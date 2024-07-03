В ЕС колеблются относительно пошлин на китайские электромобили из-за обострения торговых споров

Страны ЕС затрудняются, поддерживать ли дополнительные пошлины на изготовленные в Китае электромобили, поскольку Пекин угрожает широкомасштабными ответными мерами. Об этом сообщает Reuters.

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По словам источника в правительстве, Германия, чьи автопроизводители произвели треть своих продаж в прошлом году в Китае, хочет отменить пошлины, тогда как Франция была одним из самых решительных поклонников.

Но большинство стран все еще взвешивают плюсы и минусы эскалации торгового спора.

ЕС инициировал расследование без жалобы промышленности, что стало первым подобным коммерческим делом такого рода.

В четверг блок собирается подтвердить временные пошлины до 37,6% на китайские бренды, такие как BYD, Geely, SAIC, а также модели Tesla китайского производства, BMW и других западных автопроизводителей.

Члены ЕС также проголосуют в октябре, если Комиссия будет предлагать многолетние пошлины в конце своего расследования. Решение будет заблокировано, если против него проголосует «квалифицированное большинство», то есть не менее 15 стран, представляющих 65% населения ЕС.

Франция, Италия и Испания, где проживает 40% населения ЕС, заявили, что поддержат дополнительные пошлины на китайские электромобили.

«Европа должна защищаться, если нашим компаниям будет нанесен ущерб и они не будут конкурировать на равных», — заявили в министерстве экономики Испании.

Однако Чехия, Греция, Ирландия и Польша все еще обсуждают этот вопрос, тогда как в Бельгии есть временное правительство, а в Нидерландах правительство было создано только на этой неделе.

Негативное влияние

Германия отметила необходимость достижения решения путем переговоров с Пекином. Немецкие автопроизводители заявили, что тарифы являются неправильным подходом, негативные последствия которого превалируют любые выгоды.

Повышение стоимости электромобилей для потребителей подрывает цель Евросоюза стать углеродно-нейтральным к 2050 году.

Пекин может ввести дополнительные пошлины на экспорт из ЕС коньяка, свинины или роскошных автомобилей.