Гривна ускорила падение: спасут ли резервы НБУ от обвала курса

С начала года международные резервы сократились на $9,1 млрд. Такое падение снова заставило заговорить о достаточности ЗВР. Ведь именно от того, насколько они объемные, зависят возможности НБУ поддерживать курс гривны . Поскольку именно регулятор закрывает основной дефицит валюты на межбанке и не дает гривне стремительно падать. Так что же на самом деле происходит с ЗВР, и как эта ситуация повлияет на курс, расскажу более подробно.

Почему так быстро сокращаются резервы и что это значит

Последние несколько недель на валютном рынке оказались сложными для гривны. Если еще 18 мая котировки доллара находились в пределах 44,13/44,16 гривен, то в самый пиковый день девальвации нацвалюты — в среду, 10 июня, они достигали 45,07/45,10 гривен. И только после активных распродаж американской валюты Нацбанком 16 июня регулятору удалось сбить курс. Но всего лишь до уровней в 44,85/44,88 гривен за доллар.

То есть курс продажи доллара за неполный месяц вырос сразу на 72 копеек. При этом только с 18 мая по 12 июня Нацбанк для поддержки гривны продал через свои интервенции $3,451 млрд.

Курс доллара (межбанк)

Непростой в этот период (18 мая — 16 июня) была ситуация и по евро. Если еще 18 мая котировки евровалюты находились в пределах 51,43/51,45 гривен, то в самый пиковый день девальвации нацвалюты — в среду, 10 июня, их уровень достиг 52,12/52,14 гривен. Затем 16 июня за счет совокупности факторов (от активных интервенций Нацбанка по продаже доллара и до ралли пары евро/доллар на мировом рынке перед заседанием ФРС США) курс евровалюты остановился в пределах 51,999/52,02 гривен за евро. То есть евро при продаже подорожал на украинском межбанке за неполный месяц на 57 копеек.

Курс евро (межбанк)

Активные интервенции НБУ привели к сокращению золотовалютных резервов. По состоянию на 1 июня 2026 они, по данным Нацбанка, снизились до $45,7 млрд, и за май сократились на 5,2%. В своем отчете регулятор отметил, что основными тратами резервов в мае стали именно валютные интервенции для поддержки гривны на валютном рынке на общую сумму в $3,1 млрд.

Одновременно в НБУ успокоили: несмотря на это, объём ЗВР Украины достаточен для сохранения устойчивости валютного рынка и обеспечивает финансирование 4,7 месяцев будущего импорта.

Хочу сразу заметить, что при ежедневных объемах украинского валютного межбанка в пределах $170 млн — 300 млн и существующих валютных ограничениях Нацбанка даже нынешнего объема резервов абсолютно достаточно для удержания курса гривны в пределах коридора, который устраивает НБУ.

Нацбанк остается главным игроком на украинском межбанке, и как маркетмейкер имеет необходимые рычаги для «управления» курсом. Достаточно Нацбанку выйти на рынок с объемами продажи $90 млн — 130 млн в день и начать вовремя «заливать» рынок долларом, не давая с самого утра котировкам расти, как гривна начинает укрепляться.

Главные риски для гривны и ЗВР и варианты их снижения

Из реальных сложностей, которые станут серьезной проблемой для курса нацвалюты в ближайшие год-полтора, стоит отметить негативные перекосы платежного баланса Украины. Только за январь-апрель 2026 года дефицит текущего счета составил $14,4 млрд, а без учета реинвестированных доходов и грантов — $19,4 млрд.

То есть идет быстрое наращивание объемов импорта товаров, по сравнению с экспортом. По статистике украинской таможни, в первом квартале 2026 года Украина импортировала товаров на $23,4 млрд, а экспортировала — всего лишь на $10,1 млрд. В апреле-мае и начале июня этого года цены на нефть BRENT оставались высокими (около $90−100 за баррель), небольшое снижение к уровню около $80 наблюдается только в последние несколько дней. Поэтому негативная динамика текущего счета, по итогам первого полугодия, только усилится.

Таким образом, в настоящее время Украина продолжает жить со значительным торговым разрывом, который покрывается в основном внешней помощью. Поэтому правительство, с одной стороны, будет вынуждено активно привлекать средства от международных партнеров для покрытия этих разрывов и финансирования дефицита бюджета, а с другой — принимать меры для стимулирования экспорта, чтобы сократить негативный разрыв между поступлениями валютной выручки и расходами валюты на импортные закупки. Ведь по факту львиную долю этого разрыва и закрывает на межбанке сам Нацбанк, продавая импортерам валюту для покрытия их валютных контрактов.

При этом, подчеркну, что в краткосрочной перспективе гривна более или менее стабильная с постепенной девальвацией только в тех пределах, которые готов допустить Нацбанк.

В рамках международной помощи от наших партнеров из ЕС в 2026—2027 гг. Украина получит €90 млрд, из которых: около €60 млрд направляется на закупку вооружения и оборонные нужды, около €30 млрд — на поддержку государственного бюджета и социалку. Именно поэтому в настоящий момент гривне не грозит глобальное проседание, основная модель — постепенная контролируемая Нацбанком девальвация в пределах, близких к параметрам курса доллара, заложенным в бюджет 2026 года.

Нацбанк формально не обязан ориентироваться на показатели валютного курса, заложенные в бюджет. Но в условиях войны регулятор все же учитывает его параметры. Напомню: в главной финансовой смете страны на 2026 год заложен среднегодовой официальный курс доллара в пределах 45,7 гривен за доллар. То есть даже текущий пиковый скачок котировок межбанка в пределах продажи по 45,10 гривен за доллар полностью вписывается в данную парадигму.

Сложнее с евро, курс которого в Украине по факту привязан к двум переменным — курсу доллара к гривне в Украине и соотношению евро к доллару на мировых площадках. Пересчетом этих двух параметров мы и получаем курс евро к гривне на текущий момент.

Если на курс доллара в Украине Нацбанк еще как-то может влиять посредством своих интервенций, то на поведение пары евро/доллар — нет. А ее динамика в эпоху глобальной нестабильности постоянно преподносит инвесторам сюрпризы. В результате немедленно начинает лихорадить курс евро и в Украине.

Пока это даже на руку чиновникам Минфина, так как при заложенном в бюджете 2026 года среднегодовом курсе евро на уровне 49,4 гривен за евро практически с начала года курс межбанка и официальный курс остается значительно выше этого показателя и находится в пределах от 50 до 52 гривен.

Динамика официального курса гривны к доллару США и евро

Поскольку международная помощь от наших европейских партнеров сейчас заходит в евро, то правительство и Минфин, продавая Нацбанку эти ресурсы, получает в гривневом эквиваленте больше для финансирования тех же социальных и других программ. Выгодно такое положение с курсом евро и с точки зрения получения таможенных сборов и акцизов, привязанных к курсу евро. Чем выше курс евровалюты, тем больше в гривне получает бюджет от импортеров.

Правда, у этой ситуации есть и обратная сторона: рост курса евро влечет за собой подорожание импорта. И это очень большой негатив, учитывая, что ЕС является нашим крупнейшим торговым партнером (в том числе и по энергоносителям). Соответственно, ускоряется инфляция.

Кроме того, часто из-за этой дороговизны, спровоцированной ростом курса евро, украинские производители уже не могут купить необходимое европейское оборудование, что снижает их возможности и конкурентоспособность на внутреннем и внешнем рынках. То есть значительный рост курса евро в Украине — проблема для нашей экономики.

Именно поэтому в Бюджетную декларацию на 2027−2029 годы, представленную на днях Кабмином, для стимуляции экспортных возможностей Украины придется вносить дополнения. Скорее всего, они будут оформлены в отдельные статьи и программы правительства.

Напомню, что пока даже в Базовом сценарии Кабмина, предусматривающем завершение войны, инфляция в 2027 году составит 8,9%, а курс доллара к концу года ожидается на уровне 48,3 гривен.

То есть чиновники пока закладывают в такой даже условно оптимистический сценарий продолжение плановой и контролируемой Нацбанком девальвации гривны — среднегодовой курс доллара вырастет с 44,4 гривен в 2026 году до 50,7 гривен в 2029 году. А к концу 2029 года доллар, по прогнозу правительства, будет стоить 51,5 гривен.

При этом расходы бюджета продолжат финансироваться за счет роста внешних заимствований: уже в 2027 году Украина планирует увеличить заимствования. Рост госдолга на конец 2026 года ожидается на уровне 106,1% ВВП, а в 2027 году — 113%. А общая потребность Украины в международном финансировании в 2027 году составит, по планам чиновников, 2 трлн 134,5 млрд гривен.

При этом ожидается и постепенное сокращение дефицита бюджета: с 18,5% ВВП в 2026 году до 5,5% ВВП в 2029 году, а реальный ВВП вырастет в 2026 году на 2,6%, в 2027 году — на 4,5%, в 2028 году — на 5,3%, в 2029 году — на 6,7%. Номинальный ВВП должен вырасти с 10,1 трлн гривен в 2026 году до почти 15 трлн гривен в 2029 году.

То есть при таком сценарии развития событий правительство готово простимулировать рост экспорта в основном только за счет того, что постепенно будет проходить плановая и контролируемая девальвация гривны. То есть украинские экспортеры будут получать больше гривны за свою валютную выручку.

Это всё хорошо, но, если смотреть на это с точки зрения закладывания фундамента для формирования Украины, как сильного мирового игрока и достойного члена Евросоюза, то на мой взгляд, в эти планы правительства должно быть заложено значительно больше программ поддержки и развития экспортного потенциала Украины. Это необходимо, чтобы максимально сократить негативное сальдо торговли и выйти на рост золотовалютных резервов страны не только за счет поступления международной помощи, а именно за счет усиления экономических возможностей Украины.

Пока же именно такой модели развития украинской экономики в заложенных планах правительства в полной мере не наблюдается. Хотя как минимум украинская оборонка, IT-сектор, аграрный сектор и переработка, логистические возможности — все это может серьезно усилить экономические возможности Украины после завершения войны.