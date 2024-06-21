Доллар и евро подешевели: какие курсы выставят обменники на выходных

Эта неделя на валютном рынке Украины прошла в активном режиме, но не оправдала ожиданий как тех, кто был уверен в дальнейшей девальвации гривны, так тех, кто ожидал ее быстрого укрепления на фоне новостей о скором получении транша МВФ и международной финансовой помощи.

С одной стороны, на рынке сохранился активный спрос на валюту на межбанке и на наличном рынке. Объемы покупки доллара на торгах периодически превышали ее предложение от экспортеров. За счет проходивших расчетов с бюджетом это не стало критичным для рынка, хотя и вынуждало НБУ выходить на рынок с интервенциями по продаже доллара. Продажи валюты не только Нацбанком, но и клиентами подстраховали курс гривны на торгах в эти дни.

Безналичный валютный рынок (30 дней)

На наличном рынке хотя и не было массированной сдачи валюты населением, но превышение спроса над предложением было небольшим. Это не давало возможности владельцам обменок играть «на повышение».

Операции физических лиц по покупке / продаже иностранной валюты (30 дней)

Более того, незначительное давление на курс гривны на валютных торгах и, как следствие, небольшое укрепление позиций нацвалюты на межбанке, позволило гривне потеснить доллар и на наличном сегменте.

В итоге, за 17−21 июня курс доллара на межбанке просел при продаже на 26 копеек — с котировок понедельника 40,65/ 40,70 до 40,42/40,44 гривен, курс продажи безналичного евро снизился на 33 копейки — с 43,4914/43,5327 до 43,1887/43,1980 гривен. Укрепление гривны на межбанке заставило и обменники умерить свои аппетиты при выставлении своих ценников. Под вечер пятницы банки и обменники финкомпаний продавали доллар в пределах от 40,78 до 41,00 гривен, а наличный евро — от 43,96 гривен до 44,20 гривен.

Подводя итоги этой рабочей недели можно сказать, что предложение валюты на межбанке за счет периода бюджетных платежей у клиентов в сочетании с периодическими выходами НБУ на торги с интервенциями помогли гривне не только удержать свои позиции относительно доллара и евро, но и несколько их улучшить. Это отразится на поведении владельцев обменников на выходных при выставлении ими свои ценников по покупке/продаже наличной валюты.

Прогноз наличного курса доллара и евро на 22−23 июня

Несмотря на относительно позитивный период для гривны, финансисты особо снижать свои котировки продажи валюты не будут. Ведь спрос на нее со стороны граждан сохраняется, что дает возможность владельцам обменок увеличить на этом свой заработок.

Однако и сильно завышать котировки продажи владельцы обменок тоже в эти дни не смогут: конкуренты не дремлют, да и состояние рынка сейчас не позволяет сильно раскачать курс.

Поэтому, большинство обменников проработает эти выходные в формате «с оборота», выставляя спред по доллару в пределах достаточно скромных по теперешним меркам 15−20 копеек на долларе и в пределах 20−30 копеек на евро.

При этом, в зависимости от реального платежеспособного спроса и предложения в своем регионе, владельцы обменок будут достаточно часто менять в течение субботы и воскресенья свои ценники, чтобы найти оптимальный курс приема и продажи валюты и не упустить крупных клиентов.

Особенно «чуткими» к запросам клиентов будут оптовые обменники, которые всегда готовы «подвинуться «при выставлении своих котировок на 2−5 копеек в одну или другую сторону при крупных суммах валютообмена.

Хотя при этом, будут присутствовать и те обменники, которые традиционно продолжат практику выставления спреда в пределах до 1 гривны как по доллару, так и по евро.

Поэтому, если вы решили проводить свои валютообменные операции, делать это в первом же попавшемся обменнике не стоит: лучше подобрать наиболее интересный курс, изучив предложения других пунктов обмена. Но и откладывать это надолго тоже смысла нет. Впереди конец месяца, квартала и полугодия, а это всегда достаточно сложный период для гривны.

Курс доллара в большинстве обменок финкомпаний в эти субботу и воскресенье будет в пределах коридора: прием от 40,10 до 40,70 гривен и продажа от 40,75 до 41,10 гривен.

Курс евро владельцы обменников в эти выходные выставят в пределах: прием от 43,50 до 43,85 гривен и продажа от 43,95 до 44,50 гривен.