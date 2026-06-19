Доллар остановился, евро резко подешевел: что происходит с курсом и чего ждать дальше

Валютный рынок внезапно изменил направление. Доллар прекратил дорожать, а евро всего за несколько дней потерял более 60 копеек. Причиной стало сразу несколько событий мирового масштаба, а также продолжение поддержки гривны Нацбанком. Может ли курсовая динамика измениться на выходных, рассказывает «Минфин».

Всю прошедшую неделю мировые рынки лихорадило. Слишком уж много разноплановых событий напрямую влияли на поведение инвесторов. Несомненно, одним из главных геополитических событий стоит назвать договоренности США и Ирана по разблокировке Ормузского пролива и возможно реальном окончании военных действий на Ближнем Востоке. Официально документ был подписан 17 июня (вначале предполагалось 19 июня), но информация о нем, а также реальные шаги обеих сторон по снижению напряженности в регионе ощущались практически уже с понедельника 15-го июня.

Реакция рынков на условный мир в данном регионе была в целом позитивной, но все же осторожной, так как уже сколько раз подобные сделки за последнее время в итоге срывались. Меморандум о взаимопонимании сроком на 60 дней предполагает прекращение военных действий на всех фронтах, включая Ливан, снятие санкций с Тегерана и создание фонда восстановления Ирана. Но почему этот документ инвесторы все же пока считают только шагом к окончательному миру на Ближнем Востоке следует из заявления представителей Штатов, которые, ознакомив журналистов с меморандумом, еще раз подчеркнули, что он ни к чему США не обязывает, и что выполнение его пунктов будет зависеть от того, как поведет себя Иран. Но позитив для мировой экономики даже этот Меморандум уже оказывает.

В первую очередь, за счет именно этих новостей снизились цены на нефть до уровней около $77 — $80 за баррель. А это дает надежду на проседание цен на все виды энергоносителей и на снижение риска продолжения инфляционного всплеска по всему миру, который до этого уже несколько месяцев «пугал» инвесторов и все центральные банки ведущих стран мира.

График стоимости нефти BRENT

Во-вторых, именно надежда на снижение инфляционных процессов после окончания военного противостояния на Ближнем Востоке и разблокировка Ормузского пролива сыграли ведущую роль при принятии решения ФРС США 17 июня о сохранении своих ставок на уровне 3,5%-3,75% годовых.

При этом, на своей дебютной в качестве главы Федрезерва пресс-конференции Кевин Уорш подчеркнул, что ФРС США в случае необходимости готов к ужесточению денежно-кредитной политики для борьбы с инфляцией. А это приведет к повышению волатильности валютного рынка, в том числе и пары евро/доллар.

Именно любые новые «ястребиные» сигналы о вероятном ужесточении денежно-кредитной политики со стороны Уорша или обновленные прогнозы ФРС США по ставкам в ближайшее время способны вызвать дополнительную волатильность на валютном рынке, что немедленно отразится на фондовом рынке, а также на рынке золота.

Причем, например, те же стратеги Morgan Stanley говорят о том, что наиболее чувствительными к таким изменениям могут оказаться евро, японская иена, а также австралийский и новозеландский доллары.

Из этого перечня Украину больше всего зацепит именно ситуация по паре евро/доллар. В качестве примера такой корреляции можно привести последние всплески курса доллара и евро в Украине и параллельно поведение пары евро/доллар на внешних площадках.

График пары евро/доллар

График курса доллара (межбанк)

График курса евро (межбанк)

Из внутренних факторов на этой неделе сработал эффект бюджетных платежей у клиентов, что в сочетании с активными интервенциями Национального банка по продаже доллара для поддержки гривны на украинском межбанке смогли не только почти полностью остановить дальнейший взлет котировок американской валюты относительно гривны, но и дать нацвалюте возможность частично вернуть ранее утраченные позиции к евро.

За период с 15 по 19 июня доллар на межбанке в Украине несмотря на периодически скачки котировок до уровней в 44,92/44,95 гривен — в итоге остался на том же уровне, что и в начале недели: 44,83 /44,86 гривен к закрытию сессии пятницы 19-го числа.

А безналичный евро за тот же период подешевел сразу на 63 копейки — со стартовых котировок понедельника 52,0386/ 52,0555 до 51,402/ 51,423 гривен к завершению сессии пятницы. Именно эффект синергии условной стабилизации курса доллара на украинском межбанке к концу недели и некоторого ослабления позиций евро относительно американской валюты на мировых рынках — в итоге и привели к такому резкому откату котировок евровалюты в Украине за эти дни.

События на межбанке с определенным временным лагом затем отражались и на поведении наличного рынка, где к концу пятницы наличный доллар обменники продавали по 44,95−45,20 гривен, а ценники продажи евро находились в пределах 51,80−52,30 грн. Хотя еще в начале недели доллар продавался в пределах ценников вплоть до уровней в 45,30 гривен и даже выше, а котировки продажи наличного евро достигали в некоторых сетях обменников уровней вплоть до отметки в 52,50 гривен:

График наличного доллара

График наличного евро

Несмотря на позитивные изменения последних дней для гривны — после стресса от недавнего роста котировок доллара и евро, граждане все же пока достаточно активны в покупке валюты, что подтверждается данными НБУ.

Операции физических лиц по покупке/продаже иностранной валюты (30 дней)

Объемы «чистой» покупки валюты населением 17 июня находились в пределах $29,739 млн, а в другие дни недели колебались в пределах суммы «чистой» покупки от $9,191 млн и до $26,553 млн.Именно активность граждан по скупке валюты в последние дни и позволяет владельцам обменников пока не спешить снижать свои ценники.

Но в целом, несмотря на все катаклизмы и вызовы на внешних валютных рынках и на очень непростую ситуацию на украинском межбанке — Нацбанк смог удержать ситуацию на валютном рынке под полным контролем. Хотя и с вынужденными активными и постоянными валютными интервенциями по продаже доллара.

Из важного, стоит отметить, что 18 июня Правление Нацбанка сохранило учетную ставку на уровне действующих 15% годовых. Это было ожидаемо рынком и полностью логично даже с учетом некоторого снижения потребительской инфляции до 8,2% на 1 июня — слишком уж много сейчас факторов способных быстро изменить эту динамику.

Полностью понимая ситуацию, Нацбанк предпочел даже дать сигнал о том, что в случае ухудшения ситуации с ценами — регулятор готов еще больше ужесточить денежно-кредитную политику. В том числе и за счет возможного повышения учетной ставки в случае необходимости. И это очень важный месседж для всех сегментов украинского рынка — от валютного и ресурсного до фондового рынков, а также для вторичного рынка ОВГЗ.

Сохранение определенной курсовой волатильности и неопределенности заставит владельцев обменников в эти выходные оставить свои спреды между покупкой и продажей как по доллару, так и по евро в достаточно широком диапазоне. Большинство обменников финкомпаний в эти субботу и воскресенье проработают со спредом по доллару в пределах 20−30 копеек и со спредом по евро в пределах 20−50 копеек.

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Прогноз курса наличного доллара и евро на 20−21 июня

Курс наличного доллара в эти выходные в большинстве обменников будет находиться в пределах коридора: прием от 44,60 до 44,90 гривен и продажа от 44,95 до 45,25 гривен.

А курс наличного евро в эти субботу и воскресенье будет в пределах коридора: прием от 51,40 до 51,70 гривен и продажа от 51,75 до 52,35 гривен.

Часть обменников могут скорректировать рассчитанные мною коридоры покупки/продажи валюты еще на плюс-минус 3−8 копеек по доллару и на плюс-минус 5−10 копеек по евро в зависимости от своих индивидуальных задач и наличия платежеспособного спроса на валюту в своем регионе.