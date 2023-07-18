Почему растет теневой обмен валют в Tik-Tok и соцсетях и какие несет угрозы

Для стабильности наличного курса Нацбанк координирует действия банков и обменных пунктов. Однако, слишком строгие ограничения для последних могут вытолкнуть рынок в неконтролируемый «черный» сегмент, который уже начал активно развиваться. Какие изменения могут стать предохранителем такого сценария, «Минфину» рассказал партнер Ukraine Economic Outlook Григорий Кукуруза.

Как менялась ситуация на валютном рынке

Лицензиаты валютных операций традиционно являлись привилегированной кастой с высокой маржинальностью. Но существующие регуляции лишают их гибкости и делают легкой мишенью для штрафов и проверок. В то время, как алгоритмы Meta и Tik-Tok предлагают рынку новые «черные» обменники с переходом в крипту, перестановками и без лимитов по объемам.

С точки зрения клиентоориентированности — это абсолютно закономерно, однако, несет риски для курсовой стабильности. Так, новые волны паники (которые вполне вероятны, что показал опыт комиссий за обмен ветхих купюр), при росте доли нерегулируемых обменников, будет все сложнее подавить. Курсовые ожидания могут снова ухудшиться, что совершенно не вовремя, учитывая планы НБУ вернуться к плавающему курсообразованию.

Напомню, еще во втором квартале прошлого года наличный обменный курс, который почти не регулировался Национальным банком, использовался в качестве квази-ориентира для условно-реального курса. Это формировало соответствующие курсовые ожидания бизнеса и стимулировало рост цен, поскольку именно наличный курс остается ключевым ориентиром в ценообразовании для многих предприятий.

Следовательно, в начале третьего квартала 2022 года регулятор был вынужден внедрить инструмент специальных трехмесячных депозитов, которые позволяли покупать валюту сначала на сумму 50 тыс. грн в месяц в эквиваленте, а начиная с сентября — 100 тыс. грн в месяц.

Также, в целях постепенного насыщения рынка наличной валютой в конце июля банкам разрешили продавать наличную валюту в размере половины от купленной у граждан с 13 апреля 2022 года безналичной валюты. Совокупно, за июль 2022 — июнь 2023 г. для покрытия отложенного спроса населения на валюту и нормализации настроений было, де-факто, направлено из резервов $5,6 млрд ($2,4 млрд — восстановление наличного оборота валюты, $3,2 млрд — покупка в безналичной форме через депозит).

Важно отметить, что именно внедрение конвертационных депозитов позволило, хотя и с временным лагом, сформировать устойчивый приток наличной валюты на рынок, что сузило спред между наличным и официальным курсом и, в свою очередь, позволило возобновить для населения продажу безналичной валюты.

В целом, среднемесячная чистая продажа наличной валюты банками в марте-июле 2022 года сохранялась на уровне менее $2 млн (де-факто, отсутствовала, поступления наличной валюты обеспечивались преимущественно «карточными туристами»). С августа 2022 года началось возобновление продажи наличной валюты банками, и средняя чистая продажа за август 2022 — июнь 2023 составила $215 млн в месяц.

Наличный валютный рынок в январе-июне 2023 года был распределен между банками и небанковскими учреждениями в пропорции 24% и 76% соответственно. Несмотря на то, что объемы покупки валюты небанковскими учреждениями равны объемам продаж, то есть сводятся с нулевым сальдо, важной функцией небанковских учреждений является поддержка ликвидности рынка (формирование его инфраструктуры).

Следует отметить, что лицензированные небанковские учреждения находятся в прямой зоне влияния регулятора. Потому может быть обеспечен полноценный механизм трансмиссии и влияния НБУ на поведение валютного рынка. В то же время, «черный» сегмент рынка обмена валюты находится вне контроля регулятора, особенно в отношении норм комиссий и других составляющих нормативного поля.

В целом, наличная валюта остается основным финансовым инструментом сбережений в Украине. С началом полномасштабного вторжения наличная валюта значительно усилила свою роль, как средство сохранения капитала. Так, кумулятивный объем прироста наличной валюты вне банков в марте 2022 — мае 2023 составил $13,5 млрд. За аналогичный период прирост долларовых депозитов составил $2,5 млрд, при этом объем депозитов в гривне сроком более года сократился на 2,8 млрд грн.

Установление комиссий на обмен ветхой валюты подрывает доверие наличной валюты, как основного инструмента сбережений. Теоретически, такой шаг мог бы повысить привлекательность гривневых активов и других альтернативных сбережений. Однако, на практике это привело к появлению новой волны паники на наличном рынке и росту спроса на долларовые банкноты нового образца и евро. То есть достигнутое равновесие на валютном рынке является достаточно хрупким.

Почему возникает угроза для легальных обменников

Действующее законодательство, которое регулирует рынок обмена наличной валюты, создает неравные условия для банков и небанковских учреждений, ограничивая конкурентные позиции последних. В сочетании с внедрением налогообложения каждого отдельного пункта обмена валют, это может привести к каскадному банкротству небанковских учреждений и постепенному росту доли неконтролируемого «черного» рынка.

В таких условиях также будет сложно выравнивать временные и географические лаги. Так, может образоваться географическая диспропорция, которая существовала с начала полномасштабного вторжения, однако уже во втором квартале 2022 года региональные разногласия в курсе постепенно выровнялись (как это было в регионах в мае-июне для «новых синих» и «старых» долларов).

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Особую актуальность проблема неконтролируемого «черного» рынка приобретает также в связи с возникновением на рынке новых, ранее несвойственных «черным» обменникам услуг, таких как конвертация гривны или валюты в виртуальные активы с возможностью их использования для внешних переводов.

Как изменить ситуацию

Предлагаемые изменения могут быть оперативно внесены в законодательство, что будет способствовать росту ликвидности и прозрачности валютного рынка, его детенизации и устранению резких колебаний курсов купли и продажи валюты для граждан и малого бизнеса (в условиях режима фиксированного обменного курса), которые не отвечают макроэкономическим условиям.

1. Шаг «Кросс-курсы»: объяснение процедуры оформления и выполнения операций обмена одной иностранной валюты на другую, а также внесение соответствующих изменений в Постановление № 18.

2. Шаг «Операции инкассо»: предоставление возможности небанковским финансовым учреждениям проводить операции инкассо непосредственно или с помощью банковского учреждения-партнера в Украине. Разработка Национальным банком соответствующей инструкции.

«Банк (филиал, отделение)/небанковские финансовые учреждения принимают на инкассо от физических лиц (резидентов и нерезидентов) и юридических лиц-резидентов и представительств юридических лиц-нерезидентов (на условиях, которые определяются банком вместе с банком-корреспондентом)» — да, сейчас данные операции для небанковских учреждений разрешены, однако отсутствует четкий порядок проведения таких операций.

3. Шаг «Открытие счетов у иностранных брокеров»: предоставление небанковским учреждениям права на открытие счетов у иностранных брокеров для операций FOREX с целью хеджирования валютных рисков. Позволить таким учреждениям поддерживать совокупный остаток на этих счетах в размере, который не превышает 15% их собственного капитала.

4. Шаг «Операции по обмену монет и/или банкнот одной валюты»: внесение изменений в действующие постановления Национального банка для обеспечения возможности получения комиссионного вознаграждения небанковскими учреждениями за дополнительные финансовые операции.

5. Шаг «Установление прямого сотрудничества небанковских учреждений с банками по купле-продаже наличной валюты»: инициирование изменений в законодательство, которые позволят небанковским уполномоченным учреждениям сотрудничать между собой и/или банками в сфере купли-продажи наличной валюты.

6. Шаг «Относительно остатков санкционной валюты»: обеспечить прояснение позиции Национального банка по поводу остатков санкционной валюты в отдельных подразделениях финансовых учреждений.

7. Шаг «Распоряжение валютными ценностями финансовых учреждений»: предоставить возможность небанковским уполномоченным учреждениям свободно распоряжаться всеми имеющимися валютными ценностями в их кассах и обособленных подразделениях, которые рассматриваются как эквивалент их собственного капитала, и внести соответствующие изменения в Постановление № 18.

8. Шаг «Установление дифференцированных курсов для разных клиентов»: предоставить возможность небанковским учреждениям устанавливать разные курсы обмена валют для клиентов в течение одного операционного дня, в зависимости от объема сделки и номинала банкнот.

9. Шаг «Операции по торговле валютными ценностями, банковскими металлами»: предлагается внесение изменений в Постановление № 1 Национального банка Украины, чтобы дать небанковским учреждениям возможность проводить операции с валютными ценностями — в частности, банковскими металлами.

10. Шаг «Операции с инвестиционными монетами»: следует разработать и внедрить нормативно-правовое регулирование операций с инвестиционными монетами.

11. Отменить требование о предоставлении подтверждающих документов, если субъект первичного финансового мониторинга верифицирует гражданина Украины через системы BankID или «Дія».

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12. Запретить правоохранительным и фискальным органам изъятие остатков наличной иностранной и национальной валют, имеющихся в пунктах предоставления финансовых услуг, если они соответствуют остаткам РРО, и отсутствуют доказательства, что такие средства получены преступным путем. Проверки пунктов предоставления финансовых услуг должны согласовываться с соответствующим департаментом Национального банка.

13. Урегулировать деятельность поставщиков финансовых услуг в сфере виртуальных активов.