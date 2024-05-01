Что на самом деле происходит с торговлей Китая и рф — Financial Times

Российская пропаганда уверяет, что торговля с Китаем заменила ей разорванные связи с ЕС и США. Соответствует ли это действительности, важна ли россия для КНР, и как изменился объем их торговли, рассказывает Financial Times. «Минфин» публикует перевод статьи.

Торговля на уровне Австралии

На бумаге коммерческие связи между россией и Китаем выглядят грандиозно: в 2023 году товарооборот между двумя странами достиг $240 млрд, увеличившись на 26,3% всего за один год. Москва и Пекин могут радоваться, ведь такая лестная статистика подтверждает мнение о том, что две столицы связывают дружеские отношения «без ограничений». Но если заглянуть в данные о российско-китайской торговле, то можно обнаружить более тонкую картину.

Нет ничего удивительного в том, что вторая по величине (Китай) и восьмая по величине (россия) экономики мира ведут бизнес друг с другом. Неудивительно и то, что эти коммерческие связи укрепляются, поскольку санкции вынуждают москву переориентировать торговлю с Европы на Азию. Но гораздо интереснее то, установили ли китайские фирмы со своими российскими коллегами какие-то необычные связи.

Во-первых, посмотрите, необычно высокий товарооборот между россией и Китаем. Номинальный валовой внутренний продукт россии находится между Бразилией и Австралией. Как выяснилось, товарооборот с Китаем у россии, Бразилии и Австралии в целом эквивалентен. Этого недостаточно, чтобы сделать вывод о том, что в связях россии и Китая нет ничего особенного, но это, по крайней мере, говорит о том, что риторика об особых отношениях между двумя странами покоится на шатком фундаменте.

В 2023 году импорт Китая из россии вырос на 12,7%. Однако, такие высокие темпы роста — далеко не редкость в китайской торговой статистике. В 2022 году, например, китайский импорт из Канады вырос на 39%, но мало кто из наблюдателей предположит, что Пекин устанавливает особые отношения с Оттавой.

Реальная картина может не понравиться кремлю: россия остается небольшим поставщиком для китайского бизнеса. В прошлом году объем китайского импорта от российских компаний составил $129 млрд, что составляет всего 5% от общего объема. Кроме того, увеличение экспорта в Китай может оказаться обоюдоострым мечом: российские сырьевые компании все больше зависят от Китая, как экспортного рынка, что дает Пекину рычаги влияния на москву.

Возможно, безграничная дружба упирается в то, что китайский экспорт в россию необычайно высокий? Конечно, в 2023 году он вырос на 46,9%, что является самым высоким показателем среди торговых партнеров Китая в том году.

Но, опять же, если посмотреть на данные, с точки зрения уровня торговли, получается другая картина: китайские компании экспортируют в россию столько же, сколько в Нидерланды — страну, экономика которой почти в 2,5 раза меньше российской и не имеет протяженной границы с Китаем. Объем китайского экспорта в рф составляет $111 млрд — меньше, чем во Вьетнам.

Конечно, качество имеет значение, и китайский экспорт инструментов, которые помогут россии производить военную технику, крайне важен для москвы. Но, в целом, российские предприятия не являются крупными покупателями китайских фирм, что свидетельствует о несбалансированности торговых отношений между этими двумя странами.

Когда рост остановится

Вместо того, чтобы бурно развиваться, торговые связи между россией и Китаем, возможно, восстанавливаются после аномально низкого уровня. Торговля между двумя странами была слабо развита до нападения на Украину, начавшегося в феврале 2022 года. Теперь, когда санкции отрезают россию от Европы, у москвы не остается иного выбора, кроме как обратиться к Пекину, что, в свою очередь, стимулирует догоняющий рост.

Если теория «догоняющего роста» верна, то российско-китайская торговля вскоре может выйти на плато. Недавние события подтверждают эту точку зрения. Переговоры по газопроводу Сила Сибири-2 зашли в тупик. Кроме того, лишь немногие китайские нефтеперерабатывающие предприятия могут перерабатывать российскую нефть с высоким содержанием серы. Оба фактора указывают на то, что продажи российских энергоносителей в Китай могут вскоре стабилизироваться.

Тем временем, в марте китайские банки прекратили оформление продаж IT-оборудования в россию, что, вероятно, приостановило рост пекинского экспорта в москву, поскольку IT-оборудование составляет основную часть китайских продаж в россию. В первом квартале этого года объем экспорта Китая в россию практически не изменился.

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То, что китайские финансовые институты все более настороженно относятся к ведению бизнеса с российскими компаниями, говорит о растущей обеспокоенности в Китае по поводу риска попасть под вторичные санкции США. Поскольку Вашингтон сейчас усиливает контроль за соблюдением этих мер, такие опасения могут стать еще более острыми в ближайшие месяцы. Таким образом, высокие темпы роста товарооборота между россией и Китаем могут вскоре остаться в прошлом. Страны могут хвастаться своей дружбой без ограничений, но эта близость, похоже, не распространяется на сферу торговли.