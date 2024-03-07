ЕЦБ снова заседает по процентной ставке: что будет с депозитами и ОВГЗ в евро в Украине

Главным событием для международного валютного рынка в эти дни станет заседание ЕЦБ, которое пройдет сегодня, 7 марта. Решение европейского регулятора затронет и украинский валютный рынок. Об этом подробнее.

Спекулянты уже раскачали курс

Рынок закладывает в базовый сценарий сохранение процентных ставок на действующем уровне: базовая — 4,5% годовых, кредитная — 4,75%, и депозитная — 4% годовых.

Основное внимание финансового мира будет приковано не столько к самому решению европейского регулятора, сколько к комментариям его руководства по перспективам перехода к циклу снижения ставок и к обновленным экономическим прогнозам по еврозоне.

Еще одно знаковое событие недели — выступление в среду и четверг главы Федрезерва США Джерома Пауэлла с полугодовым отчетом о денежно-кредитной политике в Сенате и Палате представителей Конгресса США. А в пятницу выйдут месячные данные и по рынку труда США.

Учитывая традиционное оживление спекулянтов перед и во время оглашения решений ЕЦБ, конец недели практически гарантирует валютные ралли по паре евро/доллар на внешних рынках и, как следствие, скачки курса евро относительно гривны в Украине.

Собственно, на международных площадках они уже начались.

Динамика пары евро/доллар

В Украине за счет скачков курса доллара относительно гривны и изменений соотношения пары евро/доллар на внешних рынках это выглядит так:

Что происходит в Европе и почему ЕЦБ «на растяжке»

Согласно свежей статистике, в феврале потребительские цены в зоне евро составили 2,6% в годовом выражении, по сравнению с 2,8% в январе. Таким образом, по логике чиновников, инфляция в ЕС продолжает замедляться.

Однако, самая «опасная» инфляция — базовая — второй месяц держится на уровне 0,3% месяц к месяцу, хотя ее годовая динамика за счет эффекта базы сравнения также снизилась до 2,9% год к году.

Драйвером инфляционных процессов и «головной болью» для ЕЦБ остается сохранение повышенных уровней потребительских цен в сфере услуг, что объясняется ростом минимальной зарплаты во многих странах Европы. На прежних условиях сотрудники в этой сфере работать уже не хотят, а особо заменить их некем.

Надежды правительств многих европейских стран на то, что дешевой рабочей силой станут мигранты, также не оправдались.

Если добавить к этому волну популизма, на которой политики хотят выиграть выборы, получим психологическую базу для продолжения роста затрат на оплату труда в секторе услуг. Рост цен там и без того уже ускорился до 0,5% месяц к месяцу и составил 3,9% в годовом исчислении.

Именно этот фактор будет сдерживать чиновников Европейского центрального банка от смягчения денежно-кредитной политики в еврозоне в ближайшей перспективе.

Европейский рынок труда продолжает активизироваться, что также грозит дальнейшим ростом зарплат в борьбе работодателей за сотрудников. Персонал теперь регулярно требует от компаний-нанимателей пересмотра оплаты труда и соцпакетов, что увеличивает себестоимость продукции и услуг, подогревая инфляцию. Например, на этой неделе очередная волна забастовок захлестнет Германию: одновременно будут бастовать железнодорожники и работники аэропортов.

Несмотря на рост зарплат в зоне евро, угроза рецессии никуда не делась: такая перспектива вполне реальна сейчас для экономик Германии, Франции, Италии и некоторых стран Восточной Европы.

Поэтому ЕЦБ находится в непростой ситуации: начать цикл снижения ставок уже в марте или в конце весны — значит, гарантировано получить рост показателей инфляции и практически «запороть» все предыдущие старания по обузданию цен.

Но и слишком долго удерживать высокие ставки тоже нельзя. Поскольку это угрожает рецессией и разбалансировкой экономических показателей Евросоюза, что, в свою очередь, только усилит изоляционистские настроения в странах-членах ЕС. Особенно в Германии и Франции, на которых лежит основная экономическая нагрузка в еврозоне.

Как может удивить инвесторов Федрезерв

Американская экономика для инвесторов пока выглядит более предпочтительно, по крайней мере, в сравнении с европейской. Годовые темпы инфляции в США в январе были наименьшими почти за 3 года, что дает высокий шанс на снижение ключевой процентной ставки ФРС хотя бы в июне 2024 года. И именно этот расклад рынок сейчас закладывает в базовый сценарий.

Но ФРС может начать смягчение денежно-кредитной политики и раньше, на фоне слабых экономических показателей или дальнейшего затухания инфляции без дополнительного «закручивания гаек».

В этом случае американцам невыгодно продолжать удерживать высокие ставки Федрезерва из-за огромного и постоянно растущего внешнего долга (на 3 января 2024 года он уже превысил $34 трлн), проблем с шатдауном и растущей политической напряженности перед предстоящими в ноябре президентскими выборами.

Последний опубликованный в прошлую пятницу индекс деловой активности в производственном секторе США снизился в феврале до 47,8 пунктов, по сравнению с 49,1 пунктами месяцем ранее. А значение этого показателя ниже 50 пунктов говорит о спаде активности в секторе, причем показатель находится ниже критического значения уже 16 месяцев.

Не лучше выглядит и поведение индекса потребительского доверия в США от Мичиганского университета. В феврале он снизился до 76,9 пунктов, с 79 пунктов месяцем ранее, хотя предварительные данные показывали потенциальный рост индекса до максимальных с июля 2021 года 79,6 пунктов.

Негативным сигналом для ФРС можно считать и показатель инфляционных ожиданий населения на 2024 год: в феврале они выросли до 3% с минимальных за три года 2,9% в январе. При том, что оценка инфляции в долгосрочной перспективе (обычно, рассчитывается на 5 лет) осталась на уровне 2,9%.

Все это говорит о том, что Федрезерву скоро придется принимать непростое решение по процентным ставкам, так как политика выжидания в этой ситуации себя уже не оправдывает ни с экономической, ни с политической точки зрения.

Поэтому общая ситуация в мировой экономике остается очень напряженной. И если ЕЦБ 7 марта, скорее всего, пока еще потянет время, как минимум, до конца весны и сохранит свои ставки на прежнем уровне, то ФРС США может начать снижение ставок раньше, чем все закладывали в свои расчеты.

А это чревато очередными глобальными ралли пары евро/доллар уже в апреле-мае этого года с колебаниями в пределах до 1,5−2 американских центов на евро на фоне заявлений американского и европейского регуляторов.

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Курс евро, доходность евродепозитов и ОВГЗ в евровалюте в Украине

Доходность банковских вкладов в евро в марте этого года останется на достаточно низком уровне: от 0,01% годовых по конверсионным валютным трехмесячным вкладам до, максимум, 2,5−3% годовых на сроки свыше года. Наиболее «популярными» ставками в евро в большинстве банков будут от 1 до 2% годовых на сроки до года. С учетом налогообложения и военного сбора, «чистая» ставка для вкладчика будет находиться в пределах от 0,805% годовых до 1,61% годовых.

Как только ЕЦБ откроет цикл снижения ставок (по самым оптимистичным прогнозам — сразу на 0,5% годовых), наши банки начнут на столько же снижать и ставки по депозитам в евровалюте.

Ставки доходности по ОВГЗ в евро. По данным Минфина, сейчас доходность на первичных аукционах по облигациям в евро находится в пределах от 2,5% до 3,25% годовых, в зависимости от сроков размещения.

Частные инвесторы, которые могут покупать валютные облигации только на вторичном рынке, могут рассчитывать на «чистую» доходность в евро в пределах до 2−2,6% годовых, в зависимости от сроков облигаций.

Как только ЕЦБ начнет цикл снижения ставок, наш Минфин начнет в той же пропорции «резать» ставки доходности на первичном рынке. Это приведет к аналогичному снижению доходности и на вторичном рынке (то есть снижение составит, по самым оптимистичным прогнозам, порядка на 0,25−0,5% годовых, в зависимости от срока облигаций).

Курс евровалюты 7−8 марта

Межбанк:

Курс доллара на торгах в Украине остается заложником интервенций Нацбанка, поэтому курс евро на межбанке будет зависеть от двух главных составляющих:

курса доллара относительно гривны на торгах;

поведения пары евро/доллар на международных рынках и пересчета курса евро относительно гривны через соотношения доллар/гривна и евро/доллар.

По моему прогнозу, 7−8 марта котировки доллара на межбанке будут в пределах 38,10−38,45 гривен, а пара евро/доллар эти два дня будет подвержена серьезной волатильности в пределах коридора от 1,079 до 1,093 доллара за евро. В этом случае котировки безналичного евро на торгах в четверг-пятницу будут в пределах 41,10- 42,02 гривен за евро.

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Наличный рынок:

Глобально ситуация на наличном рынке по евро пока не поменяется, так как финансисты в своих расчетах уже заложили сохранение ставок ЕЦБ на том же уровне. Но в случае «сюрпризов» в комментариях главы ЕЦБ Кристин Лагард по оценке перспектив экономики Евросоюза, или радикальных заявлениях по срокам начала политики снижения ставок на внешних рынках начнутся стремительные ралли по паре евро/доллар, на которые среагирует как наш межбанк, так и наличный рынок.

Для минимизации своих рисков владельцы обменников 7−8 марта расширят спред при покупке/продаже евровалюты, а также будут оперативно менять свои котировки в течение дня, в зависимости от обстановки на международных рынках и на нашем межбанке.

В большинстве обменников финкомпаний и в кассах банков спред по евро будет находиться в пределах от 20 до 45 копеек. Самые осторожные выставят его даже в пределах до 1 гривны на евро.

Учитывая повышенные курсовые риски 7−8 марта, в банках котировки наличного евро при покупке-продаже будут в пределах коридора от 41,00 до 42,25 грн, а в обменниках финкомпаний этот коридор будет в пределах от 41,15 до 42,20 грн.