Давление на гривну усиливается: до каких отметок взлетит курс доллара и евро

В последние недели уходящего года давление на гривну на валютном рынке Украины резко усилится. Для этого есть ряд объективных причин, о которых я расскажу ниже.

Во-первых, после завершения расчетов бизнеса с государством по налогам и сборам наступает период многомиллиардных выплат бюджета своим контрагентам. Со счетов Госказначейства в банковскую систему будут направлены значительные объемы гривневых ресурсов. Появление на рынке, по моим расчетам, еще как минимум до 50−60 млрд гривен создаст дополнительный спрос на валюту со стороны компаний-контрагентов бюджетных организаций, которым необходимо рассчитаться со своими иностранными партнерами перед завершением 2025 года.

В итоге Нацбанку за счет своих интервенций придется закрывать дефицит предложения валюты на торгах, что составит, по моим прогнозам, еще до $1,15 млрд за эту неделю. При наличии $54,7 млрд золотовалютных резервов НБУ может это себе позволить, но регулятору хотелось бы обойтись без этого.

Кроме того, НБУ вряд ли откажется от соблазна продать валюту из резервов подороже, что абсолютно реально в условиях повышенного спроса на доллар перед завершением отчетного периода.

В итоге тренд на рост котировок на межбанке получит благодатную почву: с одной стороны, появятся гривневые ресурсы на счетах клиентов за счет бюджетных транзакций, с другой — повышенный спрос на валюту со стороны компаний для расчетов с внешними контрагентами.

Во-вторых, население, напуганное возможной девальвацией гривны, продолжает затариваться валютой.

Например, по статистике НБУ, на прошлой неделе ежедневные превышения покупки гражданами наличной валюты над ее сдачей в обменники составляли от $24,5 млн до $40,8 млн. Нужно учитывать, что физлица накопили в банках более 1,3 трлн гривен в эквиваленте, из которых около 70% — на счетах до востребования и картах. И эти «горячие» деньги в любой момент могут оказаться на валютном рынке. Повышенный спрос на СКВ дает возможность поднимать как наличный курс в обменниках и кассах банков, так и безналичный курс продажи валюты населению по картам.

Кроме того, в конце декабря многие состоятельные клиенты банков получают не только высокие зарплаты, но и бонусные выплаты по итогам года. И это создаст дополнительное давление на курс в конце текущего — начале следующего года, когда у граждан откроются новые лимиты на покупку валюты на карты и валютные депозиты сроком от 3-х месяцев.

В-третьих, в США и ЕС 25 декабря — выходной день, Рождество, а в Украине во время войны — это рабочий день. Когда из-за рождественских праздников часть украинского рынка будет работать и по доллару, и по евро ТОМом, сложится идеальная возможность немногочисленным продавцам валюты «качнуть» курс.

Уже эти три перечисленные причины способны серьезно сыграть на рынке против гривны в конце декабря. Главным игроком на межбанке сейчас остается Нацбанк, поэтому от его желания и тактики проведения интервенций, их объемов и ценников, мы и получим курсовой тренд по доллару и опосредованно по евро на этой неделе.

К уже названным факторам, которые будут оказывать влияние на наш валютный рынок, безусловно, стоит добавить продолжающееся давление армии рф на фронтах, усиление обстрелов украинской критической и энергетической инфраструктуры и активные мирные переговоры по окончанию войны в Украине. От их течения зависит психологический настрой на валютном рынке Украины и поведение всех его участников.

Уверенности на валютном рынке добавило недавнее решение ЕС по финансированию украинского бюджета в следующие два года. Это позитивный сигнал для Украины и курса гривны в следующем году. Хотя нужно учитывать, что подобные решения наших европейских партнеров по поддержке Украины вызывают агрессивную реакцию рф.

Поэтому нужно быть готовыми к очередным громким заявлениям россии в части эскалации напряженности, что всегда негативно влияет на международный валютный и финансовый рынки. В этих условиях ключевую роль для нашего валютного рынка на этой неделе будет играть Нацбанк. По моим расчетам, НБУ придется потратить с 22 по 26 декабря на поддержку гривны не менее $920 млн — $1,15 млрд резервов. Но в целом ситуация на валютном рынке останется под полным контролем Нацбанка.

Тем не менее всем участникам валютного рынка стоит учесть фактор девальвационных настроений у бизнеса и населения, что подталкивает котировки вверх. Мысль, что завтра может быть дороже, заставляет участников торгов и покупателей наличной валюты или валюты на карты более активно проводить свои сделки, не откладывая их на завтра.

Поэтому принципиально важным является то, чтобы Нацбанк уже с понедельника проводил активные интервенции по поддержке гривны на торгах с удержанием курса от существенного роста в течение недели. В этом случае, у всех участников рынка не возникнет желания активно закупать валюту именно этим днем, что психологически снизит давление на гривну на межбанке и опосредованно сыграет позитивно для нацвалюты и на наличном рынке.

Если же НБУ допустит в начале недели активный рост котировок на торгах, то, с учетом роста спроса на валюту со стороны всех участников рынка, в дальнейшем регулятору будет сложнее придавить рост котировок, и тогда девальвация гривны продолжится.

Прогноз курса доллара и евро на 22−26 декабря

Межбанк

По моим прогнозам, в этот период объем ежедневных операций на торгах, зарегистрированных в системе Блумберг, будет находиться в пределах $195 млн — 290 млн. Минимальные объемы статистики межбанка я ожидаю 25 декабря, когда празднование Рождества существенно снизит активность бизнеса в Штатах и Европе, да и в Украине. Зато во все остальные рабочие дни этой недели статистика торгов будет колебаться в пределах $230 млн — 290 млн. Нацбанку придется практически ежедневно присутствовать на торгах для поддержки гривны и закрывать интервенциями нехватку доллара на межбанке.

По моему прогнозу, коридор по паре евро/доллар на мировом валютном рынке будет в пределах от 1,166 до 1,181 доллара за евро.

Тогда при прогнозном коридоре по котировкам безналичного доллара на торгах в пределах от 42,10 до 42,65 гривен, курс безналичного евро может находиться в пределах расчетного коридора от минимум 49,08 гривен до максимум 50,37 гривен. Однако за счет тактики Нацбанка по сглаживанию колебаний курса доллара на межбанке реальный коридор по безналичному евро на торгах будет в пределах от 49,20 до 49,90 гривен.

Наличный рынок

Обменники на этой неделе проработают со спредом по доллару в пределах до 20−25 копеек, а по евро — в пределах до 20−30 копеек. Часть обменников в бойких торговых местах попытаются на этой неделе дополнительно заработать на желании украинцев сделать новогодние подарки своим близким.

В ТРЦ и крупных продовольственных супермаркетах, где у населения повышенная потребность в гривне, владельцы обменников будут занижать на 10−20 копеек курс приема валюты, по сравнению со среднерыночными для данного региона. При этом курс продажи валюты в таких обменниках будет сохраняться на уровне среднего для данного региона Украины. То есть по факту такие обменники будут больше работать «на скупку» валюты по низкому курсу, нежели на ее продажу.

Курс покупки и продажи наличного доллара в банках будет в пределах коридора от 42,00 до 42,80 гривен, а в обменниках финкомпаний — в пределах от 42,10 до 42,75 гривен.

Курс наличного евро в банках будет находиться в пределах коридора покупок и продаж от 49,10 до 50,20 гривен, а в обменниках финкомпаний — в традиционно более узких пределах — от 49,15 до 50,10 гривен.