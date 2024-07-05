ЕС начал борьбу с дешевым китайским импортом: посылки AliExpress обложат пошлиной

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
Страхование жилья от шахедов
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСАГО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Новости криптобирж
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаСтрахование жилья от шахедовКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаКаталог криптобиржНовости криптобирж
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаСтрахование жилья от шахедовКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобиржНовости криптобирж
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

5 июля 2024, 10:02 Читати українською

ЕС начал борьбу с дешевым китайским импортом: посылки AliExpress обложат пошлиной

Европейский союз может ввести пошлины на дешевые товары, купленные на онлайн-платформах за пределами блока. Этот шаг в первую очередь ударит по китайским онлайн-ритейлерам Temu, AliExpress и Shein, пишет Bloomberg. «Минфин» публикует ключевые тезисы.

Европейский союз может ввести пошлины на дешевые товары, купленные на онлайн-платформах за пределами блока.

Европейские законодатели рассматривают возможность введения пошлин на личные посылки, отправленные из-за пределов ЕС, сообщил Bloomberg осведомленный источник. В настоящее время в ЕС действует беспошлинный порог в размере 150 евро ($161) для онлайн-покупок, который предназначен для небольших подарков или личных посылок. Китайские ритейлеры используют это как лазейку, увеличивая импорт дешевых товаров в Европу.

Предложение, которое готовят законодатели, будет направлено на то, чтобы остановить поток китайских посылок, и будет применяться ко всем платформам электронной коммерции за пределами ЕС, утверждает источник Bloomberg. Представители Европейской комиссии не ответили изданию на просьбу о комментарии.

В ЕС растет протекционизм, направленный против китайских компаний, поскольку их более дешевые товары угрожают местным производителям. В этом месяце ЕС введет временные пошлины в размере до 38% на китайские электромобили.

По похожему пути идут и в США, где действует аналогичное освобождение от пошлин для личных посылок стоимостью до $800. На рассмотрении Конгресса находится несколько законопроектов, которые позволят отменить или снизить порог.

Читайте также: В ЕС колеблются относительно пошлин на китайские электромобили из-за обострения торговых споров

Тем не менее в Европе и США существует значительный спрос среди потребителей на дешевые товары, продаваемые Temu от PDD Holdings и платформами, управляемыми Alibaba Group Holding. Благодаря росту спроса, особенно в период пандемии, Shein отнял долю рынка у европейских ритейлеров одежды, таких как H&M, Zara и Bershka, отмечает Bloomberg. В США Amazon планирует запустить собственный недорогой интернет-магазин с возможностью прямой доставки заказов из Китая, чтобы противостоять китайским приложениям с дешевыми товарами.

Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами