Доллар и евро в начале октября: есть ли риск быстрого взлета курса

Эта неделя на валютном рынке Украины прошла в продолжении формата коррекции поведения всех игроков после решений Нацбанка о снижении учетной ставки до 20% годовых и изменений ставок по депозитным сертификатам НБУ.

Банки ожидаемо начали потихоньку снижать ставки по депозитам, но делают это относительно осторожно, чтобы «не спугнуть» вкладчиков. И если крупные госбанки, имея практически дармовые ресурсы от своих клиентов-военных и от госкорпораций, особо «не переживают» по поводу возможного снижения притока новых вкладчиков и «режут» ставки более активно, то мелкие и средние игроки себе такого позволить не могут.

В условиях войны население — чуть ли не единственный для мелких и средних банков источник относительно стабильных пассивов. И потеря вкладов для таких финучреждений — это, по факту, полная остановка их банковского развития.

Опубликованная на сайте Нацбанка 27 сентября «дорожная карта» по «Стратегии смягчения валютных ограничений, перехода к большей гибкости обменного курса и возвращение к инфляционному таргетированию» (изначально была озвучена еще 7 июля) провозглашает переход к управляемой гибкости курса. Но, как подчеркивает регулятор, это не означает, что НБУ «отпустит» курс в свободное плавание. Нацбанк и дальше будет присутствовать на рынке, и будет покрывать структурный дефицит валюты.

При этом НБУ будет идти по пути постепенного снятия валютных ограничений по мере возникновения для этого возможностей и условий. Это ключевое в концепции регулятора. И такие формулировки в Стратегии позволяют Нацбанку иметь временной люфт для маневра при принятии того или иного решения в части послаблений на валютном рынке.

В условиях низкой платежеспособности основной части населения, высокой безработицы, военных действий, возврата налогов практически к довоенному уровню и сохранения определенного роста цен, платежеспособный спрос на наличную валюту, даже в моменты попыток «разогрева курса», достаточно ограничен.

А в сочетании с возможностью теперь ее покупки на карты граждан (до 50 тысяч гривен в месяц в эквиваленте) или на 3-х месячные валютные депозиты (в сумме до 200 тысяч гривен в эквиваленте), особого давления на курс нацвалюты на наличном рынке не наблюдается. Именно это и является главной причиной быстрых (обычно за 2−5 дней) затуханий последних периодических попыток «вздернуть» курс.

В этой ситуации владельцам обменников не остается ничего другого, как работать в формате «с оборота» с небольшим или средним уровнем спреда между покупкой и продажей в 20−25 копеек по доллару и в 20−30 копеек по евро.

Причем сохраняются и отдельные «особо жадные» игроки, которые выставляют данный спред в пределах до 1 гривны. Но только в местах с низкой конкуренцией между обменниками или в торговых точках, где у граждан есть повышенная потребность именно в гривне для расчетов за товары и услуги. Не будут оригинальными в данной тактике владельцы обменников и на этих выходных.

Поэтому, при принятии решения по покупке или продаже наличной валюты, не поленитесь и обойдите несколько точек валютообмена, чтобы выбрать оптимальный вариант. Поверьте, потраченные вами лишние 10−15 минут времени с лихвой окупятся более желаемым результатом при покупке/продаже валюты. Эффективно работают также и специализированные мобильные приложения, которые позволяют подобрать оптимальный курс с небольшой затратой времени.

При этом на этой неделе было интересно и на межбанке. При стабильном коридоре по доллару в пределах 36,5686 — 36,9343 гривен, евро, из-за проседания евровалюты на международном рынке, подешевел на 20 копеек — с уровня 38,9419/39,3202 утра понедельника 25 сентября до 38,7480/39,1208 гривен на момент закрытия торгов в Украине на 15:00 по Киеву.

Вот как это выглядело на международном рынке:

А так реагировали котировки евровалюты на торгах в Украине:

Если же возвращаться к наличному сегменту валютного рынка, то, в целом, как и на прошлой неделе, сейчас особой угрозы быстрого взлета курса нет, что позволяет потенциальным покупателям валюты относительно спокойно подбирать наиболее приемлемые для них условия: как для покупки валюты на карты или трехмесячные депозиты, так и через кассы банков или обменники финкомпаний.

Прогноз наличного курса доллара и евро на 30 сентября — 1 октября

Курс доллара в большинстве обменников в эти выходные будет в пределах коридора: прием от 37,15 до 37,80 гривен и продажа от 38,10 до 38,25 гривен.

А курс евро в обменниках финкомпаний в субботу и воскресенье будет в пределах: прием от 40,00 до 40,45 гривен и продажа от 40,65 до 41,00 гривен.