоречивых заявлений Дональда Трампа в части его видения перспектив завершения войны в Украине.

Благодаря всем вышеперечисленным факторам в целом обстановка на валютном рынке в эти дни достаточно позитивная для гривны, хотя и сохраняется тенденция повышенного спроса на валюту со стороны населения:

Операции физлиц по покупке/продаже иностранной валюты (30 дней)

Прогноз курса наличного доллара и евро на 25−26 января

В этих условиях владельцы обменников на этих выходных продолжат работать в формате «с оборота» как по доллару, так и по евро. При этом финансисты все же будут оглядываться и на поведение межбанка последних дней, где гривна укрепилась относительно американской валюты, но сдала свои позиции относительно евро.

Большинство обменников финкомпаний и работающих в эти субботу и воскресенье отделений банков проработают в эти дни со спредом в пределах 20−30 копеек по доллару и в 20−40 копеек по евро.

Оптовые точки обмена валюты будут готовы работать и с более узкими уровнями спреда: по доллару — в пределах 15−20 копеек, по евро — в пределах 20−25 копеек. Они будут готовы быть более «щедрыми» (на 5−10 копеек выше, чем у розничных обменников) при приеме валюты у граждан, и чуть менее «жадными» (на 5−10 копеек ниже, чем у розничных обменников) при продаже валюты населению.

Курс наличного доллара в субботу и воскресенье в большинстве обменников финкомпаний и открытых в эти выходные отделений банков будет в пределах коридора: прием от 41,65 до 42,10 гривен и продажа от 42,15 до 42,35 гривен.

А курс наличного евро 25−26 января будет находиться в пределах коридора: прием от 43,50 до 44,15 гривен и продажа от 44,20 до 44,55 гривен.

Разброс по котировкам покупки-продажи евро в разных сетях обменников, который уже стал привычным, будет значительным и на этих выходных. Это позволит в некоторых случаях особо расторопным гражданам даже поиграть на курсе евровалюты, покупая ее в одних сетях обменников и сдавая в другие. Этот выигрыш не будет огромным, но 5−10 копеек на евро заработать на подобных операциях граждане в эти выходные вполне смогут.