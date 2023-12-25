Доллар и евро уходят на рождественские каникулы: как отреагирует гривна

Последняя неделя 2023 года на валютном рынке Украины пройдет в два этапа, а завершение отчетного года будет главным мотиватором для всех участников рынка: они будут закрывать свои обязательства перед контрагентами и государством.

На первом этапе, в Рождество, 25 декабря, американский и европейский рынки работать не будут, что приведет к очень низкой активности и на украинском межбанке по доллару и по евро. Но в условиях военного положения наши банки в этот день будут открыты для клиентов.

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Достаточно слабая активность по евро будет наблюдаться и во вторник, 26 декабря. Часть европейских стран празднует Рождество два дня, поэтому украинские компании будут вынуждены сосредоточиться, в основном, на внутренних расчетах со своими контрагентами в гривне перед завершением года.

Именно возможное «зависание» расчетов в валюте в начале этой недели заставило большинство крупных игроков нашего рынка закрывать свои валютные сделки по максимуму в середине прошлой недели, что и привело к росту статистики торгов в тот период:

Безналичный валютный рынок (30 дней)

На втором этапе, среда и четверг, 27−28 декабря, будут основными по всем операциям клиентов как в гривне, так и в валюте по завершению года. В этот же период все свои расчеты с госструктурами и бизнесом по 2023 году будет активно закрывать и Госказначейство. Скорее всего, в эти дни будет продлена работа с клиентами и в самих банках.

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29 декабря, последний рабочий день этого года, пройдет с достаточно низкой активностью, так как все основные расчеты клиенты закроют до этой даты.

Учитывая характер и календарные особенности последней недели года, на валютном рынке будут наблюдаться существенные перекосы по спросу и предложению валюты на торгах. В основном, спрос будет по-прежнему значительно выше предложения, и Нацбанку придется достаточно часто выходить на межбанк с интервенциями, чтобы сглаживать эти диспропорции.

Поэтому НБУ останется главным игроком на торгах и, по факту, будет формировать курсовой тренд. По моим расчетам, ему придется потратить на покрытие дефицита валюты на торгах на этой неделе от $370 млн до $660 млн резервов.

Перелив из банковской системы гривневого эквивалента этих интервенций на счета Нацбанка в виде оплаты за валюту снизит давление гривневого навеса на курс. С другой стороны, заливка гривны на счета бизнеса и предприятий госсектора со стороны Госказначейства по расчетам за год приведет к значительным колебаниям остатков на утро на корсчетах банков, а также к резким колебаниям остатков средств, которые банки будут размещать в депсертификаты НБУ на этой неделе.

Собственно, ежедневные колебания вложений банков в депсертификаты в пределах 5−13 млрд гривен были уже и на прошлой неделе. В последние дни декабря, особенно на переходящую дату, эта волатильность только усилится.

Объем операций НБУ по регулированию ликвидности банков

Не будет особых сюрпризов по выходу излишней гривневой массы на рынок и от Минфина. Чиновникам надо погасить 27 декабря только проценты по 4 выпускам ОВГЗ в гривне. 28 декабря — проценты по 1-му гривневому выпуску, и валютные долларовые бумаги с процентами на сумму свыше $167 млн. Все это по объемам некритично для банковской системы.

А с учетом еще и того, что Минфин планирует 26 декабря размещать гривневые бумаги на сроки 189, 329, 658 и 1155 дней без ограничений по сумме, а также долларовые облигации на срок 400 дней, особых дополнительных притоков гривневой массы в банковскую систему по операциям Минфина с ОВГЗ и военными облигациями не намечается.

Более того, скорее всего, будет еще и «откачка» на счета Минфина из банков существенных объемов средств в гривне, и в валюте, как разницы между тем, что погасит инвесторам Министерство финансов и что получит от них в виде оплаты за новые размещения бумаг.

Такой сценарий развития событий с облигациями в эти дни дополнительно подстрахует гривну на валютном и ресурсном рынках. Наличие среди предложений Минфина гривневых облигаций со сроком 189 дней (то есть краткосрочных бумаг) только добавит интерес инвесторов к аукциону 26 декабря.

По моему прогнозу, объем продажи облигаций на этом аукционе составит не менее 8,7−16 млрд гривен в эквиваленте, что будет неплохим результатом, с точки зрения пополнения бюджета. Это также отвлечет часть свободной гривневой ликвидности банков от валютного рынка, что тоже дополнительно подстрахует курс нацвалюты на межбанке на ближайшее время.

Относительно стабильной будет на валютном рынке Украины и ситуация по курсу евро относительно гривны, так как, по факту, эта последняя неделя года в ЕС и США уже пройдет в рождественском и предновогоднем затишье. А значит, и пара евро/доллар не станет делать особых серьезных кульбитов.

Поэтому, в целом, украинский валютный рынок конца 2023 года будет контролируемым со стороны Нацбанка, а внешние валютные и внутренние гривневые расчеты по году станут главным драйвером для всех участников нашего рынка.

Прогноз курса доллара и евро на 25−29 декабря

Межбанк:

Доллар. Торги всех рабочих дней этой недели пройдут с ситуативными перекосами спроса и предложения, в зависимости от действий крупных игроков и Нацбанка. В основном, спрос на валюту будет превышать предложение, что потребует регулярного проведения Нацбанком интервенций по продаже валюты.

По моему прогнозу, в этот период котировки доллара на межбанке будут в пределах 37,20 — 37,85 гривен.

Евро. С учетом рождественского и предновогоднего затишья в ЕС и в США, пара евро/доллар на этой неделе, по моим прогнозам, будет находиться в пределах коридора от 1,089 до 1,1070 доллара за евро. Особых революций по соотношению пары евро/доллар на предпраздничном международном рынке я не прогнозирую. Поэтому, при указанном выше коридоре пары евро/доллар курс евро на украинском межбанке на этой неделе будет в пределах от 40,51 до 41,90 гривен за евро.

Наличный рынок:

Активная раскачка валютных котировок межбанка прошлой недели с быстрыми периодическими взлетами безналичного курса доллара, в сочетании с проходившими тогда же ралли по паре евро/доллар, создают определенное психологическое давление на наличном рынке. Хотя и без ажиотажа со стороны основной части населения.

В этих условиях владельцы обменников будут работать в формате «с оборота», но расширят спред, чтобы минимизировать свои риски. Спред при покупке/продаже валюты в большинстве обменников финкомпаний и в кассах банков в эти дни будет в пределах от 20−25 до 60 копеек по доллару и от 20−35 копеек и до 1 гривны по евро.

Частично гривну будет страховать приближение новогодних праздников. Потому что украинцы, несмотря на войну, будут активно сдавать в обменники часть своих валютных «заначек» для последующей покупки подарков и организации новогоднего стола, который сейчас существенно подорожал. Это добавит предложения валюты на наличном рынке.

Наличный доллар. В большинстве касс банков доллар в период с 25 по 29 декабря будет находиться в пределах коридора покупки и продажи от 37,20 до 38,50 грн, а в обменниках финкомпаний в пределах гораздо более узкого коридора — от 37,40 до 38,35 грн.

Наличный евро. В банках котировки евровалюты при покупке-продаже будут в пределах коридора от 40,70 до 42,20 грн, а в обменниках финкомпаний этот коридор будет в пределах от 40,90 до 42,15 грн. Евро останется главным инструментом для спекуляций на наличном рынке.