Минфин - Курсы валют Украины

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6 сентября 2024, 19:30 Читати українською

Доллар падает на межбанке: что будет дальше с американской валютой и евро на наличном рынке

Первая рабочая неделя сентября на валютном рынке Украины прошла достаточно позитивно для гривны, хотя и заставила поволноваться участников торгов в середине недели. Что происходило с курсом, и как доллар и евро завершат неделю — читайте в свежем прогнозе «Минфина».

Первая рабочая неделя сентября на валютном рынке Украины прошла достаточно позитивно для гривны, хотя и заставила поволноваться участников торгов в середине недели.

В середине недели котировки продажи доллара на межбанке вышли на уровень около 41,40 гривен, а на наличном рынке снова появились ценники продажи доллара на отметке в 41,60−41,65 гривен.

Но за счет активных интервенций НБУ и увеличения активности отдельных экспортеров (в основном аграриев) нацвалюта после такого взлета смогла переломить девальвационный тренд и стала с переменным успехом, но все же достаточно быстро отвоевывать утраченные ранее позиции.

В итоге за неделю на межбанке доллар подешевел на 5 копеек при продаже — с 41,00/41,03 до 40,94/40,98 гривен.

Межбанк (доллар) за неделю

Несколько успокоились и котировки наличного доллара, который вечером в пятницу можно было спокойно купить уже по 41,30−41,40 гривен, а если постараться и поискать более активно — то даже и чуть дешевле.

Наличный доллар за неделю:

Более сложно на украинском валютном рынке опять было с евро, где накладывалось сразу два фактора: волатильность курса доллара на нашем межбанке в сочетании с уже начинающимися ралли по паре евро/доллар на внешнем рынке перед скорым заседанием ЕЦБ по процентной ставке (состоится 12 сентября) и публикациями текущих статданных по американской и европейской экономике:

График доллар/евро за неделю

В итоге безналичная евровалюта на торгах в Украине, если сравнивать именно период со 2 по 6 сентября, почти не изменилась: с утренних котировок понедельника 45,3747/45,3955 до пятничных вечерних уровней закрытия 45,3656/45,3935 гривен.

А вот на наличном рынке к вечеру пятницы 6 сентября евро продавали по 45,90−46,10 гривен, хотя еще не так давно в конце 20-х чисел августа за него просили и по 46,40−46,50 гривен.

Межбанк (евро) за неделю

Наличный евро за неделю

При таких вводных на этих выходных владельцы обменников при выставлении котировок по наличному доллару выберут тактику работы «с оборота» с достаточно скромным, по украинским меркам, спредом между покупкой и продажей американской валюты в пределах 15−25 копеек.

А вот по евро, учитывая скорое заседание ЕЦБ по процентным ставкам и начинающиеся валютных ралли по паре евро/доллар, этот спред украинскими финансистами будет расширен до 25−40 копеек. Они понимают, что перед заседанием пару будет лихорадить еще больше, и это приведет к скачкам курса евро в Украине относительно гривны практически на всю следующую неделю. И в итоге, чтобы не брать на себя курсовые риски по евровалюте во все эти дни, владельцы обменников предпочтут увеличить спред.

В целом же тенденция превышения спроса на валюту со стороны граждан, по сравнению с объемами ее сдачи в обменники и кассы банков на этих выходных, сохранится, что и обеспечит активной работой кассиров обменников как в субботу, так и в воскресенье.

Прогноз курса наличного доллара и евро на субботу и воскресенье

Курс доллара в большинстве обменников финкомпаний и работающих в выходные отделений банков будет в пределах коридора: прием от 40,70 до 41,20 гривен и продажа от 41,25 до 41,55 гривен.

А курс евро на наличном рынке 7−8 сентября будет в пределах: прием от 45,20 до 45,80 гривен и продажа от 45,90 до 46,20 гривен.

Евро снова продолжит быть главным инструментом для спекулятивного заработка на этих выходных из-за счет большого разброса котировок евровалюты в разных сетях обменников по всей Украине.

В условиях повышенной турбулентности курса евро на межбанке всю следующую неделю ждать от финансистов глобального снижения ценников продажи евро в обменниках не стоит.

Большинство из них предпочтет не снижать свои котировки продажи евро в субботу и воскресенье в надежде заработать позже, точнее, во время ралли евро/доллар на внешних площадках. К тому же финансисты ожидают и скорого возврата котировок доллара на межбанке в пределах до 41,30−41,40 гривен, а значит, и соответствующего роста ценников наличного доллара.

Оптовые пункты обмена валют традиционно будут готовы поднять свой курс приема на 3−5 копеек на долларе и евро, а также выставить свои курсы продажи этих валют гражданам на те же 3−5 копеек ниже, при условии, если вы готовы к обмену сумм от 1 000 долларов или 1 000 евро.

Автор:
Алексей Козырев
Аналитик Алексей Козырев
Пишет на темы: Валюта, ценные бумаги, инвестиционные проекты, кредитование, международные валютный и фондовый рынки, финансовые стартапы
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