ЕС начал борьбу с дешевым китайским импортом: посылки AliExpress обложат пошлиной

Европейский союз может ввести пошлины на дешевые товары, купленные на онлайн-платформах за пределами блока. Этот шаг в первую очередь ударит по китайским онлайн-ритейлерам Temu, AliExpress и Shein, пишет Bloomberg. «Минфин» публикует ключевые тезисы.

Европейские законодатели рассматривают возможность введения пошлин на личные посылки, отправленные из-за пределов ЕС, сообщил Bloomberg осведомленный источник. В настоящее время в ЕС действует беспошлинный порог в размере 150 евро ($161) для онлайн-покупок, который предназначен для небольших подарков или личных посылок. Китайские ритейлеры используют это как лазейку, увеличивая импорт дешевых товаров в Европу.

Предложение, которое готовят законодатели, будет направлено на то, чтобы остановить поток китайских посылок, и будет применяться ко всем платформам электронной коммерции за пределами ЕС, утверждает источник Bloomberg. Представители Европейской комиссии не ответили изданию на просьбу о комментарии.

В ЕС растет протекционизм, направленный против китайских компаний, поскольку их более дешевые товары угрожают местным производителям. В этом месяце ЕС введет временные пошлины в размере до 38% на китайские электромобили.

По похожему пути идут и в США, где действует аналогичное освобождение от пошлин для личных посылок стоимостью до $800. На рассмотрении Конгресса находится несколько законопроектов, которые позволят отменить или снизить порог.

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Тем не менее в Европе и США существует значительный спрос среди потребителей на дешевые товары, продаваемые Temu от PDD Holdings и платформами, управляемыми Alibaba Group Holding. Благодаря росту спроса, особенно в период пандемии, Shein отнял долю рынка у европейских ритейлеров одежды, таких как H&M, Zara и Bershka, отмечает Bloomberg. В США Amazon планирует запустить собственный недорогой интернет-магазин с возможностью прямой доставки заказов из Китая, чтобы противостоять китайским приложениям с дешевыми товарами.