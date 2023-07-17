Банкиры спрогнозировали курс до конца лета и определили лучшее время для покупки доллара

Гривна продолжает понемногу укрепляться. К концу недели средний курс продажи доллара в обменниках снизился с 37,24 грн до 37,19 грн. За 3 последних месяца наличная нацвалюта укрепилась примерно на 80 коп. Что обеспечивает этот тренд и долго ли он продлится, для «Минфина» спрогнозировали банкиры.

Что поддерживает гривну

Большинство финансистов, с которыми общался «Минфин», убеждены, что курс будет оставаться стабильным до конца лета и особых сдвигов ожидать не стоит.

«Оснований для существенной девальвации пока нет — курсовые ожидания улучшались в последние месяцы, клиенты уже накопили определенные запасы в валюте, а ставки по гривне остаются существенно выше, чем валютные. В случае реализации негативных шоков и роста спроса на валюту, НБУ будет пытаться удержать узкий спред наличного курса к официальному», — убежден аналитик стратегического развития банка Пивденный Константин Хведчук.

По словам директора департамента казначейско-инвестиционных услуг Укрэксимбанка Антона Болдырева, рынок остается насыщенным иностранной валютой, что позволяет удовлетворять имеющийся спрос. Дополнительной защитой выступают значительные объемы международных резервов, которые достигли исторического максимума, — $39 млрд. Это психологически поддерживает рынок и снижает чувствительность к возможным шоковым событиям.

Начальник департамента казначейства Глобус Банка Тарас Лесовой указывает на несколько ключевых факторов, которые помогают удерживать стабильный курс. Среди них, в частности:

политика регулятора по популяризации гривны, как валюты для сохранения средств. Речь идет о возможности для банков вкладывать средства в 3-месячные депозитные сертификаты под 25% годовых, что, в свою очередь, стимулировало финучреждения активно привлекать средства на долгосрочные гривневые депозиты и существенно увеличить проценты по ним. Таким образом, уменьшилось давление на гривну на наличном рынке;

внедрение «весенних» конвертационных депозитных программ, которые позволили гражданам покупать валюту по официальному курсу с обязательным ее размещением на депозитах, что также способствовало сохранению баланса между спросом и предложением валюты на наличном рынке без существенных «перекосов»;

помощь от стран-партнеров и международных финансовых институтов, которая позволяет финансировать бюджет без помощи «печатного станка» и накапливать ЗВР.

Как отмечает директор департамента аналитических исследований Райффайзен Банка Александр Печерицын, спрос на наличном рынке остается относительно незначительным, а отсутствие весомых девальвационных рисков в течение нескольких месяцев подряд и узкий спред между наличным и официальным курсом достаточно сильно ослабили краткосрочные девальвационные опасения.

Еще одним успокаивающим банкиров фактором является обнародованная Нацбанком публичная версия «Стратегии смягчения валютных ограничений, перехода к большей гибкости обменного курса и возвращение к инфляционному таргетированию».

Как отмечает директор Департамента казначейских операций Банка Инвестиций и Сбережений Максим Думанский, в соответствии с ней, увеличение курсовой гибкости будет происходить постепенно, а на первых этапах важно сохранить максимальную курсовую стабильность.

«Хотя и возможно постепенное ослабление валютных ограничений, большинство участников рынка ожидают, что до конца лета резких изменений в курсовой политике НБУ не произойдет», — резюмирует Юрий Крохмаль, руководитель службы продаж казначейских продуктов Банка Авангард.

Как изменился спрос на валюту

В условиях укрепления гривны значительного потока желающих приобрести дешевый доллар банки не отмечают. Преимущественно, представители финучреждений говорят о сбалансированном спросе на валюту.

«Улучшилась сбалансированность наличного сегмента. Спрос на валюту сохраняется, при этом в последние месяцы клиенты начали больше продавать наличный доллар», — рассказала редакции начальник управления казначейства Агропросперис Банка Людмила Коршевнюк.

Об аналогичных тенденциях говорит и директор департамента казначейства Пиреус Банка Игорь Якобчук: «Если в первый год после начала полномасштабной войны значительно преобладал спрос на валюту, то сейчас объемы покупки и продаж практически сбалансированы».

Об умеренном спросе на валюту «Минфину» сообщили также в банке Клиринговый дом. А в банке Пивденный отмечают, что спрос на наличную валюту остался стабильным, а вот его предложение выросло.

Главная причина отсутствия высокого спроса на валюту среди населения — отсутствие гривны. Большинству, наоборот, приходится «потрошить» заначки для финансирования текущих расходов. Те же, у кого есть гривневые запасы, пользуются возможностью заработать, и предпочитают хранить деньги на депозитах.

Что давит на курс

Один из факторов, который до конца лета может повлиять на ситуацию на валютном рынке, — изменение монетарной политики и снижение учетной ставки НБУ. Следующее заседание Правления по вопросам монетарной политики запланировано на 27 июля.

«Учитывая июньскую дискуссию членов монетарного комитета, снижение учетной ставки возможно уже в июле. Вряд ли регулятор прибегнет к резким изменениям, но определенное влияние все же неизбежно. При условии символического снижения в пределах 1−2%, вряд ли он будет длительным. Но все же небольшой курсовой всплеск, как реакция на стратегическое изменение, возможен», — предполагает директор департамента казначейских операций Юнекс Банка Анна Золотько.

В то же время, как отмечает эксперт, регулятор неоднократно говорил о важности сохранения высокого уровня доходности гривневых вкладов для поддержания ценовой и курсовой стабильности. Поэтому больших рисков нынешний пересмотр учетной ставки не будет нести.

Возможность традиционного ослабления гривны до конца лета допускает директор Департамента межбанковского бизнеса РВС банка Елена Ищенко. По ее словам, этому будет способствовать ожидание снижения НБУ учетной ставки вместе с возможным переходом от фиксированного курса доллара к рыночному на межбанковском рынке.

Сохраняются летом и очевидные риски военного времени — это трудности экспорта украинских товаров, в частности, возможные сложности в работе «зернового» коридора. Также нельзя исключать ухудшение ситуации на фронте или существенное повреждение критической инфраструктуры, в том числе и Запорожской АЭС.

Как отмечает директор Департамента казначейства и фондовых рынков Правэкс Банка Артем Красовский, если будет принято негативное решение о продлении Зерновой сделки, наличный курс может начать существенно расти, и выйдет к концу лета на уровень 38−38,5 грн/$.

«Также, негативный результат Зерновой сделки и перспективы ухудшения торгового баланса могут подтолкнуть НБУ к более раннему началу повышения фиксированного уровня официального курса гривны. Косвенно это будет влиять и на наличный курс», — объясняет он.

Правда, в базовом сценарии подобные негативные ситуации представители банков не рассматривают.

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Каким будет курс: прогнозы

Редакция попросила представителей банков предоставить свой прогноз курсу наличного доллара к концу лета по базовому сценарию. Ожидания представителей банков следующие:

Глобус Банк — 36,7/37,7 грн/$;

Банк Авангард — 36,8/37,3 грн/$;

Банк Клиринговый дом — 36,8/37,5 грн/$;

Банк Пивденный — 36,8/37,4 грн/$;

Банк Львов — 36,9/37,4 грн/$;

Банк Инвестиций и Сбережений — 36,9/37,5 грн/$;

Правэкс Банк — 37/37,5 грн/$;

Укрэксимбанк — 37/38 грн/$;

Sportbank — 37/38 грн/$;

Радабанк — 37,2/38 грн/$.

Большинство опрошенных банкиров не ожидают значительных изменений курса в течение лета. Зато до конца года, по прогнозам, гривна может существенно ослабнуть.

В первую очередь, на курс может повлиять ожидаемое снижение учетной ставки. Ведь если остается высокая вероятность, что в июле Нацбанк оставит ее на нынешнем уровне, то с сентября, по всей вероятности, начнется цикл смягчения монетарной политики.

«Кроме того, именно осенью регулятор попытается несколько отпустить „вожжи“ регулирования, тем самым вполне возможно „объединение“ официального и наличного курсов. Можно заключить, что август станет „подготовительным“ месяцем к новым системным изменениям на валютном рынке», — отмечает Тарас Лесовой.

По словам начальника Департамента по работе на международных рынках и денежного обращения Радабанка Сергея Гнездилова, Нацбанк ежемесячно тратит около $2 млрд на межбанке, и хотя при имеющихся резервах их хватит на несколько месяцев, рост курса, который должен сбалансировать экспорт и импорт, — только вопрос времени.

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По мнению СЕО sportbank Михаила Стрижко, лето — это выгодное время покупать доллар, ведь, уже начиная с сентября, он ожидает роста курса до уровня 38−39 грн/$ с потенциальным повышением до 40 грн/$ до конца года.