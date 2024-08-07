Чем повышение налогов в Украине похоже на торговлю индульгенциями

Какие сигналы подают топ-менеджеры компаний инвесторам, и чему у них могли бы поучиться украинские власти, рассказал основатель First Kyiv Investment Club Иван Компан.

Пока украинцы не находят себе места, переживая из-за падения глобальных финансовых рынков, видимо, боятся, что союзники деньги перестанут давать, я решил написать несколько (много) слов о том, что скоро их начнут у нас с вами забирать, повысив налоги.

Деньги нужны как никогда

Одним из важных факторов, которые влияют на решения инвесторов, является покупка и продажи топ-менеджерами акций собственных компаний.

Информация о подобных соглашениях обязательна к разглашению, и согласитесь, что когда генеральный или финансовый директор покупает на значительную сумму акции собственной компании, состояние дел которой он хорошо знает, — это прекрасная демонстрация веры в ее будущее.

Одно дело рассказывать инвесторам о радужных перспективах, удивляя табличками и диаграммами, другое — взять и вложить свой собственный миллион.

Еще один сигнал — взять и продать акции компании, за которую отвечаешь. Если продажу нельзя объяснить какими-либо значимыми личными причинами, то она сразу же становится громким заявлением, что перспективы у компании плохи.

И это логично — одно дело рассказывать о лидерстве, ценностях и корпоративном братстве, а другая — рисковать собственным состоянием, да еще и немалым. «Пропаганда пропагандой, а деньги деньгами!» — уверены современные руководители, но стесняются признать это публично.

Похожая ситуация и с налогами. «Пропаганда пропагандой, но хочется хоть какой-то справедливости», — не стесняются говорить те граждане и предприниматели, кто добросовестно платит их всю жизнь, а сейчас ожидает, что платить придется еще больше.

Не буду вдаваться в детали дискуссии, которая развернулась в обществе вокруг возможного повышения налогов, о ее логике и целесообразности уже достаточно много сказали и профессиональные налоговые консультанты, и представители власти, и плательщики, крупные и маленькие, и, конечно же, активисты и блогеры, задачи которых «толкать в народ» разные идеи, в зависимости от собственных убеждений, или интересов тех «инфлюенсеров», которым они служат.

Собственно, ничего неожиданного:

власти давят, потому что им нужны деньги;

те, кто всегда платил, платит и будет платить дальше, потому что того требуют правила и законы, возмущены, потому что можно спокойно смотреть, когда необдуманные действия власти разрушают экономику, уничтожают бизнес и отпугивают инвесторов;

блогеры выполняют поручения, каждый свое, и не будем их судить строго, в конце концов, они лишь люди, а не генеративный искусственный интеллект.

Мой комментарий, скорее, о том, как происходит процесс, и выиграет ли от этого Украина?​

Сигналов на «покупку» власти не дают

Скажу сразу — вряд ли, и, кстати, это никак не зависит от того, повысят ли налоги или нет. Почему так?

Во-первых, в обществе, любом, даже в таком привычном к беззаконию, как наше, все еще теплится надежда на справедливость, хотя бы какую-то. Но боюсь, что ситуация с предложенным повышением не имеет к справедливости никакого отношения. Если бы власти призвали повысить налоги весной 2022-го, думаю, что подавляющее большинство восприняли бы это с легким сердцем и без лишних разговоров платили, понимая, что наши налоги — это победа.

Но сейчас не 2022, а 2024. И за два года мы столько увидели и услышали о том, как легко воруются деньги «на войне», и прежде всего властью, именно теми, кого мы удерживаем на наши налоги, что только пытаешься представить, как уплаченный тобой военный сбор превращается в автомат или танк, а перед глазами предстает только некий «слуга» в комфортном кабинете или в новенькой дорогой машине, припаркованной около модного ресторана.

И согласитесь, что не все готовы пожелать этому «слуге» «Приятного аппетита»!

Я не зря начал свое сообщение с важности и значимости сигналов, которые руководители компаний посылают акционерам. В Украине подобных сигналов «на покупку» общество пока от власти не получило.

Это же не секрет, что подавляющее большинство наших чиновников и парламентариев являются владельцами бизнесов, зачастую крупных и успешных. Кто из них заплатил рекордные налоги, без всякой «оптимизации», как это, кстати, сделало немало тех, кто выступает против повышения? А вот сигналы «на продажу» от эффективных топ-менеджеров страны уже устали считать.

Грустно будет всем

Все это вместе, вся эта кампания по повышению налогов выглядит, скорее, не как экономически обоснованный, патриотически мотивированный шаг, а просто как желание тех, кто у власти, побольше иметь денег в казне, чтобы было что перераспределять.

Сделать это хотят, как обычно, за счет законопослушных «дойных коров», никоим образом не принося в жертву собственные интересы.

И вот такое пренебрежительное отношение к собственному украинскому бизнесу и гражданам, и попытки любым способом вытеснить все до капли на текущие потребности, ни разу не думая о будущем, являются самым лучшим и самым эффективным предостережением для иностранных инвесторов, которых мы так стараемся заманить в Украину, рассказывая на различных пафосных конференциях по восстановлению причудливые басни об улучшении инвестиционного климата в стране.

Хотя, прочитав лишь маленькую часть того, что уже написано в украинской прессе о возможном изменении налогового законодательства, решиться инвестировать в Украину может только умственно отсталый человек. А зачем они нам здесь? У нас и своих достаточно!

Поэтому, очень вероятно, что в результате наша властная гора в очередной раз родила маленькую мышь, или еще хуже — как говорил Свирид Петрович Голохвастов: «Пардон, крису!». Ибо мышка — это такое, а крысы — это настоящее зло!

И не принесут нам эти крысы никакого счастья — экономика получит «под дых», часть бизнеса закроется или уйдет в тень, чиновники недополучат денег в бюджет, станет более сложно воровать, иностранные инвесторы не вложат в Украину ни копейки, а хуже — прекратят приезжать на «восстановительные конференции», а соответственно, чиновники и активисты не смогут «положить ни душу, ни тело» на европейских фронтах в борьбе за лучшую судьбу.

Грустно будет всем!

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Ересь или Реформация

Что же делать? Изучать историю. Когда-то руководство католической церкви, считая себя слугами, только божьими, а не народа, тоже активно выбирали паству, злоупотребляя торговлей индульгенциями.

Собственно, чем не налог на пропуск в рай? Что из этого вышло? По легенде, богослов Мартин Лютер решился на диссидентский поступок, прибив к двери церкви Виттенберга свои знаменитые 95 тезисов, которые стали критикой церкви за злоупотребление торговлей индульгенциями.

В результате получили раскол, Реформацию, изменившую мир и общество к лучшему, создав протестантскую церковь, пожалуй, самую прогрессивную в истории человечества.

Конечно, прибить тезисы о налоговых злоупотреблениях власти к двери ОП, Кабмина или Парламента несложно, но как заставить власть их прочесть, обдумать и наконец что-то реформировать?

Вряд ли кто-то начнет это делать, скорее всего, местные инквизиторы просто объявят их ересью, как и все остальное, что угрожает власти, то есть «не вовремя». Вот вам и вся Реформация.