Почему экономика США опережает европейскую

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаОбмен криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

24 октября 2024, 8:40 Читати українською

Почему экономика США опережает европейскую

Экономике США удается быстрее исходить из экономических кризисов и она демонстрирует лучшие показатели роста, по сравнению с Европейским Союзом. Почему так происходит и какие факторы делают Соединенные штаты более мощными, рассуждает старший экономист Центра экономической стратегии Юрий Гайдай.

Экономике США удается быстрее исходить из экономических кризисов и она демонстрирует лучшие показатели роста, по сравнению с Европейским Союзом.

Мне кажется, что этот график хорошо раскрывает несколько причин, почему ЕС десятилетиями отстает от США в росте.

1) Во время рецессий безработица в США резко растет, а в ЕС — значительно меньше. Казалось бы, это хорошо? — Нет, потому что рецессии — это как раз важная фаза «творческого разрушения» в экономике, по Шумпетеру.

Это повод очиститься от неэффективных бизнесов и рабочих мест и направить ресурсы более продуктивно, что и ведет к росту. Это о гибкости и адаптивности экономики.

И здесь очень контрастной и показательной была экономическая политика времен ковидного кризиса. США сосредоточились на социалке — прямые выплаты для всех ниже определенного уровня дохода, и выплаты по безработице — «увольняйте, правительство поддержит людей». ЕС, вместо этого, сосредоточился на поддержке бизнеса и сохранении рабочих мест — «правительство даст вам деньги, чтобы вы не увольняли людей».

В 2022-м началось вторжение рф в Украину, поэтому трудно выделить чистый эффект на более длинном горизонте, но спад в США таки был меньше и восстановление было более бодрым.

2) Безработица в США тяготеет к уровню в 4%. Это как раз уровень естественной безработицы, то есть состояния равновесной полной занятости в экономике, которым его видели Фридман с Фелпсом (и за что получили свою Нобелевку).

В ЕС последние два десятилетия уровень безработицы тяготел к 8%, и только в последние годы начал двигаться по направлению к 6%. Выше естественная безработица — меньшая производительность на душу населения.

Здесь, конечно, много упрощений и обобщений, но в целом — у европейского (относительного) социализма своя цена в более медленном росте из-за меньшей гибкости и производительности.

Читайте также: Как меняются цены на жилье в ЕС

Конечно, «тупой» рост ВВП не может быть целью экономической политики. Основная цель — благосостояние граждан. Но в остро конкурентном глобальном мире длительный низкий рост означает, что благосостояние настоящего поколения удерживается в определенной степени за счет благосостояния, а возможно и элементарной физической безопасности будущих поколений.

Автор:
Гайдай Юрий
старший экономист Гайдай Юрий
Центр экономической стратегии
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами