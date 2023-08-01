Почему банки боятся «старых» долларов и как НБУ может решить эту проблему

Несмотря на требование НБУ к обменникам принимать все доллары, у которых нет признаков износа, «старые» купюры остаются головной болью банков. Почему так происходит, и можно ли разрешить эту ситуацию, в колонке для «Экономической правды» рассказал экономический эксперт Антон Швец. «Минфин» публикует сокращенную версию статьи.

Как война меняет обмен валют

Обменник или банк отказались принимать ваши старые доллары. Знакомо? Теперь масштабируйте это до уровня всей страны. Вы не знаете, куда девать доллар 96 года, и крупный банк не знает, куда девать доллар 96 года, но есть нюанс.

Ваши старые доллары вряд ли занимают много места в вашем сейфе, а вот украинские банки всерьез обеспокоены, как «утрамбовать» эту макулатуру в хранилищах.

В итоге, обменники и банки придумывают тысячу причин не принимать у граждан нежелательные купюры (или принимать их с пеней), а граждане пишут жалобы и сетуют.

Почему так произошло? Короткий ответ — в стране война. В мирное время система обмена долларовой массы была простой, понятной и отработанной. Согласно пункту 12 Положения НБУ о трансграничном перемещении валютных ценностей, коммерческие банки сами проводили международные операции с другими банками и дилерами валюты.

Для получения наличных денег они пользовались услугами специальных авиаперевозчиков прямо в Украину, а из аэропортов вывозили доллары в свои хранилища собственными бронированными авто.

Специальные дилеры — это, например, moneycorp, BFC group, Travelex и другие, которые, собственно, контролировали сбор и перевозку наличных грузов к самолетам коммерческих авиалиний. Таким же образом в обратном направлении бронемобилями и спецрейсами самолетов вывозились ветхие и поврежденные купюры.

Однако война вносит свои коррективы в процесс: в воюющей стране транспортировка денег может легко превратиться в вестерн об ограблении дилижанса. Интересный кейс освещал канал CNBC: история, скорее, напоминала сценарий боевика, чем финансовую процедуру. Федеральный Резервный Банк Нью-Йорка должен был в разгар военного конфликта отправить в Ирак более $40 млрд из «Фонда Развития», созданного из замороженных активов диктатора Саддама Хусейна.

В течение 2003−2008 годов из хранилища в Нью-Джерси бронированные авто, наполненные «кирпичами» из купюр, отправлялись на базу Эндрюс ВВС США, откуда самолеты С-17 летели в международный аэропорт в Багдаде.

Там паллеты с деньгами грузили на бронеавто и везли в Центральный банк Ирака. Часть 15-километрового пути от аэропорта в банк периодически находилась под контролем боевиков, так что нужно было каким-то образом придумать систему безопасной перевозки денег.

Эту систему организовал один человек, который попросил журналистов оставить его имя анонимным. Он построил систему секретной документации, одним из первых применил в подобной операции средства РЭБ, чтобы остановить управляемые мобильной связью самодельные бомбы.

А еще использовал для транспортировки денег мусоровозы, каждый раз договариваясь с новым водителем. Самому ему приходилось в течение всего рейса сидеть с оружием рядом с водителем, угрожая ему расстрелом, если что-нибудь в процессе перевозки пойдет не так.

Какова ситуация со старыми банкнотами в Украине

К счастью, в Украине даже во время полномасштабной войны все не столь жестко, как было в Ираке, но проблема опасности транспортировки наличных долларов существует. Одно дело — доставить деньги своим инкассаторским броневичком за полчаса из местного аэропорта.

Другая — везти наличные деньги сотни километров наземными маршрутами в соседние страны и таким же образом ввозить обратно новые. Конечно, это для этого требуются специальные автомобили, специальный персонал, специальная охрана, и, конечно, такая логистика сложная и очень дорогая.

Следовательно, объем «новой» наличности драматически уменьшился, банки потребность населения Украины в так называемых «синих» долларах США удовлетворить не могут, вместо этого — вынуждены хранить кучу старых «зеленых» баксов.

Конечно, всем было бы проще, если бы наши люди не гнушались брать в обменниках старые купюры. Но они по ряду причин этого не делают — во-первых, боятся (справедливо) дальнейших проблем с обменом.

Во-вторых, из-за городских легенд на тему того, что такие доллары скоро выйдут из оборота даже в США. На самом же деле, все доллары, выпущенные после 1914 года, являются легитимным платежным средством в Америке, ограничений на расчеты такими банкнотами нет, американские банки просто постепенно выводят их из оборота, заменяя новыми.

Однако, рядовой украинец этого не знает, и думает, что получив в обменнике сотку 96-го года будет обречен жить с ней навеки.

Итак, имеем ситуацию. Банки Украины за время войны накопили значительный пул старых купюр, которые теперь лежат в хранилищах мертвым грузом. Покупать их народ не хочет, а бронированные самолеты от нас за новыми долларами не будут летать, вероятнее всего, вплоть до победы.

Выход из ситуации я вижу в изменении вышеупомянутого Положения под военное положение таким образом, чтобы НБУ имел возможность собственноручно унифицировать процесс обмена наличных денег.

А именно: договориться об организации рейса бронированного самолета из США в страну-соседку (например, Польшу), а оттуда — караваном бронированного транспорта Центробанка через границу в хранилища НБУ.

Читайте также: До 50% комиссий за ветхие купюры и отказы их принимать: как сдать не новую банкноту

Из которых их смогут, наконец, забрать своими маленькими броневичками коммерческие банки для обеспечения нужд населения. Если НБУ возьмет на себя функцию представителя украинских коммерческих банков в отношениях с зарубежными контрагентами, банковская система лишится мертвого груза.

А люди смогут, наконец, без проблем покупать и продавать какие-либо наличные доллары в банках и обменниках без надуманных штрафов и отказов.