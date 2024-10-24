Экономике США удается быстрее исходить из экономических кризисов и она демонстрирует лучшие показатели роста, по сравнению с Европейским Союзом. Почему так происходит и какие факторы делают Соединенные штаты более мощными, рассуждает старший экономист Центра экономической стратегии Юрий Гайдай.
Почему экономика США опережает европейскую
Мне кажется, что этот график хорошо раскрывает несколько причин, почему ЕС десятилетиями отстает от США в росте.
1) Во время рецессий безработица в США резко растет, а в ЕС — значительно меньше. Казалось бы, это хорошо? — Нет, потому что рецессии — это как раз важная фаза «творческого разрушения» в экономике, по Шумпетеру.
Это повод очиститься от неэффективных бизнесов и рабочих мест и направить ресурсы более продуктивно, что и ведет к росту. Это о гибкости и адаптивности экономики.
И здесь очень контрастной и показательной была экономическая политика времен ковидного кризиса. США сосредоточились на социалке — прямые выплаты для всех ниже определенного уровня дохода, и выплаты по безработице — «увольняйте, правительство поддержит людей». ЕС, вместо этого, сосредоточился на поддержке бизнеса и сохранении рабочих мест — «правительство даст вам деньги, чтобы вы не увольняли людей».
В 2022-м началось вторжение рф в Украину, поэтому трудно выделить чистый эффект на более длинном горизонте, но спад в США таки был меньше и восстановление было более бодрым.
2) Безработица в США тяготеет к уровню в 4%. Это как раз уровень естественной безработицы, то есть состояния равновесной полной занятости в экономике, которым его видели Фридман с Фелпсом (и за что получили свою Нобелевку).
В ЕС последние два десятилетия уровень безработицы тяготел к 8%, и только в последние годы начал двигаться по направлению к 6%. Выше естественная безработица — меньшая производительность на душу населения.
Здесь, конечно, много упрощений и обобщений, но в целом — у европейского (относительного) социализма своя цена в более медленном росте из-за меньшей гибкости и производительности.
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Конечно, «тупой» рост ВВП не может быть целью экономической политики. Основная цель — благосостояние граждан. Но в остро конкурентном глобальном мире длительный низкий рост означает, что благосостояние настоящего поколения удерживается в определенной степени за счет благосостояния, а возможно и элементарной физической безопасности будущих поколений.
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