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25 апреля 2025, 19:30 Читати українською

Число покупателей евро в Украине растет: сохранится ли эта тенденция

События этой недели на мировом и украинском валютном рынке проходили интересно, и повлияли на курс в Украине очень разнонаправленно, но в целом — негативно для нацвалюты. Что сыграло в пользу нацвалюты, а что — наоборот, читайте в свежем валютном прогнозе «Минфина».

События этой недели на мировом и украинском валютном рынке проходили интересно, и повлияли на курс в Украине очень разнонаправленно, но в целом - негативно для нацвалюты.

Какие факторы сработали против гривны

На первом месте — практически сорванные американской стороной переговоры США, Англии, Франции, Германии и Украины. Точнее, в той их части, которые касаются справедливого завершения войны рф в нашей стране.

На уровне высокопоставленных чиновников (но все же не на уровне первых лиц) были достигнуты технические договоренности о продолжении работы по увеличению давления на россию, но не более. Результат — международные инвесторы, а также и местные аналитики снова не верят в быстрое окончание войны в Украине, а значит, психологически давление на гривну на валютном рынке снова возросло.

В том же формате неопределенности зависли и переговоры с владельцами украинских ВВП-варрантов.

Минфин и пул инвесторов пока не договорились о формате реструктуризации обязательств Украины по этим инструментам, что позволяет части СМИ «раскачивать» волну вокруг этого события и этим играть на руку спекулянтам.

Хотя на самом деле ход переговоров говорит о том, что обе стороны просто торгуются: инвесторы хотят «выжать» с Украины максимум, наши чиновники — сопротивляются и предлагают альтернативы. То есть идет банальный торг и, по моему мнению, компромисс будет найден. Но на фоне продолжения войны — это пока негативный момент для Украины и гривны.

Еще один фактор —рост спроса на межбанке на доллар и евро со стороны импортеров. Частично в силу просто скорого окончания месяца, частично — из-за неопределенности с торговой политикой Трампа, который серьезно «разворошил» практически все сегменты мировых рынков — от фондового до сырьевого и золота.

Многократные повышения таможенных пошлин и тарифов, угрозы и громкие заявления, а затем их частая отмена или переигрывание ситуации со стороны США приводят к тому, что большинство иностранных и украинских партнеров сейчас закрывают свои контракты, чтобы «не влететь» в непонятную и непредсказуемую ситуацию.

В итоге это приводит к повышению активности импортеров на нашем валютном рынке. Не забываем и о финансировании оборонных заказов, что тоже требует значительных объемов валюты. И в результате на межбанке растет спрос на валюту, что отражается на курсе.

Кроме этого, заявления Трампа о возможном увольнении главы ФРС США Джерома Пауэлла, а затем о том, что глава ФРС США останется на своем посту, привели вначале к падению доллара относительно евро до 15,5 доллара и выше, а затем — к откату к уровням около 1,135 доллара за евро. И это тоже немедленно «било» по курсу евровалюты в Украине.

На тех же новостях о возможном увольнении главы ФРС США пролихорадило и золото: оно взлетело до рекордных $3 500 за унцию, а затем откатилось до отметки около $3 280 на момент написания статьи. Что, впрочем, все равно значительно выше еще недавних цен в пределах $3 000 за унцию. А это говорит о том, что инвесторы продолжают «бояться» Трампа и рецессии в США. И сохраняют свою приверженность защитным активам, а не к доллару.

Все эти события немедленно отражались не только на международных рынках по паре евро/доллар, но и на курсе доллара и евро в Украине.

Пара евро/доллар за эту рабочую неделю

Курс евро на украинском межбанке

Курс евро на украинском наличном рынке

Курс доллара на украинском межбанке

Курс доллара на украинском наличном рынке

В итоге за период с 21 по 25 апреля курс продажи доллара на украинском межбанке вырос на 51 копейку — с 41,295/41,325 до 41,805/ 41,835 гривен, а наличный доллар вечером в пятницу 25-го апреля обменники финкомпаний продавали по 41,50 — 41,80 гривен. Причем из-за повышенного спроса на торгах по доллару Нацбанк был вынужден гораздо более активно продавать валюту практически ежедневно.

Читайте также: Почему доллар не будет падать в Украине, как по всему миру, и стоит ли затариваться евро

Прогноз курса наличного доллара и евро на 26−27 апреля

На все перипетии международного рынка среагировал в Украине и евро. Если отбросить все скачки курса евровалюты в течение недели, а взять только итоговые цифры, то за неделю евро подешевел почти на 10 копеек: со стартовых уровней понедельника 47,5635/47,5816 до 47,4737/47,4869 гривен к завершению пятничной сессии. А курс продажи наличного евро в обменниках финкомпаний вечером пятницы 25-го числа находился в пределах 47,60 — 47,90 гривен.

В этих условиях сохранения тотальной неопределенности как во всем мире, так и продолжения войны в Украине, владельцам обменников в эти выходные не остается ничего другого, как сохранить спред между покупкой и продажей доллара в пределах средних уровней 20−30 копеек, а по евро — в пределах до 20−50 копеек. Более того, обменники постараются даже при этих немаленьких уровнях спреда сохранять формат работы «с оборота».

Причем сейчас обменники не испытывают проблем как с наличной валютной купюрой и в долларах, и в евро, так и в объемах наличной гривны в своих кассах.

Владельцы крупных сетей обменников в частных беседах с автором статьи говорят о том, что на фоне «дискотек» по курсу евро и его скачков практически до 48 гривен, а потом все же небольших откатов ценников, у них увеличилось как число клиентов, покупающих именно евро за гривны, так и число желающих произвести обмен своих долларов на евро по кросс-курсу.

Эта тенденция сохранится, в случае продолжения непредсказуемой политики Дональда Трампа и угроз проседания американской валюты на внешних площадках.

Но может также быстро и закончиться, если все же политика США станет более прогнозируемой и мировые инвесторы снова «поверят» в доллар. Что, в свою очередь, приведет и к большей стабильности доллара в Украине. Пока же все же евро останется главным инструментом заработка как для мировых, так и для наших местных спекулянтов.

Курс наличного доллара на выходных в большинстве обменников финкомпаний и открытых в эти дни отделений банков будет в пределах коридора: прием от 41,20 до 41,45 гривен и продажа от 41,55 до 41,95 гривен.

А курс наличного евро в эти дни будет находиться в пределах уже традиционно широкого коридора: прием от 47,10 до 47,50 гривен и продажа от 47,65 до 48,00 гривен.

Автор:
Алексей Козырев
Аналитик Алексей Козырев
Пишет на темы: Валюта, ценные бумаги, инвестиционные проекты, кредитование, международные валютный и фондовый рынки, финансовые стартапы
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