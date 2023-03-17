Доллар дорожает на наличном рынке: что будет с курсом дальше

Валютный рынок Украины на этой неделе нельзя было назвать спокойным. Курс евро относительно гривны в течении этих дней то достаточно быстро обваливался, то точно так же стремительно рос. Причем, никакой вины в этом со стороны местных игроков и Нацбанка не было. НБУ продолжал закрывать нехватку доллара на межбанке по 36,9343 гривны, и сохранял котировки безналичной американской валюты в пределах привычного коридора от 36,5686 до 36,9343 гривен.

Не вызвали сенсации на рынке и решения Нацбанка по сохранению учетной ставки на уровне 25% годовых. Хотя из-за других решений банкирам все же придется и дальше корректировать свою политику по привлечению депозитов в марте-апреле. Во-первых, из-за снижения платы по депсертификатам «овернайт» с 23% до 20% годовых, а также из-за скорого появления депсертификатов НБУ на 3 месяца под 25% годовых. А во-вторых, из-за привязки возможности такого размещения средств банками к их показателям объемов и динамики по вкладам граждан на срок от 3-х месяцев.

Главными же «авторами» существенной волатильности евровалюты в Украине был ЕЦБ и ФРС США. В начале недели негативные новости о банкротстве уже трех крупных американских банков — Silicon Valley Bank, Signature Bank и Silvergate Capital, — а также существенных проблемах с ликвидностью у нескольких средних по размерам финучреждений США спровоцировали аналитиков на пересмотр прогноза по поведению Федрезерва при изменении процентной ставки 22 марта.

Эксперты дружно заговорили о возможном изменении политики ФРС США с более агрессивного (рост на 0,5% годовых) в сторону более «голубиного» сценария (максимум на 0,25% годовых). Есть и вариант, что ставку могут вообще не изменить, оставив ее на заседании 22 марта на том же уровне, — 4,75% годовых.

Но главную интригу держал все же ЕЦБ. Вплоть до самого 16-го марта так и не было понятно, решится ли Европейский центральный банк на активное повышение ключевой ставки на желаемые для борьбы с инфляцией 0,5% годовых, или предпочтет снова выжидать, подняв ее всего лишь на 0,25% годовых, или вовсе оставив на том же уровне в 3% годовых.

Информация по рынкам гуляла абсолютно разная, что привело к «шараханиям» пары евро/доллар на этой неделе в очень приличных масштабах — от 1,052 до 1,076 доллара за евро.

Вот что происходило по паре евро/доллар за эту неделю на момент написания данной статьи:

И все изменения поведения пары евро/доллар немедленно отражались на курсе евро относительно гривны в Украине.

В итоге, ЕЦБ все же набрался «смелости», и принял решение о повышении ключевой ставки на 0,5 % годовых — до 3,5% годовых, чем несколько кратковременно успокоил рынки. Ведь скоро настанет черед заседания ФРС США, и там все тоже очень непросто, о чем поговорим ниже.

А у нас на межбанке курс продажи безналичного евро за эти дни просел почти на 36 копеек: с утренних котировок понедельника 13-го марта — 39,2198/39,6083 — до уровня 38,8541/39,2426 гривен к физическому закрытию пятничных украинских торгов по евровалюте 17-го марта на 15:00 по Киеву.

Из важного: на наличном рынке тренд по снижению курса доллара практически выдохся. Более того, уже со вторника курс приема доллара в обменниках начал быстро отыгрывать ранее утраченные позиции. И если в прошлые выходные доллар обменники и банки покупали в пределах от 38 до 38,30 гривен, то к вечеру этой пятницы его уже можно было без проблем сдать по 38,50−38,68 гривен. При этом, курс евро полностью зависел от поведения евровалюты относительно доллара на внешних рынках и видения аналитиками тех или иных банков и финкомпаний дальнейших перспектив по евро до и после заседания ЕЦБ. Поэтому к самому концу пятницы на валютном рынке Украины наступила очень кратковременная передышка.

Чего ожидать от курса дальше

Но уже на следующей неделе нас ожидает заседание Федрезерва по процентной ставке, и на фоне негативных новостей по американским банкам от ФРС США можно вполне ждать сюрпризов. Хотя из заявлений американских регуляторов, и даже президента Джо Байдена видно, что повторение глобального финансового кризиса 2008 года никому не нужно, и клиентов проблемных банков подстрахуют в части возврата им средств даже свыше гарантированной в США суммы в $250 тыс.

Тем не менее, в обстановке неопределенности по дальнейшему решению уже американского регулятора, и вообще по ближайшим перспективам евровалюты, наши местные финансисты не будут рисковать и в эти выходные просто расширят спред по евро в пределах коридора от 25−30 копеек до 1 гривны.

Разброс котировок евровалюты в кассах банковских отделений, которые работают в эту субботу, и в обменниках финкомпаний, которые работают практически без выходных, будет очень широким. Это позволит наиболее продвинутым и подкованным гражданам при желании даже опять подзаработать на игре на разницах ценников в различных сетях обменников.

По доллару же подобного разнобоя котировок в обменниках не будет, так как по американской валюте нет такой значительной интриги, как по скачкам курса евро. И если по евровалюте для минимизации рисков обменники будут стараться несколько занижать курс приема и завышать курс продажи, то по «баксу» — основная часть их будет работать в формате «с оборота» со средним для своего региона спредом.

Общих же правил владельцы обменников в эти выходные нарушать не станут: сохранится как обычный 5−10-копеечный разброс между оптовым курсом и розничным, так и дополнительная наценка в 10−20 копеек по цене продажи валюты к средним уровням более безопасных регионов курсов доллара и евро, по мере приближения к зоне боевых действий.

Курсы наличных валют на 18−19 марта

Большинство обменников финкомпаний выставит спред в эти субботу и воскресенье в пределах от 20−25 копеек до 50 копеек по доллару, а по евро — в пределах от 25−30 копеек до 1 гривны.

Курсы наличного доллара в большинстве обменников финкомпаний 18−19 марта будут в пределах коридора: прием 38,20 — 38,65 гривен и продажа от 38,70 до 39,00 гривен.

А по евро в эти субботу и воскресенье основная часть пунктов обмена валюты выставит следующие ценники по покупке/продаже валюты: прием в пределах от 40,10 — до 40,90 гривен и продажа от 40,95 до 41,20 гривен.

Евро останется главным источником заработков для спекулянтов как в эти выходные, так и всю следующую неделю.