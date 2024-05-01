Что на самом деле происходит с торговлей Китая и рф — Financial Times

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Страхование жилья от шахедов
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСАГО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеСтрахование жилья от шахедовКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаКаталог криптобирж
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеСтрахование жилья от шахедовКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобирж
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

1 мая 2024, 8:50 Читати українською

Что на самом деле происходит с торговлей Китая и рф — Financial Times

Российская пропаганда уверяет, что торговля с Китаем заменила ей разорванные связи с ЕС и США. Соответствует ли это действительности, важна ли россия для КНР, и как изменился объем их торговли, рассказывает Financial Times. «Минфин» публикует перевод статьи.

Российская пропаганда уверяет, что торговля с Китаем заменила ей разорванные связи с ЕС и США.

Торговля на уровне Австралии

На бумаге коммерческие связи между россией и Китаем выглядят грандиозно: в 2023 году товарооборот между двумя странами достиг $240 млрд, увеличившись на 26,3% всего за один год. Москва и Пекин могут радоваться, ведь такая лестная статистика подтверждает мнение о том, что две столицы связывают дружеские отношения «без ограничений». Но если заглянуть в данные о российско-китайской торговле, то можно обнаружить более тонкую картину.

Нет ничего удивительного в том, что вторая по величине (Китай) и восьмая по величине (россия) экономики мира ведут бизнес друг с другом. Неудивительно и то, что эти коммерческие связи укрепляются, поскольку санкции вынуждают москву переориентировать торговлю с Европы на Азию. Но гораздо интереснее то, установили ли китайские фирмы со своими российскими коллегами какие-то необычные связи.

Во-первых, посмотрите, необычно высокий товарооборот между россией и Китаем. Номинальный валовой внутренний продукт россии находится между Бразилией и Австралией. Как выяснилось, товарооборот с Китаем у россии, Бразилии и Австралии в целом эквивалентен. Этого недостаточно, чтобы сделать вывод о том, что в связях россии и Китая нет ничего особенного, но это, по крайней мере, говорит о том, что риторика об особых отношениях между двумя странами покоится на шатком фундаменте.

В 2023 году импорт Китая из россии вырос на 12,7%. Однако, такие высокие темпы роста — далеко не редкость в китайской торговой статистике. В 2022 году, например, китайский импорт из Канады вырос на 39%, но мало кто из наблюдателей предположит, что Пекин устанавливает особые отношения с Оттавой.

Реальная картина может не понравиться кремлю: россия остается небольшим поставщиком для китайского бизнеса. В прошлом году объем китайского импорта от российских компаний составил $129 млрд, что составляет всего 5% от общего объема. Кроме того, увеличение экспорта в Китай может оказаться обоюдоострым мечом: российские сырьевые компании все больше зависят от Китая, как экспортного рынка, что дает Пекину рычаги влияния на москву.

Возможно, безграничная дружба упирается в то, что китайский экспорт в россию необычайно высокий? Конечно, в 2023 году он вырос на 46,9%, что является самым высоким показателем среди торговых партнеров Китая в том году.

Но, опять же, если посмотреть на данные, с точки зрения уровня торговли, получается другая картина: китайские компании экспортируют в россию столько же, сколько в Нидерланды — страну, экономика которой почти в 2,5 раза меньше российской и не имеет протяженной границы с Китаем. Объем китайского экспорта в рф составляет $111 млрд — меньше, чем во Вьетнам.

Конечно, качество имеет значение, и китайский экспорт инструментов, которые помогут россии производить военную технику, крайне важен для москвы. Но, в целом, российские предприятия не являются крупными покупателями китайских фирм, что свидетельствует о несбалансированности торговых отношений между этими двумя странами.

Когда рост остановится

Вместо того, чтобы бурно развиваться, торговые связи между россией и Китаем, возможно, восстанавливаются после аномально низкого уровня. Торговля между двумя странами была слабо развита до нападения на Украину, начавшегося в феврале 2022 года. Теперь, когда санкции отрезают россию от Европы, у москвы не остается иного выбора, кроме как обратиться к Пекину, что, в свою очередь, стимулирует догоняющий рост.

Если теория «догоняющего роста» верна, то российско-китайская торговля вскоре может выйти на плато. Недавние события подтверждают эту точку зрения. Переговоры по газопроводу Сила Сибири-2 зашли в тупик. Кроме того, лишь немногие китайские нефтеперерабатывающие предприятия могут перерабатывать российскую нефть с высоким содержанием серы. Оба фактора указывают на то, что продажи российских энергоносителей в Китай могут вскоре стабилизироваться.

Тем временем, в марте китайские банки прекратили оформление продаж IT-оборудования в россию, что, вероятно, приостановило рост пекинского экспорта в москву, поскольку IT-оборудование составляет основную часть китайских продаж в россию. В первом квартале этого года объем экспорта Китая в россию практически не изменился.

Читайте также: Индия стремится пробиться в клуб сверхдержав: как оценивают ее шансы

То, что китайские финансовые институты все более настороженно относятся к ведению бизнеса с российскими компаниями, говорит о растущей обеспокоенности в Китае по поводу риска попасть под вторичные санкции США. Поскольку Вашингтон сейчас усиливает контроль за соблюдением этих мер, такие опасения могут стать еще более острыми в ближайшие месяцы. Таким образом, высокие темпы роста товарооборота между россией и Китаем могут вскоре остаться в прошлом. Страны могут хвастаться своей дружбой без ограничений, но эта близость, похоже, не распространяется на сферу торговли.

Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами