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31 января 2025, 19:30 Читати українською

Доллар и евро неожиданно дешевеют: чего ожидать от наличной валюты дальше

Международный валютный рынок трясло всю неделю. Потенциально это могло существенно раскачать курс доллара и евро относительно гривны. Но в целом, благодаря ряду сугубо внутриукраинских причин, для нацвалюты все закончилось хорошо. Почему, и что будет дальше с курсом — читайте в свежем прогнозе «Минфина».

Международный валютный рынок трясло всю неделю.

Факторы ФРС и ЕЦБ

Неудивительно, что мировой валютный рынок на этой неделей штормило: во времени совпали уж очень многие внешние и внутренние «раздражители».

29 января ФРС США сохранил свои ставки на предыдущем уровне в 4,25 — 4,5% годовых. И хотя этот вариант аналитики и закладывали в свои прогнозы, традиционного ралли пары евро/доллар во время выступления главы Федрезерва Джерома Пауэлла по перспективам американской экономики избежать рынку все же не удалось.

Более того, недовольный решением Федрезерва новый президент США Дональд Трамп в публичном формате снова подверг критике руководство ФРС США, но главе этого ведомства Джерому Пауэллу, как опытному финансисту, хватило ума не вступать опять в публичную дискуссию с президентом США. Деньги, а особенно большие деньги, всегда любят тишину, и Пауэлл это отлично понимает.

После этого настала уже очередь ЕЦБ, который 30 января, несмотря на неоднозначность такого решения, все же отважился снизить свои ставки на 0,25% годовых. До уровня: базовая процентная ставка 2,9% (была 3,15% годовых), ставка по маржинальным кредитам теперь будет 3,15% (ранее была 3,4%), а депозитная ставка составит 2,75% годовых (была 3%). ЕЦБ сделал это для оживления европейской экономики, которая находится практически в рецессии.

Рынок во многом рассчитывал на сценарий сохранения ставок ФРС и снижение ставок ЕЦБ. Это было хорошо заметно по доходности 10-летних казначейских облигаций США, которая снизилась на 3 базисных пункта — до 4,52% годовых, перед заседанием Федрезерва, а европейские доходности тоже отступили в предвкушении снижения ставок европейского регулятора. Но комментарии руководства ФРС США и ЕЦБ, как всегда, внесли свою лепту в ралли пары евро/доллар на этой неделе.

Чем жили украинский межбанк и наличный рынок

На украинском же межбанковском рынке перед завершением месяца как у экспортеров, так и у импортеров ощущался определенный дефицит свободной гривны, что заставляло первых более активно продавать свою валютную выручку на торгах, а вторых — покупать меньше валюты из-за нехватки гривневых ресурсов. Да и Нацбанк практически ежедневно продавал доллар на межбанке, чем подталкивал валютные котировки к снижению.

И в итоге за неделю доллар при продаже на межбанке подешевел на 18,5 копеек — со стартовых уровней понедельника 27 января 41,84/41,875 до 41,65/41,69 грн к завершению пятничных торгов 31-го числа. А котировки продажи безналичного евро за этот же период просели почти на 56 копеек — с 43,7688/43,7886 до 43,1993/ 43,2325 грн.

На этом фоне несколько подешевела и наличная валюта. Вечером в пятницу 31 января обменники финкомпаний продавали доллар по 41,85 — 42,00 грн, а евро — по 43,85 — 44,10 грн.

Наличный доллар за 27−31 января 2025 года

Наличный евро за 27−31 января 2025 года

Это достаточно неплохой результат, в условиях повышенной экономической, геополитической и военной турбулентности как в самой Украине, так и во всем мире. И благодаря оперативности интервенций Нацбанка, а также общей ситуации и настроениям участников торгов и самих банков, можно говорить, что обстановка на украинском валютном рынке в эти дни была достаточно позитивной для нацвалюты.

Правда, с все тем же сохранением повышенного спроса на валюту со стороны населения.

Операции физлиц по покупке/продаже иностранной валюты (30 дней)

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Поэтому в такой ситуации владельцы обменников в эти субботу и воскресенье, с одной стороны, не станут особо задирать вверх свои ценники продажи валюты. Но, с другой стороны, с учетом повышенного спроса на наличную валюту, и снижать их дальше они пока тоже будут не готовы.

Большинство обменников финкомпаний и работающих в эти выходные отделений банков проработают 1−2 февраля со спредом в пределах 20−25 копеек по доллару и в 20−50 копеек по евро. Как всегда, оптовые точки обмена валюты будут готовы работать с более узким уровнем спреда: по доллару — в пределах 15−20 копеек, по евро — в пределах 15−25 копеек.

Прогноз курса наличного доллара и евро на 1−2 февраля

Курс наличного доллара в субботу и воскресенье в большинстве обменников финкомпаний и открытых в эти выходные отделений банков будет в пределах коридора: прием от 41,50 до 41,80 грн и продажа от 41,85 до 42,10 грн.

А курс наличного евро 1−2 февраля будет находиться в пределах коридора: прием от 43,60 до 43,75 грн и продажа от 43,80 до 44,10 грн.

Как всегда, оптовые обменники будут готовы «двигаться» на 5−10 копеек по курсу приема валюты выше и до 5−10 копеек ниже по курсу продажи валюты гражданам, по сравнению с ценниками их розничных коллег.

В целом ситуативно обстановка на наличном рынке будет достаточно позитивной для гривны, но и «без особого фанатизма» в части дальнейшего снижения котировок продажи валюты.

Автор:
Алексей Козырев
Аналитик Алексей Козырев
Пишет на темы: Валюта, ценные бумаги, инвестиционные проекты, кредитование, международные валютный и фондовый рынки, финансовые стартапы
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