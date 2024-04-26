Доллар укрепляется: почему страдают, но не защищаются другие страны

Доллар выглядит все более грозно. Поскольку рост американской экономики остается сильным, а инвесторы уменьшили ставки на то, что Федеральный резерв снизит процентные ставки, деньги хлынули на рынки страны — и доллар резко вырос. Что делать другим странам и будут ли сотрудничать с ними США, рассказал The Economist. «Минфин» выбрал главное.

В этом году доллар вырос на 4% по отношению к торгово-взвешенной корзине валют, и фундаментальные показатели указывают на дальнейшее укрепление. С приближением президентских выборов, когда и демократы, и республиканцы полны решимости содействовать американскому производству, мир стоит на пороге нового сложного периода геополитики сильного доллара.

Ситуация усугубляется еще и тем, что сила этой валюты отражает слабость в других странах. К концу 2023 года американская экономика была на 8% больше, чем в конце 2019 года. Экономика Великобритании, Франции, Германии и Японии за тот же период выросла менее чем на 2%. Йена находится на 34-летнем минимуме к доллару. Евро упал до $1,07 с $1,10 в начале года (см. график 1). Некоторые трейдеры сейчас делают ставки на то, что пара достигнет паритета к началу следующего года.

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Если Дональд Трамп победит на ноябрьских выборах, то на сцене развернется настоящее сражение. Из-за сильного доллара цены на американский экспорт будут выше, а на импорт — ниже, что приведет к увеличению постоянного дефицита торгового баланса страны — головной боли Трампа на протяжении многих десятилетий.

Роберт Лайтхайзер, архитектор тарифов против Китая во время пребывания господина Трампа в Белом доме, хочет ослабить доллар, сообщает Politico. Президент Джо Байден не делал публичных заявлений относительно валюты, но сильный доллар усложняет его производственную программу.

С другой стороны, сильный доллар выгоден экспортерам, чьи расходы деноминированы в других валютах. Но высокие американские процентные ставки и сильный доллар порождают импортированную инфляцию, которая сейчас усугубляется относительно высокими ценами на нефть. Кроме того, компании, взявшие займы в долларах, сталкиваются с необходимостью проводить более высокие выплаты. 18 апреля Кристалина Георгиева, глава МВФ, предупредила о влиянии этих событий на мировую финансовую стабильность.

Как другие страны могли бы защититься

У многих стран значительные валютные резервы, которые они могли бы продать, чтобы поддержать свои валюты: у Японии $1,3 трлн, у Индии — $643 млрд, а у Южной Кореи — $419 млрд. Однако любое решение будет временным. Хотя такие продажи и замедлили укрепление доллара в 2022 году, когда ФРС начала повышать процентные ставки, они не остановили его. Центральные банки и министерства финансов не желают тратить свои активы на безрезультатную борьбу.

Другой вариант для остановки роста доллара — международная координация. Начало этому было положено 16 апреля, когда министры финансов Америки, Японии и Южной Кореи выразили обеспокоенность падением иены и воны. Это может быть предвестником дальнейшей интервенции: чтобы предотвратить дальнейшее ослабление двух азиатских валют страны могут совместно продавать валютные резервы.

Но как бы эти страны ни хотели быть на одной волне, экономика неизбежно разъединяет их. В конце концов, слабость иены и воны обусловлена разницей в ставках между Америкой и другими странами. Двухлетние государственные облигации Южной Кореи предлагают доходность около 3,5%, а в Японии — лишь 0,3%, в то же время, американские казначейские облигации со сроком погашения — 5% (см. график 2). Если процентные ставки останутся значительно выше в Америке, стремящиеся к доходности инвесторы предстанут перед простым выбором — и их решения поддержат укрепление доллара.

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Кроме того, есть страны, с которыми Америка вряд ли будет сотрудничать по этому вопросу. По данным банка Goldman Sachs, в марте в Китае произошел отток иностранной валюты на сумму около $39 млрд, поскольку инвесторы убегали из ослабевшей экономики. Юань неуклонно ослаб против доллара с начала года, а с середины марта — особенно стремительно, когда курс доллара вырос с 7,18 юаней за доллар до 7,25.

Bank of America ожидает, что он достигнет 7,45 к сентябрю, когда избирательная кампания в Америке будет в самом разгаре. Это будет означать самый слабый курс юаня с 2007 года, что даст толчок для последней экспортной кампании китайского правительства. Дешевые китайские электромобили могут стать еще дешевле, что разозлит американских политиков.

Протекционисты в Америке, возможно, будут готовы не обращать внимания на слабые валюты союзников, по крайней мере, на некоторое время. Вряд ли они пойдут на это для Китая. Это повышает риск дальнейших тарифов и санкций и, возможно, даже возвращение Китая в американский список валютных манипуляторов. Пока американская экономика демонстрирует высокие темпы роста, доллар, вероятно, будет оставаться сильным. И пока американские политики будут видеть в этом повод для беспокойства, торговая напряженность будет расти.