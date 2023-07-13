До 50% комиссий за ветхие купюры и отказы их принимать: как сдать не новую банкноту

Проблемы с приемом иностранной валюты сохраняются: одни жалуются на нежелание банков и обменок принимать старые и ветхие банкноты. Другие — на то, что «некрасивые» купюры им стараются всучить при выплате денежных переводов и снятии депозитов . «Минфин» выяснил, как изменились условия валютообмена, какие банки принимают инвалюту на инкассо, и какие комиссии берут за эту услугу.

НБУ закручивает гайки: финансисты продолжают нарушать

Обменять поношенную купюру и раньше было непросто. Однако, с началом войны проблема стала массовой. Банкиры называли одну причину, когда не хотели брать ветхие банкноты, — логистические проблемы с их вывозом за границу из-за закрытия неба Украины после 24 февраля 2022 года.

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Старые же банкноты стали нежелательными из-за того, что их неохотно принимали клиенты. Одни люди их сдают, а другие не хотят принимать от финансистов, — фактически, эти деньги выходят из оборота и лежат мертвым грузом в хранилищах.

Однако, регулятор усмотрел в происходящем не только объективные причины. Прошло три недели после того, как Нацбанк вплотную взялся за решение проблемы с обменом ветхой/изношенной и старой инвалюты. Отсчет ведется с момента принятия регулятором постановления № 75 (вступило в силу с 21 июня 2023 года), которым НБУ запретил банкам и небанковским обменникам отказывать клиентам в приеме подлинных иностранных банкнот, независимо от года их выпуска.

Причина для отказа может быть только одна — человек принес фальшивку. Но если детекторы и счетчики в кассе подтвердили подлинность купюры, то у финансистов, по постановлению № 75, есть два варианта действий:

обменять банкноту по текущему курсу;

принять ее на инкассо (прием ветхой, значительно поврежденной инвалюты) по текущей комиссии для этой услуги, размер которой должен указываться на кассе, и сообщить сроки проведения операций.

Отказывать клиентам в приеме такой налички финучреждения не имеют права.

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К нарушителям этих правил НБУ готов применять серьезные штрафы: от 400 тыс. грн для банков и до 5% собственного капитала для небанковских финучреждений.

Финансистам запретили взимать с потребителей комиссии за прием старой инвалюты или отказывать в ее обмене. В первую очередь, речь идет о так называемом «белом» долларе 1996 года выпуска, который не хотели обменивать по тем же правилам, что и новый — «синий» 2010 года. За валютообмен старья с людей брали до 5% комиссии или устанавливали заниженный курс.

Требования четкие и санкции жесткие, так что казалось, что проблема с приемом ветхих или старых иностранных банкнот должна быть решена. Но этом не так.

В ответ на официальный запрос «Минфина» Национальный банк сообщил, что после 21 июня (после вступления в силу вышеупомянутого постановления НБУ № 75) получил еще 216 обращений с жалобами на прием наличной инвалюты:

131 — на небанковские финучреждения;

72 — на банки.

Все претензии поступили от физлиц, бизнес по этому вопросу не обращался.

Это данные за 11 рабочих дней. А с начала года (по 5 июля) в Нацбанк по валютной проблеме поступило 712 жалоб граждан.

«С 1 по 21 июня получено 423 обращения. Пиковым месяцем по количеству обращений стал июнь. В целом же, если смотреть на динамику проработанных звонков и письменных обращений, то можно проследить тенденцию к постепенной нормализации работы банков и небанковских финансовых учреждений по вопросам валютообменных операций», — утверждают в НБУ.

Но еще раз повторим: регулятор свел данные по официально поданным жалобам, когда люди не поленились и нашли время на составление претензии. Ясно, что отказов в приеме инвалюты было больше: многие просто махнули рукой на подачу обращения в НБУ.

На что жалуются люди

Нацбанк сообщил «Минфину» о таких сигналах со стороны потребителей:

Отказы финучреждений в обмене/внесении на счета изношенных и старых банкнот.

Установка при валютообмене комиссий или разных курсов, в зависимости от даты эмиссии (выпуска) иностранных купюр.

Отказы в приеме банкнот из-за их номинала или отсутствия наличных в кассе.

Выдача ветхой инвалюты при получении клиентом денежных переводов и средств со счетов.

Также нацбанковцы заметили, что отказы в валютообмене поступали из-за нежелания потребителей проходить идентификацию — подать документы, которые подтверждают личность. Скорее всего, речь шла о крупных суммах.

Регулятор объяснил, что не обязан проводить проверки финучреждений по факту каждой поданной в НБУ жалобы. Однако, будет их учитывать при надзоре за структурами, на которые поступили сигналы. Чиновники пообещали применять «надлежащие меры» в отношении банков и небанковских финучреждений при выявлении нарушений своих нормативно-правовых актов, к которым относится и вышеупомянутое постановление № 75 в том числе.

«Банк или небанковское финансовое учреждение обязаны во внутренних положениях об организации работы по осуществлению кассовых операций определить, в частности, тариф комиссионного вознаграждения за операцию инкассо и условия его уплаты клиентом. А также сроки выплаты клиентам возмещения за принятые на инкассо банкноты иностранной валюты», — говорится в ответе Национального банка для «Минфина».

В НБУ рассказывают, что для решения банкнотной проблемы также упростили правила работы с наличностью для небанковских финучреждений с тем, чтобы они, как и банки, могли принимать ветхую валюту и передавать ее для вывоза за границу.

Однако, в финансовых компаниях сообщили о новых проблемах: для работы по инкассо им нужно открывать счета в банках-партнерах, но многие не могут этого сделать из-за сложностей с финансовым мониторингом. Оказалось, что ФК, работающие с наличной инвалютой, успели получить от Нацбанка штрафы и письменные предупреждения за нарушения при валютообмене. Из-за этого банки должны квалифицировать их, как нежелательных клиентов, после проведения финмониторинга, и не могут им открыть счета.

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Что говорят в банковских кассах

Чтобы понять, как на практике обстоят дела с валютообменом, «Минфин» объехал отделения нескольких крупных розничных банков. Начали, конечно же, с государственного Приватбанка. Кассир там сразу заявила, что не принимает ветхую инвалюту — ни для валютообмена, ни для зачисления на счет. Услуга инкассо просто отсутствует в списке предоставляемых.

Однако, в Привате поспешили заверить, что работают над этим сервисом, и инкассо скоро появится.

«Продукт находится в стадии разработки. Тариф будет определен при запуске», — подтвердил нам пресс-секретарь Приватбанка Олег Серга.

Аналогичная ситуация и в другой госструктуре — Ощадбанке, где также не принимают инвалюту на инкассо. Услугу свернули после начала войны из-за проблем с вывозом ветхой банкноты за рубеж, но обещают возобновить. «Минфину» даже сообщили размер комиссии, которая будет взиматься с таких операций.

«Мы в ближайшие недели возобновляем данную услугу. Комиссия будет находиться на уровне 20%», — сообщил заместитель председателя правления Ощадбанка, ответственный за розничный бизнес, Антон Тютюн.

Кто будет вывозить ветхий доллар/евро для клиентов Ощадбанка — не сообщается. Из-за сложностей с логистикой человеку пока не могут точно сказать, сколько времени придется ждать, пока его банкноты пройдут экспертизу за границей и когда точно он сможет получить за них гривну или новенькую инвалюту.

«Мы не можем гарантировать сроки, потому что есть логистические вопросы, которые не зависят от банка. Это может быть от нескольких недель до нескольких месяцев», — объяснил Антон Тютюн.

Отсутствует услуга по инкассо для инвалюты и у Укрсиббанка.

«Принимаем только не поврежденные и не ветхие доллары и евро. Инкассо нет, и пока не предвидится появление этой услуги», — сказала «Минфину» кассир Укрсиббанка Катерина.

Отказались принять инвалюту на инкассо и в отделении Универсал Банка, который обслуживает и клиентов monobank. На обмен и пополнение счета принимаются только не поврежденные и не затертые купюры.

«Если на ваших долларах только одна небольшая печать, они не затерты и не заношенные, то можем поменять, как обыкновенную валюту по стандартному курсу. Ветхие же банкноты не принимаем», — сказали «Минфину» в Универсал Банке.

В двух системных банках «Минфину» с порога заявили, что услуга инкассо есть. Это ПУМБ и Райффайзен Банк. На кассе ПУМБа сразу можно было найти список услуг по обработке наличных, и среди них инкассо по инвалюте, где комиссия составляет 12% от суммы.

Однако, в банке сразу не сообщают, сколько придется ждать валютообмена после экспертизы. Говорят, что ответ может быть разным, в зависимости от заношенности валютных банкнот, но, обычно, речь идет «о нескольких неделях».

То же самое по срокам инкассо отвечают и в отделении Райффайзен Банка. Там услуга стоит 10% от суммы.

«Нам удалось наладить новые наземные логистические маршруты на замену недоступным из-за войны авиаперевозкам. Несколько раз в месяц Райффайзен Банк вывозит из страны банкноты с признаками значительного износа. Для физических лиц доступна услуга обмена данных банкнот в наших отделениях с комиссией 10% от суммы в гривне по курсу НБУ», — подтвердил директор департамента денежного обращения, инкассации средств и перевозки валютных ценностей Райффайзен Банка Виктор Гаркуша.

Нигде мы не обнаружили на кассах инструкций для клиентов по ветхим банкнотам. Даже в банках с услугой по инкассо. Человеку без примеров (иллюстраций) будет непросто понять, попадают ли его доллар или евро в категорию изношенных по нацбанковским критериям. Сложно разыскать всю информацию и на сайтах банков.

Если по инкассо и ветхой инвалюте у банков разные позиции, то по «старому» доллару (1996 года выпуска) или, как его еще называют, «белому» — единая. Его принимают все банки, которые обошел «Минфин», и принимают без комиссий, как недавно потребовал Национальный банк. При этом во всех отделениях подтвердили, что курс обмена при этом не меняется. Он единый как для нового, не ветхого доллара (2010 года), так и для старого. Очевидно, что финучреждения опасаются валютных нарушений, за которые НБУ недавно ужесточил свои штрафы.

Сколько сейчас вывозят валюты

Банки начали понемногу улучшать ситуацию с вывозом из Украины ветхой инвалюты, что видно из последнего отчета Нацбанка. Если в январе-апреле 2023 года вывозили от $31 млн (февраль) до $57 млн (январь) непригодной инвалюты, то уже в мае — почти $93 млн. Это еще до громких призывов НБУ решить проблему и ужесточения требований регулятора.

Наверняка, июньская статистика по вывозу будет еще выше, ведь на этот месяц пришелся пик жалоб населения.

До войны емкость рынка вывозимой инвалюты была выше текущих показателей: например, в июне 2021 года банковская система, по информации регулятора, вывезла $271,8 млн, а в июне 2020 года — $123,1 млн. Но после вторжения россии, закрытия неба и новых проблем с логистикой объем вывоза в июне 2022 года рухнул до $15,5 млн.

Данные: Нацбанк

Львиную долю в вывозимой инвалюте составляют доллар и евро. Например, в мае 2023 года на них приходится 80,3% ($74,6 млн) и 14,2% (эквивалент $13,2 млн) соответственно. В этом месяце банки вывозили еще две денежные единицы — это британские фунты стерлингов и польские злотые. По объему они сильно уступают доллару/евро: на них приходится 4,4% (эквивалент $4,1 млн) и 1,1% (эквивалент $959 тыс.) соответственно.

Интересно, что до войны, когда украинцы активно путешествовали и возвращались на родину, сдавали дома множество разных валют. По данным НБУ, например, два года назад украинские банки вывезли за границу 13 видов инвалют. На первом месте был не доллар, а евро, а в пятерку наиболее активно вывозимых входил российский рубль. НБУ пересчитал все в доллар, и по объемам вышел такой рейтинг по итогам 2021 года:

евро — $1,4 млрд; доллар США — $691 млн; фунт стерлингов — $202,1 млн; российский рубль — $92,4 млн; польский злотый — $33,6 млн; швейцарский франк — $30,6 млн; канадский доллар — $2,6 млн; чешская крона — $1,3 млн; датская крона — $499 тыс.; норвежская крона — $422 тыс.; австралийский доллар — $186 тыс.; венгерский форинт — $85 тыс.; японская иена — $80 тыс.

Наверняка, за рубеж вывозили не только ветхие банкноты, но и экзотическую наличную валюту, не пользующуюся значительным спросом в Украине.

До 50% от операции: сколько берут за инкассо

В Национальном банке, сославшись на свое постановление № 3 от 2 января 2019 года, заверили «Минфин», что банки не обязаны получать специальную лицензию на вывоз наличной банкноты. Транспортировку можно проводить на основании базовой банковской лицензии, которая в нашей стране есть у 65 банков, а также при наличии договора с контрагентами на поставку.

В НБУ сообщили, что в январе-мае 2023 года фактическим вывозом наличной инвалюты из Украины занимались 5 банков, но не уточнили их названий.

Регулятор также объяснил, что право на работу с наличной инвалютой в нашей стране есть у всех 65 действующих банков. Однако, при этом Нацбанк посоветовал обратиться за услугой инкассо лишь в 7 банков.

По запросу «Минфина», НБУ дал список 7-ми банков с инкассо, а мы прозвонили их контакт-центры и узнали размеры комиссий:

Райффайзен Банк — 10% суммы;

ПУМБ — 12% суммы;

Кредобанк — 15% суммы (минимум 350 грн);

Первый инвестиционный банк — 15% суммы;

Интересно, что при этом некоторые банки (Кредобанк) выдвигают дополнительные условия — открытие счета, так как услуга инкассо входит у них в пакет. А в государственном Укрэксимбанке менеджер во время консультации сообщил, что несколько дней назад его структура временно приостановила прием ветхой инвалюты, и ценник в 20% действовал до приостановки. Однако, заверил, что госбанк возобновит работу по инкассо в течение нескольких дней.

Как видно из ценового рейтинга, наименьшая стоимость инкассо оказалась в Райффайзен Банке (10%), а максимальная — у одесского МТБ Банка (50%). Средняя — 12−15%.

В Нацбанке подтвердили планы государственных Приватбанка и Ощадбанка скоро внедрить услугу по приему инвалюты на инкассо.

Эксперты сообщили, что у финансовых компаний средняя комиссия по инкассо находится на уровне 20−30%, а максимальная — достигает 50%.

В Нацбанке сообщили, что на 10 июня валютные лицензии в Украине были у 42 небанковских финучреждения, и 32 из них — на торговлю наличными валютными ценностями.

«Небанковское финансовое учреждение принимает на инкассо банкноты иностранной валюты при условии, что такое небанковское финансовое учреждение осуществляет деятельность по торговле иностранной валютой в наличной форме на основании лицензии на осуществление валютных операций и имеет договорные отношения с банками Украины, у которых есть договора с банками-корреспондентами», — объяснили «Минфину» в НБУ.

Однако, как писалось выше, у финансовых компаний сейчас возникли проблемы с открытием счетов в банках из-за штрафов регулятора — не прохождения финансового мониторинга.