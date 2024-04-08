Доллар и евро 8-12 апреля: какую валюту стали завозить более активно и где оседает валютный нал

В условиях войны и неопределенности с объемами и графиками получения Украиной американской международной финансовой помощи, бизнес и население на этой неделе продолжат перестраховываться. Как это может отразиться на курсе, и каким он будет 8−12 апреля — в свежем прогнозе «Минфина».

И бизнес, и население будут активно закрывать как свои валютные обязательства по контрактам, так и покупать валюту на свои карты или наличную — в обменниках.

И если с валютными расчетами по контрактам бизнеса ситуация полностью под контролем Нацбанка благодаря валютному контролю, финмону и валютным ограничениям на период военного положения, то с наличным валютным рынком все сложнее.

Как перестраховываются физлица

С одной стороны, опосредованно через курсообразование на межбанке и через контроль за обменниками банков и финкомпаний Нацбанк влияет на наличный курс. Но с другой — при наличии более 1 трлн на срочных и текущих счетах граждан и ФОПов, госчиновникам нужно быть чрезвычайно осторожными со своими заявлениями, касающимися населения.

Причем чем дальше — тем больше, учитывая то, что многие украинцы в пределах своих материальных возможностей ежемесячно как покупают валюту на карты в пределах эквивалента до 50 тысяч гривен, так и через конвертационные валютные депозиты в пределах до 200 тысяч гривен в эквиваленте.

Уже сейчас банкам приходится активно завозить валютный нал из-за границы как для выдачи заканчивающихся валютных вкладов, так и для обеспечения снятия валютной наличности с карт клиентов-физлиц.

В этом смысле очень интересна статистика Нацбанка по данным операциям за период с января 2022 года по февраль 2024 года (за март этих данных на момент написания статьи еще нет):

Практически с октября 2023 года — периода усиления напряженности на фронте и первых новостей о потенциальных сложностях по получению международной помощи Украиной в 2024 году — объемы ввозимой наличной валюты банками для выполнения своих обязательств перед клиентами стремительно выросли до $1 млрд и выше.

Пик этих операций пришелся на декабрь 2023 — январь 2024 года, когда к негативным новостям по задержке финансовой помощи от наших западных партнеров добавился еще и хайп вокруг идеи наших народных депутатов о возможности блокирования счетов физлиц-уклонистов от мобилизации.

Интересно также и то, что если в декабре 2023 и январе 2024 года завозилась в подавляющем большинстве именно долларовая наличность, то уже с февраля завозимый валютный нал на треть был в евровалюте: 686 млн долларов и 330 млн евро.

Активно скупают граждане и драгоценные металлы в виде слитков и инвестиционных монет, что тоже обеспечивает дополнительной работой банковскую инкассацию и компании-перевозчиков валютных ценностей. Например, только за февраль 2024 года банки ввезли для продажи в Украину слитков из драгоценных металлов (львиная доля из них золото и серебро) на сумму в эквиваленте $8,339 млн.

При этом, по данным того же НБУ, за февраль из Украины вывезли валюты всего на $104 млн в эквиваленте.

То есть завоз наличной валюты в Украину значительно превышает ее отток. И, в основном, этот валютный нал оседает либо, в конечном итоге, на депозитных и текущих счетах граждан, либо уходит «под матрац» или в банковские ячейки.

Что сыграет в пользу гривны

К несомненному позитиву, который уже влияет на настроения на рынке в пользу гривны, начиная с прошлой пятницы, можно отнести новость НБУ об увеличении ЗВР на 1 апреля 2024 года до $43,763 млрд (чистые резервы составили $31,759 млрд):

Динамика международных резервов

То есть, несмотря пока на задержку американской финансовой и военной помощи, благодаря поступлениям от МВФ, международных финансовых организаций и наших других западных партнеров, НБУ на ближайшее время имеет достаточно большой запас прочности для удержания курса гривны на приемлемом для регулятора уровне.

Это не значит, что Минфин не станет проводить переговоры по реструктуризации внешних долгов или перестанет активно размещать ОВГЗ для покрытия военных расходов, но такие резервы позволяют чиновникам иметь определенный временной люфт для тушения тех или иных финансовых «пожаров», что в условиях войны очень важно.

К новостям, потенциально страхующим гривну на рынке в краткосрочной и среднесрочной перспективе, можно отнести и данные Нацбанка, и Минфина по размещению ОВГЗ в первом квартале этого года.

По данным Депозитария НБУ, за 3 месяца 2024 года правительство Украины привлекло от размещения ОВГЗ на аукционах 69,025 млрд грн, $763,6 млн и 514,2 млн евро. При этом на погашение по внутренним долговым государственным ценным бумагам за этот период направлено 26,123 млрд грн, $810,9 млн и 555,5 млн евро.

Таким образом, в течение первого квартала 2024 года заимствования Минфина на внутреннем долговом рынке на 39,251 млрд грн в эквиваленте превышали выплаты по ОВГЗ.

В сочетании с получаемой финансовой помощью от западных партнеров и уплачиваемыми украинским бизнесами и гражданами налогами, это позволяет правительству не рассматривать пока «печатный станок», как средство для покрытия дефицита военного бюджета Украины. И это серьезно подстраховывает гривну на рынке, как психологически, так и чисто экономически.

Тем не менее, учитывая постепенный рост негативного сальдо торговли, спрос на валюту на межбанке на этой неделе продолжит прилично превышать предложение и «давить» на курс. И основную часть нехватки доллара на торгах по-прежнему будет закрывать Нацбанк путем интервенций. Более того, своими ценниками при их проведении он практически и будет формировать как курсовой тренд на межбанке, так и официальный курс.

На наличном рынке и, в целом, по операциям с валютой граждан сохранится тенденция превышения объемов покупки валюты украинцами над объемами ее сдачи. По моим прогнозам, такие превышения будут в пределах от $18 млн до $45 млн в день.

Но при этом, если тренд на укрепление гривны, начавшийся с конца прошлой недели, продолжится и в эти дни — такое превышение между покупкой валюты и ее продажей гражданами сократится до ежедневных $15 млн — $40 млн. То есть при сохранении в эти дни тренда на снижение курса доллара и евро на наличном рынке — часть людей перед совершением своих операций будет просто ждать «дна» по курсу при покупке валюты (если они потенциальные покупатели) и более активно ее сдавать (если они потенциальные продавцы).

В итоге, несмотря на сложную обстановку на фронтах, «зависание» вопроса по предоставлению американской финансовой и военной помощи, а также периодические спекулятивные попытки «разогреть» курс — на ближайшее время перспективы для гривны как на межбанке, так и на наличном рынке достаточно стабильные.

Из международных факторов, которые повлияют на поведение пары евро/доллар и на курс евро в Украине стоит обратить особое внимание на публикацию 10 апреля протоколов заседания Федрезерва США по учетной ставке и на заседание ЕЦБ по процентным ставкам 11 апреля.

За день до этих событий и в эти два дня, то есть с 9 по 11 апреля, пару евро/доллар снова ожидают валютные ралли. Что в этот период будет немедленно отражаться на курсе евро относительно гривны, и приведет к повышенной волатильности по евровалюте на нашем межбанке и на наличном рынке.

Прогноз курса доллара и евро на 8−12 апреля

Нацбанк практически ежедневно будет вынужден закрывать дефицит предложения доллара на торгах своими интервенциями по продаже американской валюты. По моим прогнозам, за 8−12 апреля он потратит на это из резервов порядка $430 млн — $690 млн. Ежедневные объемы торгов в системе Блумберг будут находиться в пределах от $115 млн до $290 млн. Наиболее активным периодом торговли на межбанке будет вторник — четверг.

Достаточно сильные колебания по курсу евро можно ожидать в период с 9 по 11 апреля, в силу влияния сугубо международных факторов, которые я описал выше.

Котировки межбанка:

Доллар. По моему прогнозу, в период с 8 по 12 апреля котировки доллара на межбанке будут в пределах от 38,60 до 39,30 гривен.

Евро. Пара евро/доллар, по моим расчетам, на этой неделе будет находиться в пределах коридора от 1,069 до 1,084 доллара за евро с периодическими активными колебаниями как во время оглашения «дежурных» экономических новостей по европейской и американской экономике, так и в период с 9 по 11 апреля на фоне оглашения новостей от ФРС США и ЕЦБ.

По моему прогнозу, ЕЦБ не решится на снижение свои процентных ставок и оставит ключевую ставку на уровне 4,5% годовых. А курс евровалюты на украинском межбанке на этой неделе будет в пределах от 41,26 до 42,60 гривен.

Наличный рынок:

Основная часть обменников финкомпаний и банков продолжит работать со спредом в пределах 20−25 копеек по доллару и 20−30 копеек по евро. В период с 9 по 11 апреля этот спред может быть расширен до 20−30 копеек по доллару и до 20−40 копеек по евро, в силу усиления валютных рисков на международных рынках на новостях от ФРС США и ЕЦБ.

Наличный доллар. В большинстве касс банков доллар на этой неделе будет находиться в пределах коридора покупки и продажи от 38,40 до 39,55 грн, а в обменниках финкомпаний — в пределах от 38,50 до 39,50 грн.

Наличный евро. В банках котировки евровалюты при покупке-продаже будут в пределах коридора от 41,20 до 43,10 грн, а в обменниках финкомпаний этот коридор составит от 41,50 до 42,90 грн.