Доллар и евро в субботу и воскресенье: что делать, чтобы не потерять на валютообмене

Как на украинском валютном рынке отразились взлеты и падения фондовых рынков, и какие внутренние факторы могут сыграть против стабильности курса на следующей неделе, — в свежем прогнозе «Минфина».

Завершающаяся рабочая неделя на валютном рынке Украины прошла очень динамично. Причем как за счет международных, так и сугубо украинских факторов.

После серьезной встряски начала месяца, когда только за понедельник, 5 августа, фондовый рынок США при открытии торгов потерял около $2 трлн и серьезно просели японские и европейские финансовые рынки, Украина отделалась лишь легким испугом. У нас только «пролихорадил» курс евро относительно гривны, который реагировал на все изменения пары евро/доллар на внешних площадках во время провалов мировых фондовых рынков.

Но потом западные рынки несколько успокоились, и даже частично отыграли просадку. И в итоге то, что произошло на фондовых площадках мира, можно назвать пока лишь серьезной коррекцией после периода относительно стабильного роста. Но не глобальным кризисом, чего так опасались все ведущие мировые игроки.

График евро/доллар за последние дни

График по курсу евро относительно гривны на украинском межбанке

График ценников наличного евро в Украине за эту неделю

В дальнейшем на поведении нашего межбанка уже больше отражались в основном украинские факторы, но частично все же и с международным оттенком:

1. Нацбанк достаточно активно распродавал доллар на торгах, чем снижал давление на курс. Регулятор был замечен на межбанке практически ежедневно. Кроме этого, на торгах с продажами были замечены и крупные экспортеры, которым нужна была гривна для покрытия текущих хозяйственных затрат внутри страны.

2. Поступление $3,9 млрд в виде грантов от США с перспективой получения безвозмездной американской помощи в пределах общей суммы в $7,8 млрд до конца года. Это подбодрило чиновников правительства в части покрытия финансирования социалки до конца 2024 года.

А сам факт поступления средств от США даже несколько нивелировал негатив от новости о продолжении проседания ЗВР Украины до уровня $37,232 млрд по состоянию на 1 августа. «Чистые» золотовалютные резервы составили при этом $23,301 млрд, что тоже ниже, чем месяц назад.

3. Совет Европейского Союза одобрил выделение 4,2 млрд евро макрофинансовой помощи Украине в рамках программы Ukraine Facility. Теперь становятся понятными более оптимистичные заявления наших чиновников о том, что до конца 2024 года финансирование многих расходов бюджета уже более или менее обеспечено ресурсами западной помощи.

К тому же, правительство, Минфин и Нацбанк стали более уверенно говорить о том, что стабильности гривны в ближайшее время ничего не угрожает. Правда, при этом те же самые чиновники оставляют свои прогнозы об ускорении инфляции как минимум до 8,5% на конец года и очень осторожно говорят о перспективах по курсу и по росту цен в 2025 году.

4. Общая ситуация неопределенности относительно дальнейшего развития украинской экономики, риски дальнейшего разрушения россией критической и энергетической инфраструктуры перед отопительным сезоном, обстановка на фронтах. Все это все же провоцирует граждан на активную скупку валюты как в безналичной, так и в наличной форме.

Операции физлиц по покупке/продаже иностранной валюты (30 дней)

Повышенные риски неопределенности был вынужден признать даже Нацбанк при обсуждении своих дальнейших действий по учетной ставке, а также в очередном инфляционном отчете.

В итоге вся эта совокупность международных и внутренних факторов существенно повлияла на поведение всех участников валютного рынка, хотя в целом неделя прошла все же с трендом на укрепление гривны.

На межбанке курс продажи доллара за неделю просел на 7,5 копеек — с 41,22/41,25 (утро понедельника 5 августа) до 41,13/41,175 гривен (вечер пятницы 9 августа). А курс продажи евро понизился на торгах всего на 1 копейку — с 44,9586/44,9748 до 44,9304/44,9631 гривен.

На наличном рынке позиции гривны, по сравнению с началом недели, также стали все же более позитивными: доллар при продаже просел к вечеру пятницы до уровней в 41,30−41,35 гривен (в начале недели ценник доходил до 41,50 гривен и выше), а курс продажи евровалюты находится в пределах ценников в 45,15−45,30 гривен (в начале недели доходил до 45,42 гривен и выше) за евро.

Что может сыграть против стабильности

Несмотря на относительно позитивный тренд для нацвалюты на этой неделе, дальнейшего особого укрепления позиций гривны в теперешних военных условиях все же ожидать не стоит. Слишком уж много сейчас вызовов для нацвалюты.

Но и сценарий существенной новой девальвации гривны тоже пока можно отложить. По крайней мере, до новых глобальных вливаний бюджетных денег в экономику, что обычно происходит к концу третьего квартала или на месячные отчетные даты.

Но картину относительной стабильности курса может быстро разрушить и Верховная Рада, если депутаты, выйдя из отпуска решат активно взяться за новое увеличение налогов, расширение базы налогообложения и прочие малопопулярные в народе и бизнесе действия.

С одной стороны, всем понятно, что нужно увеличить расходную часть бюджета для содержания армии в условиях войны, с другой — принципиальным является за счет чего именно будет происходить увеличение доходов бюджета.

И тут сценариев достаточно много: от просто увеличения налогообложения и до определенной девальвации гривны и частичной эмиссии. Правда, чиновники традиционно говорят о недопустимости сценария запуска «печатного станка», но в условиях войны такой сценарий все же полностью исключать нельзя и особо расслабляться явно ни гражданам, ни бизнесу не стоит.

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Прогноз курса доллара и евро на 10−11 августа

В этой ситуации на выходных основная часть обменников продолжит работать в формате «с оборота» со средним размером спреда между покупкой и продажей валюты. По доллару он будет в пределах 20−25 копеек, по евро — в пределах до 25−30 копеек.

Курс доллара в большинстве обменников финкомпаний и работающих в выходные отделений банков будет в пределах коридора: прием от 40,70 до 41,20 гривен и продажа от 41,25 до 41,45 гривен.

А курс евро владельцы обменников 10−11 августа выставят в пределах: прием от 44,40 до 45,05 гривен и продажа от 45,15 до 45,50 гривен.

Как уже происходит почти постоянно — в эти выходные будет наблюдаться достаточно широкий разброс ценников покупки/продажи долларов и евро в обменниках.

Поэтому, чтобы не терять деньги при проведении валютообменных операций, советую либо потратить 10−15 минут своего времени и обойти 3−5 точек в вашем районе, чтобы сориентироваться по курсу, либо сразу воспользоваться соответствующими приложениями, которые позволят забронировать вам необходимую операцию по обмену в нужных объемах и по оптимально выгодному для вас курсу.