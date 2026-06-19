Валютный рынок внезапно изменил направление. Доллар прекратил дорожать, а евро всего за несколько дней потерял более 60 копеек. Причиной стало сразу несколько событий мирового масштаба, а также продолжение поддержки гривны Нацбанком. Может ли курсовая динамика измениться на выходных, рассказывает «Минфин».
Доллар остановился, евро резко подешевел: что происходит с курсом и чего ждать дальше
Всю прошедшую неделю мировые рынки лихорадило. Слишком уж много разноплановых событий напрямую влияли на поведение инвесторов. Несомненно, одним из главных геополитических событий стоит назвать договоренности США и Ирана по разблокировке Ормузского пролива и возможно реальном окончании военных действий на Ближнем Востоке. Официально документ был подписан 17 июня (вначале предполагалось 19 июня), но информация о нем, а также реальные шаги обеих сторон по снижению напряженности в регионе ощущались практически уже с понедельника 15-го июня.
Реакция рынков на условный мир в данном регионе была в целом позитивной, но все же осторожной, так как уже сколько раз подобные сделки за последнее время в итоге срывались. Меморандум о взаимопонимании сроком на 60 дней предполагает прекращение военных действий на всех фронтах, включая Ливан, снятие санкций с Тегерана и создание фонда восстановления Ирана. Но почему этот документ инвесторы все же пока считают только шагом к окончательному миру на Ближнем Востоке следует из заявления представителей Штатов, которые, ознакомив журналистов с меморандумом, еще раз подчеркнули, что он ни к чему США не обязывает, и что выполнение его пунктов будет зависеть от того, как поведет себя Иран. Но позитив для мировой экономики даже этот Меморандум уже оказывает.
В первую очередь, за счет именно этих новостей снизились цены на нефть до уровней около $77 — $80 за баррель. А это дает надежду на проседание цен на все виды энергоносителей и на снижение риска продолжения инфляционного всплеска по всему миру, который до этого уже несколько месяцев «пугал» инвесторов и все центральные банки ведущих стран мира.
График стоимости нефти BRENT
Во-вторых, именно надежда на снижение инфляционных процессов после окончания военного противостояния на Ближнем Востоке и разблокировка Ормузского пролива сыграли ведущую роль при принятии решения ФРС США 17 июня о сохранении своих ставок на уровне 3,5%-3,75% годовых.
При этом, на своей дебютной в качестве главы Федрезерва пресс-конференции Кевин Уорш подчеркнул, что ФРС США в случае необходимости готов к ужесточению денежно-кредитной политики для борьбы с инфляцией. А это приведет к повышению волатильности валютного рынка, в том числе и пары евро/доллар.
Именно любые новые «ястребиные» сигналы о вероятном ужесточении денежно-кредитной политики со стороны Уорша или обновленные прогнозы ФРС США по ставкам в ближайшее время способны вызвать дополнительную волатильность на валютном рынке, что немедленно отразится на фондовом рынке, а также на рынке золота.
Причем, например, те же стратеги Morgan Stanley говорят о том, что наиболее чувствительными к таким изменениям могут оказаться евро, японская иена, а также австралийский и новозеландский доллары.
Из этого перечня Украину больше всего зацепит именно ситуация по паре евро/доллар. В качестве примера такой корреляции можно привести последние всплески курса доллара и евро в Украине и параллельно поведение пары евро/доллар на внешних площадках.
График пары евро/доллар
График курса доллара (межбанк)
График курса евро (межбанк)
Из внутренних факторов на этой неделе сработал эффект бюджетных платежей у клиентов, что в сочетании с активными интервенциями Национального банка по продаже доллара для поддержки гривны на украинском межбанке смогли не только почти полностью остановить дальнейший взлет котировок американской валюты относительно гривны, но и дать нацвалюте возможность частично вернуть ранее утраченные позиции к евро.
За период с 15 по 19 июня доллар на межбанке в Украине несмотря на периодически скачки котировок до уровней в 44,92/44,95 гривен — в итоге остался на том же уровне, что и в начале недели: 44,83 /44,86 гривен к закрытию сессии пятницы 19-го числа.
А безналичный евро за тот же период подешевел сразу на 63 копейки — со стартовых котировок понедельника 52,0386/ 52,0555 до 51,402/ 51,423 гривен к завершению сессии пятницы. Именно эффект синергии условной стабилизации курса доллара на украинском межбанке к концу недели и некоторого ослабления позиций евро относительно американской валюты на мировых рынках — в итоге и привели к такому резкому откату котировок евровалюты в Украине за эти дни.
События на межбанке с определенным временным лагом затем отражались и на поведении наличного рынка, где к концу пятницы наличный доллар обменники продавали по 44,95−45,20 гривен, а ценники продажи евро находились в пределах 51,80−52,30 грн. Хотя еще в начале недели доллар продавался в пределах ценников вплоть до уровней в 45,30 гривен и даже выше, а котировки продажи наличного евро достигали в некоторых сетях обменников уровней вплоть до отметки в 52,50 гривен:
График наличного доллара
График наличного евро
Несмотря на позитивные изменения последних дней для гривны — после стресса от недавнего роста котировок доллара и евро, граждане все же пока достаточно активны в покупке валюты, что подтверждается данными НБУ.
Операции физических лиц по покупке/продаже иностранной валюты (30 дней)
Объемы «чистой» покупки валюты населением 17 июня находились в пределах $29,739 млн, а в другие дни недели колебались в пределах суммы «чистой» покупки от $9,191 млн и до $26,553 млн.Именно активность граждан по скупке валюты в последние дни и позволяет владельцам обменников пока не спешить снижать свои ценники.
Но в целом, несмотря на все катаклизмы и вызовы на внешних валютных рынках и на очень непростую ситуацию на украинском межбанке — Нацбанк смог удержать ситуацию на валютном рынке под полным контролем. Хотя и с вынужденными активными и постоянными валютными интервенциями по продаже доллара.
Из важного, стоит отметить, что 18 июня Правление Нацбанка сохранило учетную ставку на уровне действующих 15% годовых. Это было ожидаемо рынком и полностью логично даже с учетом некоторого снижения потребительской инфляции до 8,2% на 1 июня — слишком уж много сейчас факторов способных быстро изменить эту динамику.
Полностью понимая ситуацию, Нацбанк предпочел даже дать сигнал о том, что в случае ухудшения ситуации с ценами — регулятор готов еще больше ужесточить денежно-кредитную политику. В том числе и за счет возможного повышения учетной ставки в случае необходимости. И это очень важный месседж для всех сегментов украинского рынка — от валютного и ресурсного до фондового рынков, а также для вторичного рынка ОВГЗ.
Сохранение определенной курсовой волатильности и неопределенности заставит владельцев обменников в эти выходные оставить свои спреды между покупкой и продажей как по доллару, так и по евро в достаточно широком диапазоне. Большинство обменников финкомпаний в эти субботу и воскресенье проработают со спредом по доллару в пределах 20−30 копеек и со спредом по евро в пределах 20−50 копеек.
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Прогноз курса наличного доллара и евро на 20−21 июня
Курс наличного доллара в эти выходные в большинстве обменников будет находиться в пределах коридора: прием от 44,60 до 44,90 гривен и продажа от 44,95 до 45,25 гривен.
А курс наличного евро в эти субботу и воскресенье будет в пределах коридора: прием от 51,40 до 51,70 гривен и продажа от 51,75 до 52,35 гривен.
Часть обменников могут скорректировать рассчитанные мною коридоры покупки/продажи валюты еще на плюс-минус 3−8 копеек по доллару и на плюс-минус 5−10 копеек по евро в зависимости от своих индивидуальных задач и наличия платежеспособного спроса на валюту в своем регионе.
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