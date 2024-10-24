Почему экономика США опережает европейскую

Экономике США удается быстрее исходить из экономических кризисов и она демонстрирует лучшие показатели роста, по сравнению с Европейским Союзом. Почему так происходит и какие факторы делают Соединенные штаты более мощными, рассуждает старший экономист Центра экономической стратегии Юрий Гайдай.

Мне кажется, что этот график хорошо раскрывает несколько причин, почему ЕС десятилетиями отстает от США в росте.

1) Во время рецессий безработица в США резко растет, а в ЕС — значительно меньше. Казалось бы, это хорошо? — Нет, потому что рецессии — это как раз важная фаза «творческого разрушения» в экономике, по Шумпетеру.

Это повод очиститься от неэффективных бизнесов и рабочих мест и направить ресурсы более продуктивно, что и ведет к росту. Это о гибкости и адаптивности экономики.

И здесь очень контрастной и показательной была экономическая политика времен ковидного кризиса. США сосредоточились на социалке — прямые выплаты для всех ниже определенного уровня дохода, и выплаты по безработице — «увольняйте, правительство поддержит людей». ЕС, вместо этого, сосредоточился на поддержке бизнеса и сохранении рабочих мест — «правительство даст вам деньги, чтобы вы не увольняли людей».

В 2022-м началось вторжение рф в Украину, поэтому трудно выделить чистый эффект на более длинном горизонте, но спад в США таки был меньше и восстановление было более бодрым.

2) Безработица в США тяготеет к уровню в 4%. Это как раз уровень естественной безработицы, то есть состояния равновесной полной занятости в экономике, которым его видели Фридман с Фелпсом (и за что получили свою Нобелевку).

В ЕС последние два десятилетия уровень безработицы тяготел к 8%, и только в последние годы начал двигаться по направлению к 6%. Выше естественная безработица — меньшая производительность на душу населения.

Здесь, конечно, много упрощений и обобщений, но в целом — у европейского (относительного) социализма своя цена в более медленном росте из-за меньшей гибкости и производительности.

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Конечно, «тупой» рост ВВП не может быть целью экономической политики. Основная цель — благосостояние граждан. Но в остро конкурентном глобальном мире длительный низкий рост означает, что благосостояние настоящего поколения удерживается в определенной степени за счет благосостояния, а возможно и элементарной физической безопасности будущих поколений.