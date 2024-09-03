Моем тарелку после еды и высыпаемся: как научить свой мозг экономить и инвестировать

Если вы корите себя за то, что живете от зарплаты до зарплаты и не можете отложить ни копейки, у нас для вас хорошая новость. В этом виноваты не вы, а эволюция человечества, которая подталкивает к такому поведению. «Минфин» узнавал, что об особенностях сбережений говорит нейроэкономика, и как можно использовать ее наработки.

По результатам нескольких социологических опросов, у большинства украинцев вообще нет сбережений. В качестве причины, респонденты называют низкие заработки. Отчасти это соответствует действительности, ведь в нашей стране самые низкие доходы в Европе, которые стали еще меньше (ввиду инфляции и курса) после начала полномасштабной войны. Однако в более богатых странах ситуация схожая — в США около 55 млн граждан признаются, что у них вообще нет сбережений.

В то же время, если бы человеку, у которого нет сбережений, повысить доходы на 10%, он в большинстве случаев все равно не сможет экономить, а дополнительные средства растворяются в повседневных расходах. Так же, как и если его доходы снизятся на 10%, ему удастся пересмотреть покупки и вкладываться в эту сумму.

Таким образом, почти все и почти всегда могут экономить по крайней мере десятую часть своих доходов. Но почему тогда миллионы людей этого не делают? Существует отдельная наука — нейроэкономика, которая исследует поведение потребителей, психологию затрат и сбережений. Итак, посмотрим, что она говорит о нас с вами.

Виноваты не вы, а эволюция

Сначала посмотрим, как наука трактует наши повседневные покупки. Согласно исследованиям психолога Даниэля Канемана, получившего в 2002 году Нобелевскую премию по экономике, за такие покупки у нас отвечает эмоциональная система мозга, состоящая из трех компонентов.

Ключевую роль в этой системе играет прилегающее ядро — часть мозга, контролирующая получение удовольствия. То есть когда мы видим в магазине новый смартфон, одежду или пирожное — именно эта часть мозга подталкивает нас сделать покупку. Согласно исследованиям, прилегающее ядро активизируется не только когда мы что-то получаем, но и только ожидаем этого. Как демонстрируют исследования, по активности прилегающего ядра можно спрогнозировать, купит ли человек товар еще до того, как он увидел цену.

Следующая составляющая мозга, задействованная в эмоциональных покупках, — миндалевидное тело, которое, среди других функций, отвечает за страх. Когда мы вспоминаем, что после покупки того же смартфона не сможем заплатить даже за проезд в метро, — это вмешивается именно миндалевидное тело.

И наконец третий компонент — орбитофронтальная кора, ответственная за принятие решений. Она выслушивает доводы двух уже упомянутых составляющих мозга и выносит свой вердикт.

Проблема в том, что в большинстве случаев наш мозг предпочитает мгновенное получение удовольствий. Этот механизм сформировался у первобытного человека сотни тысяч лет назад.

Например, путешествуя по лесу, первобытный человек увидел дерево, усеянное сочными манго. Здесь начинает работать прилегающее ядро, подталкивая его скорее бежать к фруктам. В свою очередь, миндалевидное тело предостерегает: рядом какие-то заросли, где может скрываться саблезубый тигр, а потому стоит убираться отсюда. Орбитофронтальная кора выносит вердикт — нужно идти за фруктами.

Это решение вполне оправдано эволюцией. Кто знает, действительно ли там есть саблезубый тигр, а без фруктов можно умереть с голоду гарантированно. К тому же опасности могут ожидать и в других местах, а для борьбы с ними понадобится энергия. Если бы люди отдавали приоритет оговоркам миндалевидного тела, они бы не показывали нос из дома (т.е. пещеры) и уже гарантированно вымерли.

По этому же эволюционному механизму действует наш мозг всякий раз, когда мы выбираем мгновенные удовольствия, несмотря на будущие угрозы или неудобства: заказать пиццу вместо того, чтобы сварить брокколи, листать соцсети вместо того, чтобы лечь спать раньше и т. д.

Кто ответственный за сбережения

Здесь в действие вступает дорсолатеральная префронтальная кора. С точки зрения эволюции, это одна из новейших частей нашего мозга, к тому же у каждого человека она формируется дольше всех его частей — процесс завершается лишь ориентировочно в 20−25 лет.

Как новейшая надстройка, она способна контролировать наши природные желания. Она же ответственна за проектирование картины будущего. Например, именно эта часть мозга заставляет нас выполнять работу, которая принесет доход всего за несколько недель. Также, согласно исследованиям, у людей, способных долгое время находиться на диете, эта часть мозга подавляет активность в центрах удовольствий.

Соответственно, именно эта часть мозга «распишет план» о том, что, откладывая по тысяче гривен ежемесячно, за год вы получите 12 тыс. грн, а если инвестировать их, то еще и ускорите денежный поток.

Проблема этой части мозга именно в том, что она самая новая и не прошла тот длительный эволюционный путь, как эмоциональные центры. Поэтому часто даже у людей с железной волей (читай «железной дорсолатеральной префронтальной корой») базовые эмоции могут брать верх.

К тому же даже наш союзник в сбережениях в большинстве случаев тоже хочет получить быстрый результат. В одном из исследований людям сообщали, что сейчас им дадут $100, и после этого мгновенно активировалась префронтальная кора, что четко отражалось на МРТ. Когда же им сообщали, что денег придется ждать неделю — у многих активность этого участка мозга уходила, а если ждать стоило еще дольше, спад фиксировался у еще большей части участников эксперимента.

Только у некоторых испытуемых активность мозга оставалась примерно одинаковой, независимо от времени получения денег. Очевидно, таким людям проще экономить, потому что они легче воспринимают перспективу получения средств в будущем.

Однако, почему одни люди реагируют только на мгновенное удовольствие, а другие — с радостью готовы ждать будущего вознаграждения, ученым еще не удалось выяснить.

Зарабатывать, а не экономить

Важная еще одна особенность нашего мозга — нам проще заработать деньги, а не сэкономить их. Это доказали нейробиологи из Корнеллского университета. Согласно их исследованию, участники должны были выбрать по одному цвету, которые будут отвечать за «заработок» и «сбережения». Когда на экране появились эти цвета, участники исследования должны были выбрать один из них, что означало заработок 30 центов или экономию этой же суммы.

С точки зрения формальной логики, финансовый вес каждого варианта был одинаковым, но 90% участников эксперимента выбрали вариант заработка. К тому же три четверти из них уверяли, что вариант заработка появился на экране раньше цвета сбережений, хотя это не соответствовало действительности. То есть их мозг был настроен на ожидание заработка и некоторое время игнорировал экономию.

Авторы исследования не знают, в чем причина именно таких результатов. Может быть, это эволюционный механизм, а может, сугубо культурная особенность. «Мы хвастаемся трудовой этикой и заработками, но не говорим о том, чтобы придумать крутой план сбережений», — объясняет возможность второго варианта нейробиолог Адам Андерсон.

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Из-за такой особенности нашего восприятия, сталкиваясь с финансовыми проблемами, люди чаще думают о том, как больше заработать, а не где сэкономить, хотя финансовый результат от экономии мог бы быть даже лучше. Кроме этого, повышение доходов, вероятно, повлечет рост расходов, поэтому все финансовые проблемы останутся.

Что с этим делать

Понимание сути проблемы уже должно помочь в ее решении. Мы должны осознавать, что часть нашего мозга всегда будет подталкивать нас к неконтролируемым эмоциональным расходам. В то же время мы можем развивать дорсолатеральную префронтальную кору. Любой элемент самодисциплины, например, занятия спортом, медитация или хотя бы мытье тарелки сразу после еды, усиливает эту часть мозга и позволяет лучше контролировать эмоциональную составляющую.

Еще один достаточно простой способ избегать ненужных покупок — откладывать их хотя бы на короткий срок. Если вы что-то хотите купить, просто выйдите из магазина и вернитесь чуть позже. Так вы позволите рациональной части мозга взять ситуацию под контроль, и если через некоторое время все еще будет желание совершить покупку, решение будет уже взвешенным.

Также следует понимать, что переутомление или нехватка сна ослабляет активность префронтальной коры и усиливает влияние эмоций. Так, согласно исследованию ученых Королевского колледжа Лондона, нехватка сна вызывает переедание и усиление влечения к фастфуду. То же касается и желания неконтролируемых расходов денег.

По словам операционного директора Smart Family Office Алины Шух, помогает экономить и понимание целей. «Исследования показывают, что люди, визуализирующие свои цели, достигают их на 42% чаще, чем те, кто этого не делает. Поэтому создайте визуальное представление ваших финансовых целей. Это может быть коллаж, график или даже просто фотография того, что вы хотите купить. Разместите это на видном месте, чтобы постоянно напоминать о цели», — советует она.

Кроме этого, говорит Шух, можно воспользоваться инерцией и ленью, свойственной человеческой природе. Например, по результатам исследований, 54% людей не отменяют подписки после бесплатного пробного периода и продолжают платить за неиспользуемые сервисы в среднем в течение 2 лет. Эту нашу особенность можно использовать и себе на пользу, установив автоматический перевод определенной суммы ежемесячно на депозит. Впоследствии будет просто лень отменять это.

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В конце концов, можно сделать сбережения тоже элементом получения удовольствия и «подкормки» прилегающего ядра. Получение процентов по депозиту, выплаты по облигациям, наблюдение за тем, как ежемесячно растет сумма на счете, могут приносить не меньше радости, чем покупки. Главное — начать экономить и ждать, как мозг перепрограммируется под новую цель.