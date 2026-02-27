Доллар и евро падают: в чем причина «потепления» на валютном рынке

Стоимость евро за неделю обвалилась сразу на 29 копеек, доллар тоже падает. Что происходит на валютном и финансовом рынках Украины, и может ли продолжиться тенденция, рассказывает «Минфин».

Последняя неделя зимы на мировом и украинском валютном рынках прошла относительно спокойно и позитивно для гривны. Курс продажи доллара за неделю просел на 15 копеек со стартовых котировок понедельника 43,25/43,28 гривен до отметки в 43,10/43,13 к концу пятницы. Евро при этом ситуативно просел сразу на 29 копеек — с 51,1431/51,1656 гривен в начале торгов понедельника до отметки в 50,8536/50,8718 к завершению пятничной сессии. Причина — одновременно несколько снизился курс евро относительно доллара на мировом рынке и просели котировки доллара на украинском межбанке относительно гривны.

Нацбанк был достаточно активен всю неделю с интервенциями по продаже доллара, что периодически помогало сглаживать потенциальные курсовые колебания по американской валюте. В те же моменты, когда на торгах не наблюдалось существенного превышения спроса на американскую валюту над предложением — НБУ предпочитал «отсиживаться в засаде» и не особо «светиться» на рынке.

Нюансом этой недели на нашем рынке было и то, что большинство клиентов банков торопились пораньше закрыть свои основные сделки перед отчетной датой как в гривне, так и в валюте, что привело к всплеску активности на торгах этой недели именно 25−26 февраля, когда объемы сделок межбанка, зарегистрированных по системе Блумберг находились в ежедневных пределах свыше $ 221 млн. В последний рабочий день месяца пятницу 27 февраля — количество сделок осталось на высоком уровне, а вот объемы операций ожидаемо просели — к уровню около $197 млн. Причина в том, что крупные клиенты банков не хотели рисковать перед отчетной датой и потому основные операции по завершению месячных расчетов с контрагентами провели в среду-четверг. А в последний рабочий день — уже только «подрихтовали» свои расчеты со всеми партнерами на отчетную дату.

График доллара США (межбанк)

График евро (межбанк)

График евро/доллар на момент написания статьи

При такой ситуации с безналичным долларом и евро — наличный рынок тоже не особо «шалил». В большинстве крупных сетей обменников спред между покупкой и продажей доллара не превышал 20−30 копеек, а по евро 20−40 копеек. И вечером в пятницу 27 февраля в обменниках финкомпаний доллар продавали по 43,25−43,40 гривен, а евро по 51,25−51,40 грн.

Из позитивного для украинского валютного и финансового рынка на этой неделе стоит отметить успешное размещение Минфином новой порции гривневых и валютных ОВГЗ с параллельным снижением доходности. 24 февраля Министерство финансов привлекло в государственный бюджет 21,43 млрд грн в эквиваленте, что на 4,03 млрд грн больше, чем на прошлой неделе — 17,4 млрд грн.

Из них было размещено облигаций:

на 2,14 млрд грн под 15,22% годовых с погашением 24 марта 2027 (на прошлой неделе средневзвешенный уровень доходности был 15,34%);

на 2,22 млрд грн под 16,26% годовых с погашением 7 марта 2029 (на прошлой неделе средневзвешенный уровень доходности был 16,42%);

на 8,37 млрд грн под 12,95% с погашением 24 октября 2029 (на прошлой неделе средневзвешенный уровень доходности был 12,92%).

Основной «секрет» почему Минфин смог их разметить под такую низкую ставку на достаточно длинный срок состоял в том, что это бенчмарк-ОВГЗ. Эти облигации Нацбанк может засчитывать банкам в норматив резервирования, что автоматически делает их интересными практически для всех финучреждений.

При высоком спросе на подобные бумаги со стороны банков (было подано заявок на 12,881 млрд гривен) у Минфина была отличная возможность добиться снижения стоимости привлечения средств для государства, чем Министерство финансов и воспользовалось. Оно продало бумаг только на 8 млрд гривен по номинальной стоимости, но выиграв при этом в снижении стоимости их обслуживания для государства за счет отсечения всех менее выгодных для Минфина заявок.

Результаты проведения размещений ОВГЗ 24 февраля 2026 года

Кроме этого, Министерство финансов разместило еще и валютные ОВГЗ на сумму в $200,81 млн под 3,8% с погашением 12 августа 2027 года. Спрос на эти валютные бумаги со стороны инвесторов превышал объем предложения облигаций в 2,4 раза.

В итоге, практически по всем предлагаемым к размещению бумагам (как в гривне, так и в валюте) реальный спрос со стороны потенциальных покупателей значительно превышал объемы предложения. Это говорит о том, что несмотря на войну — ОВГЗ сейчас интересны как банкам, так и юридическим и физическим лицам, что можно назвать позитивным сигналом для всего финансового рынка Украины.

О росте интереса к ОВГЗ со стороны инвесторов говорит и общая статистика размещенных облигаций.

ОВГЗ, которые находятся в обращении по номинально-амортизационной стоимости

Например, если еще в конце лета 2025 года объем ОВГЗ, купленных населением составлял рекордные по тем меркам 100 млрд гривен, то на 27 февраля он вырос на 21,85 млрд гривен в эквиваленте, то есть на 20% как минимум.

Продолжает периодически снижаться и ежедневное сальдо превышения покупки валюты населением на карты и через кассы банков над объемами валюты, которую граждане сдают. Что можно тоже расценивать как позитивный момент для теперешней ситуации на валютном рынке Украины.

Операции физических лиц по покупке/продаже иностранной валюты

Позитивно восприняли участники рынка и новости о согласовании с Международным валютным фондом нового кредита для Украины на $8,1 млрд, а также заявления ЕС о том, что несмотря на блокировку Венгрией решения Евросоюза о выделении Украине кредита в общей сумме 90 млрд евро — данный кредит будет выделен нашей стране.

При таких общих вводных, в эти выходные владельцы обменников сохранят спред между покупкой и продажей доллара в пределах 20−25 копеек, а по евро в пределах 20−40 копеек и проработают в субботу и воскресенье в формате «с оборота». Особых угроз по раскачке ценников доллара и евро на наличном рынке в эти два дня я не вижу.

Прогноз курса наличного доллара и евро на 28 февраля-1 марта

Курс наличного доллара в большинстве обменников финкомпаний и работающих в эти выходные отделений банков будет находиться в пределах коридора: прием от 42,85 до 43,10 гривен и продажа от 43,15 до 43,40 грн.

А курс наличного евро в эти субботу и воскресенье будет в пределах коридора: прием от 50,70 до 51,10 гривен и продажа от 51,15 до 51,45 гривен.