Дефолт США отменяется: почему надо готовиться к очередным скачкам курсов обменок

Эта неделя не даст скучать никому: ни банкирам, ни их клиентам, спекулянтам и аналитикам. Слишком уж много событий на предстоящей неделе способны раскачавать как мировой, так и украинский валютный рынок.

Самый популярный триллер последних недель для всех финансистов и инвесторов — возможный дефолт США, похоже, подходит к логической развязке.

Перед выходными министр финансов США Джанет Йеллен дала немного больше времени на решение вопроса: по сообщению Reuters, правительство готово было объявить дефолт 5 июня, если до этой даты Конгресс не повысит потолок госдолга до $31,4 трлн. Ранее в качестве крайнего срока Йеллен называла 1 июня.

Однако уже в минувшую субботу стало известно, что президент США Джо Байден заключил предварительную сделку с республиканцами по повышению потолка госдолга. Публикация проекта закона ожидается в понедельник, а уже в среду он может быть проголосован.

Байдену удалось выторговать двухлетний мораторий на установление потолка госдолгачто позволит правительству США оплачивать свои счета. Взамен расходы на правительственные программы, не связанные с обороной, в 2024 году будут ограничены на уровне текущего года ($936 млрд) и увеличены всего на 1% в 2025 году.

Хорошие новости для Украины: ожидается, что сделка увеличит расходы на оборону примерно до $885 млрд в соответствии с предложением Байдена по бюджетным расходам на 2024 год. Это на 11% больше, чем $800 млрд, выделенных в текущем бюджете.

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Впрочем, расслабляться пока рано. Речь идет лишь о предварительной договоренности между американским президентом и высокопоставленным республиканцем в Конгрессе Кевином Маккарти. Эта договоренность еще должна быть поддержана Конгрессом, где еще могут возникнуть сюрпризы.

Палату представителей составляет большинство республиканцев (222 против 213), в Сенате же болльшинство принадлежит демократам (51 против 49). Для того, чтобы президент смог подписать новый закон о потолке госдолга, потребуется двухпартийная поддержка.

При этом, часть рынков ведут себя нелогично для такой ситуации, что говорит о том, что инвесторы не верят в реальность дефолта США:

не растет в цене золото, как это обычно происходит в период повышенных финансовых рисков или мировых катаклизмов; не «проваливается» и курс доллара относительно других мировых валют, в том числе и относительно евро, что казалось бы должно произойти при угрозе реального дефолта Америки. Более того, постепенно доллар даже укрепился относительно евровалюты; достаточно сдержанно растет доходность двухлетних казначейских облигаций США. Это может говорить о том, что инвесторы хотя и понимают рост рисков таких вложений в настоящее время, но считают эти бумаги абсолютно ликвидными.

В этих условиях краткосрочный (до одной недели) рост текущей волатильности ценников обменок именно по евро — наиболее вероятный сценарий развития событий. Затем наступит период относительной коррекции, в зависимости от того, как среагирует международный рынок на решение американскими законодателями проблемы угрозы дефолта США.

Кроме того, 29 мая, в понедельник, в США отмечают День поминовения, что приведет к работе украинского межбанка по доллару на условиях поставки доллара ТОМом и за счет этого несколько снизится активность наших клиентов на торгах.

Вдобавок на этой неделе будут опубликованы несколько международных экономических новостей, которые опосредованно повлияют на курс евро относительно гривны, так как они повлияют на поведение пары евро/ доллар на внешних площадках:

30 мая в США опубликуют индекс доверия потребителей.

31 мая в Европе огласят данные по инфляции и ВВП Франции, а также данные по безработице и инфляции в Германии — главных экономических локомотивов ЕС. Кроме того, ЕЦБ отчитается о финансовой стабильности, а в США опубликуют данные по рынку труда и еще несколько важных экономических показателей и материалов чиновников Федрезерва.

1 июня в ЕС озвучат индекс деловой активности в производственном секторе Германии и Франции, а также целый ряд основных показателей по Евросоюзу: индекс потребительских цен, уровень безработицы, будет опубликован протокол ЕЦБ по монетарной политике. Вечером этого же дня будут озвучены американские данные по безработице и деловой активности, а также отчет по балансу ФРС США.

2 июня рынок получит ключевые показатели по безработице в США и американскому рынку труда.

Если исходить из обычной логики финансовых рынков, то наиболее напряженными днями с активными валютными ралли по паре евро/доллар на этой неделе должны были бы стать 31 мая и 1 июня.

Но с учетом зависшего вопроса о потолке госдолга США вся эта неделя будет чрезвычайно опасной для всех сегментов финансовых рынков мира и Украины в том числе (в части курса евро относительно гривны). Поэтому с 29 мая по 2 июня международный и украинский валютный рынок будет серьезно штормить.

Из внутренних факторов на поведение нашего валютного рынка на этой неделе будут влиять:

окончание отчетного периода. Это приведет к росту активности клиентов по закрытию своих валютных и гривневых расчетов на 1-е июня, что увеличит статистику торгов 29−31 мая;

результаты аукциона Минфина по размещению облигаций 30 мая.

Основные объемы продажи облигаций в этот раз сделают бенчмарк-ОВГЗ сроком на 994 дня (с ограничением их размещения на 7 млрд гривен) и валютные долларовые бумаги на 295 дней. Облигации в гривне на 287 и 518 дней также будут популярны у банков и финкомпаний, которые активно работают на вторичном рынке ОВГЗ.

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Это снова «откачает» с рынка часть свободной ликвидности после физической оплаты данных облигаций банками, что дополнительно пострахует гривну на валютном рынке. Тем более, что на этой неделе Минфину предстоит выплатить только проценты по 6-ти выпускам гривневых облигаций 31 мая и особой погоды на ресурсном и валютном рынках эти объемы не сделают.

И, конечно, на настроения участников рынка будет влиять ситуация на фронте, хотя к этому фактору и межбанк, и наличный рынок уже и отчасти адаптировались.

В воскресенье, 4 июня, мы будем отмечать Троицу. Согласно статье 73 Кодекса законов о труде, следующий понедельник 5 июня должен быть выходным. Но сейчас в Украине военное положение, поэтому валютный рынок и банки в начале следующей недели будут работать в обычном режиме.

Прогноз курса доллара и евро на 29 мая — 2 июня

Межбанк:

Доллар. За счет проведения Нацбанком постоянных интервенций по продаже валюты коридор по доллару на межбанке в пределах 36,5686−36,9343 гривны сохранится без изменений. По моим расчетам, НБУ придется потратить на это «чистыми» порядка $240- 490 млн.

Евро. Учитывая указанные выше международные факторы, колебания по паре евро/доллар резко усилятся. И, по моим прогнозам, пара евро/доллар в период с 29 мая по 2 июня будет находиться в пределах широкого коридора от 1,062 до 1,087 доллара за евро.

В этом случае, коридор по евро на украинском межбанке в данный период времени будет находиться в пределах от 38,83 до 40,15 гривен.

Наличный рынок:

Спред по доллару в большинстве обменок финкомпаний и в кассах банков в эти дни будет в пределах от 20−25 копеек до 35−40 копеек. А вот по евро в моменты наибольшего напряжения на внешних рынках в отдельных пунктах обмена валют он может достигать от 25−35 копеек до 1,20 гривны.

Евро по-прежнему останется главным инструментом спекуляций на нашем наличном рынке.

Курс наличного доллара в большинстве банков будет в пределах коридора покупок и продаж от 36,75 до 37,95 гривен. А в обменниках финкомпаний такой коридор по курсам приема и продажи составит от 37,00 до 37,90 грн.

Курс наличного евро. В банках курсы покупки/продажи по евровалюте будут в пределах коридора от 39,30 до 41,50 грн.

А в обменниках финкомпаний ценники по покупке/продаже евро будут находиться в пределах коридора покупок и продаж от 39,40 до 41,20 грн.